518國際博物館日／故宮南北院免費參觀！藝文講座、親子手作、實境解謎一次體驗

518國際博物館日即將到來，今年主題為「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」（The Future of Museums in Rapidly Changing Communities），探討在快速變遷的時代，博物館作為文化身分的重要連結者，應如何在社會、科技和環境劇變的背景下，發揮作用並作出貢獻，以促進更加永續且具包容性的社群。國立故宮博物院南北院區5月18日當日免費開放參觀，並舉辦各項主題活動，搭配餐飲商店、租借語音導覽機等優惠，歡迎民眾一同展望博物館的未來。

故宮北院518國際博物館日主題活動「典藏凝視與科技應用」藝文講座

故宮北院518博物館日上午9時至下午4時30分，在正館B1兒童學藝中心休憩區，推出「獨角獸出沒？！」手作活動。活動靈感來自於可愛逗趣的神獸文物「甪（ㄌㄨˋ）端」，結合獸身卷雲紋飾，設計成彩繪拼圖磁鐵。民眾憑當日免費門票即可兌換材料，隨到隨做，無需事先報名，歡迎大小朋友發揮創意，將象徵祥瑞、可愛討喜的故宮神獸帶回家收藏紀念。另由文化部與國立歷史博物館主辦的「518國際博物館日響應行動—科技應用體驗」，將於5月14日在華山1914文化創意產業園區紅磚六合院西5-1館、西5-2館舉行，故宮也將共襄盛舉參與活動。現場規劃豐富的科技應用體驗，展現博物館在創新科技領域的多元成果。

故宮北部院區5月18日下午2時，在正館B1多媒體放映室舉辦「典藏凝視與科技應用」藝文沙龍講座，由故宮院長蕭宗煌、副院長余佩瑾、國立臺灣大學人類學博物館館長暨人類學系兼任副教授林開世，以及故宮數位資訊室研究員吳紹群、科長林致諺、助理研究員高于鈞共同參與。活動包含兩場專題講座及綜合座談，聚焦「臺灣意象」數位展經驗，與5月27日即將開展的「眾神降臨─沉浸故宮3.0數位展」，探討故宮如何結合創新科技轉譯典藏文物，開發雙向互動的展示溝通模式，拓廣新興觀眾參與。

故宮北院518國際博物館日主題活動「典藏凝視與科技應用」藝文講座

今年故宮南部院區以國際博物館協會主視覺概念為基礎，以腦科學博物館為靈感打造專屬主視覺。活動內容結合數學、科學與數位科技領域，推出闖關活動、實境解謎與創意手作等精彩體驗，保證讓民眾大呼「超耗腦」！大小朋友持當日免費門票，至1、2樓服務臺兌換「數字密碼」闖關卡，成功解開圖形密碼可至1樓兒童創意中心服務臺兌換限量DIY材料包。想要挑戰更高難度的觀眾，推薦購買實境解謎包「南宮學員之校慶大作戰」，搭配語音導覽機開啟展廳冒險之旅，沉浸在南宮學院的迷幻世界。

故宮南院以腦科學博物館打造專屬主視覺，推出闖關活動、實境解謎與創意手作等精彩體驗，保證讓民眾大呼「超耗腦」！

故宮南院5月17日、18日上午於兒童創意教室及展廳，還有「打不開的魔法寶盒」手作體驗熱鬧登場！活動結合科學磁吸、魔術方塊與拼圖迷宮等元素，搭配織品展廳文物紋飾，打造獨一無二的神奇魔法寶盒。5月17日、18日下午親子導覽體驗活動，以茶文化為主題，除了帶領大小朋友認識茶器，還有唱唱跳跳及手作明信片茶壺，歡迎親子家庭共度歡樂時光。

故宮南北院實體商店及網路商城同步響應博物館日，5月12日至19日推出「518國際博物館日主題區」與「518博物館日消費贈」活動。除了5月18日當日實體門市限定部分商品9折優惠，凡於活動期間消費滿新臺幣兩仟元，即贈送故宮限量版書籤，數量有限，送完為止。

故宮北院5月18日至31日租借個人語音導覽機，享第二台8折優惠。518當日故宮晶華單筆消費滿兩仟元、閑居賦餐廳單筆消費滿仟元，即享95折優惠。更多活動詳情，請參閱故宮官網及FB專頁。

故宮南北院實體商店及網路商城響應博物館日，5月12日至19日消費滿新臺幣兩仟元，贈送故宮限量版書籤。

故宮北院5月18日至31日租借個人語音導覽機，享第二台8折優惠。