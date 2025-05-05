【抽獎】《鏈鋸人動畫展》台北三創震撼登場！700件原畫稿、幕後製作、等身精緻模型6大亮點一次看

繼上個月《鏈鋸人劇場版 蕾潔篇》驚喜宣布將於今年9月在台上映，讓動漫迷熱血暴動後，不負眾望的亞洲巡迴《鏈鋸人動畫展 台北站》5月4日起正式降臨三創生活園區！首度登台巡迴特展，展出超過700件動畫設定原稿、1：1鏈鋸人等身模型、要角配件、聲優幕後配音實錄等珍貴資料，更特別依集數順序搭配破億神曲規劃動線與展區，大量海外展限定的拍照場景和限量周邊商品，邀請漫迷與動畫愛好者一起重溫《鏈鋸人》的瘋狂節奏！

以下整理並搶先揭曉本次展覽台北站展區亮點、必看與推薦必買周邊！（立即票選玩抽獎，送雙人門票，活動辦法詳見文末）

文章目錄 神作動漫《鏈鋸人》簡介

《鏈鋸人動畫展 台北站》必看亮點

亮點1：獨一無二展覽看板藏101大樓

亮點1：12集動畫X12組劇情與場景回顧

亮點2：歌手米津玄師破億主題曲 12組片尾放送

亮點3：逾700件動畫原稿設定細節 台灣首度公開

亮點4：人氣角色1：1等身模型 動態聲光如熱血戰場

亮點5：台灣站限定！購票加贈「經典場面透卡」必收

亮點6：超精美、質感升級的展覽周邊商品來了

神作動漫《鏈鋸人》簡介

《鏈鋸人》（Chainsaw Man，或譯電鋸人），由天才漫畫家藤本樹所作暗黑奇幻漫畫，藤本樹（日語：藤本タツキ，1992年10月10日—），日本漫畫家，成名作除《鏈鋸人》之外，還以《炎拳》、《再見繪梨》、《驀然回首》等經典，其中《驀然回首》電影版於2024年6月28日上映，並入圍第97屆奧斯卡金像獎最佳動畫片獎初選名單，收獲迴響與成就最廣為人知。日本動畫公司MAPPA 改編自此系列同名動畫，第一季已於2022年10月11日起在東京電視台播出，共12集。動畫版續作「蕾潔篇」於2023年12月17日宣布以劇場版形式製作，目前暫定2025年9月19日上映。

(左起)東立出版首集《鏈鋸人》漫畫書封，本次展覽入場即看到的震撼模型，即是完美復刻名場面。（圖 /東立出版、琅琅悅讀編輯室）

超高人氣的《鏈鋸人》漫畫截至去年年底累積發行量突破3000萬冊，2022年7月在日本博覽會獲頒「金達摩獎漫畫類最佳劇本和最佳繪畫」，被認為是當代封神日本動漫之一。2018年12月3日藤本樹首次發表其作品在《週刊少年Jump》2019年第1號開始連載，故事背景架空類似90年代末期，為「惡魔」的怪物，惡魔是帶著動植物和概念等所有事物的名稱而誕生。主角淀治是一名斬殺惡魔維生的貧苦少年，經歷意外後重生並獲得了「鏈鋸惡魔」的力量，從此加入政府轄內的「公安對魔特異課」，從尋找「鎗之惡魔碎片」開始，與各種惡魔展開展開一系列的交戰歷險，漫畫出版至第二部，目前仍持續連載中。

《鏈鋸人動畫展 台北站》必看亮點

展覽於 2023 年首度於東京舉行，今年海外站陸續開展延伸漫畫感動，首站海外展於今年1月17日率先登陸香港，緊接在後的即是台北站，而這也是台灣首次登陸該部動漫有關的大型特展。此外，眾所周知藤本樹老師喜愛電影，經常在作品中致敬電影大師與經典場景，本次展覽以「電影院Cinema」為主軸，進場前即能能看見多處元素，如，爆米花、影院座椅等看板與裝置，六大亮點、必看與推薦必買周邊一次看！

