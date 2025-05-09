睽違五年！TOMICA小汽車55週年博覽會華山6月登場，預售即將開跑

今年暑假，親子與小汽車迷們最愛的TOMICA博覽會將再次登臺，從日本引進並呈現「TOMICA小汽車55週年博覽會」，這場慶祝TOMICA小汽車誕生55週年的盛會將於2025年6月28日至9月14日於華山1914文創園區-中4B館盛大開展。本次將再次帶領小汽車迷和大小朋友們一同進入TOMICA的奇妙世界，再次探索TOMICA小汽車的誕生歷程；體驗從經典小汽車到2025年最新車款的無限魅力；挑戰多項趣味互動遊戲並贏得自己的專屬小汽車，以及來自日本、全新登場的「TOMICA彩繪車競速賽」多媒體互動遊戲！今年暑假，誠摯邀請您一起見證這段55年來的精彩歷程，並盡情享受玩樂時光。

歡慶TOMICA小汽車品牌誕生55週年

TOMICA是由日本TAKARATOMY公司於1970年推出的知名小汽車玩具品牌，至今已成為全球廣受喜愛的玩具之一。從最初的6種車款起，於每個月的第3個星期六固定發布數款新車，累計至今TOMICA已推出數千款以上車型，包含乘用車、跑車、救護車、古典車款等多樣化選擇，並且每年持續推出新款車型，以滿足各年齡層車迷的收藏、遊玩需求。無論是童年回憶還是收藏愛好者，TOMICA都已經成為許多人生活中不可或缺的經典存在。

TOMICA成立50週年時展出示意。圖／時藝多媒體官網

主題展區與「彩繪車競速賽」互動體驗

本次展覽設有四大主題展區，讓民眾可以全面體驗TOMICA的奇妙世界。首先，「小汽車展示區」將帶領大家深入了解TOMICA誕生55年的歷程，並展示各種經典車款及品牌聯名車款，讓觀眾了解TOMICA小汽車的精湛工藝和製造過程。接著，「街道城市區」將重現TOMICA世界中的城市街道場景，民眾不僅可以與各式小汽車互動遊玩，還能參與消防員、加油站等職業的互動遊戲，並在生動的場景中拍攝充滿趣味的紀念照片。「遊戲工坊」則專為大小朋友打造，分為免費體驗區與付費挑戰區，大家可以親自體驗挖土機工程車、雙軌賽車賽道等刺激有趣的遊戲，並透過挑戰獲得限量小汽車作為獎勳。最後，展覽的重頭戲「TOMICA彩繪車競速賽」將讓觀眾親手上色，創造出獨一無二的TOMICA小汽車，並使用多媒體掃描技術展示自己創造的車輛，甚至可以讓自己彩繪的專屬小汽車參加比賽。當然，這些親手製作的小汽車將成為珍貴的紀念品，帶回家一同分享這段獨特的回憶！此外，還有不可少的TOMICA商品專賣店，將販售各種經典TOMICA小汽車及多樣周邊商品，讓每一位觀眾都能帶回專屬的紀念品。

TOMICA成立50週年時展出示意。圖／時藝多媒體官網

這場睽違五年再次登臺的「TOMICA小汽車55週年博覽會」，將於6月28日在華山文創園區盛大開展。預售票將於5月12日限時啟售。更多購票與展覽資訊將陸續公開，歡迎關注時藝多媒體官方網站。

「TOMICA小汽車55週年博覽會」預售園遊券套票280 元，自5月21起時藝多媒體開始販售。圖／時藝多媒體官網

展覽資訊 TOMICA小汽車55週年博覽會

展覽地點：華山1914文化創意產業園區 中4B館

展覽期間：2025/6/28（六）-9/14（日）

營業時間：10:00-18:00（17:30停止售票入場）

主辦單位：時藝多媒體傳播股份有限公司

授權單位：麗嬰國際股份有限公司

「TOMICA小汽車55週年博覽會」主視覺海報。圖／時藝多媒體官網