（圖 /琅琅悅讀編輯室）

（圖 /琅琅悅讀編輯室）

亮點1：獨一無二展覽看板藏101大樓

《鏈鋸人動畫展 台北站》進展前即可感受到策畫團隊的用心，展覽主視覺是變身成鏈鋸人主角淀治，用血淋淋的鏈鋸劃破城市，帥氣斬殺惡魔登場的名場面，仔細看台灣版的看板，能看見台灣標誌性建築101大樓和周圍台北世貿。有別於香港版只是高樓大廈，相信所有台灣漫迷們，一定倍感親切！

（圖 /琅琅悅讀編輯室）

《鏈鋸人動畫展》台灣站主視覺藏亮點，絕對獨一無二。（圖 /琅琅悅讀編輯室）

《鏈鋸人動畫展》外圍的等身人型立牌。（圖 /琅琅悅讀編輯室）

亮點1：12集動畫X12組劇情與場景回顧

展覽罕見以動畫集數為策展規劃，從首集《狗與鏈鋸》開始到本季最終回的《日本刀與鏈鋸》，頭尾呼應，並依照第1集至第12集的劇情走向打造華麗視覺場景，深度剖析每集動畫的情節與角色設定，完整感受角色逐步蛻變的心路歷程。

每集動畫的情節與角色設定。（圖 /琅琅悅讀編輯室）

動態展演完美詮釋獨特的動畫世界觀，務必現場感受！（圖 /小金鹿娛樂提供。）

（圖 /琅琅悅讀編輯室）

亮點2：歌手米津玄師破億主題曲 12組片尾放送

有了頂級名場面怎麼少了熱血動漫的神曲呢！展覽同時搭配超人氣歌手米津玄師破億主題曲、和日本歌手Vaundy、Aimer、女王蜂等12組豪華陣容歌手獻唱片尾曲，觀眾可以穿梭於動畫獨有的節奏，重溫淀治、帕瓦、早川秋、真紀真角色的激烈戰鬥與觸動時刻，親身體驗惡魔獵人不按常理的劇情發展。

媲美電影規格的《鏈鋸人》動畫幕後製作過程大公開，展現日本職人精神，每一幀畫面都得來不易啊！（圖 /琅琅悅讀編輯室）

（圖 /琅琅悅讀編輯室）

亮點3：逾700件動畫原稿設定細節 台灣首度公開

最吸睛的莫過於超大量來自於動畫公司MAPPA監修的珍貴原畫稿及幕後設定資料：精細的作畫原稿、流暢的打鬥分鏡圖、角色及場景設定圖、聲優配音花絮等細節內容，完整揭示動畫製作流程中的幕後秘密！展區中從人物表情、鏡頭運鏡、動作節奏到情緒鋪陳，皆展現出媲美電影的高規格水準。讓粉絲能夠近距離感受細膩的作畫構圖，以及《鏈鋸人》動畫製作的過程巧思。

角色早川秋的聲優坂田將吾，幕後替角色配音時，爆青筋嘶吼充滿張力，將觀眾們的情緒也一起推向最高峰。（圖 /琅琅悅讀編輯室）

展覽限定珍貴手稿明信片：波其塔與主角淀治締結惡魔契約的瞬間，展場內手稿都是禁止拍攝和錄影喔。（圖 /琅琅悅讀編輯室）

每一個動畫角色都有專屬人物設定，看板細節超多，鐵粉看時必會驚呼連連。（圖 /琅琅悅讀編輯室）

亮點4：人氣角色1：1等身模型 動態聲光如熱血戰場

鏈鋸人主角群具象化現身！等身大小的角色模型搭配現場動態聲光效果，彷彿闖入《鏈鋸人》動畫世界，浴血的熱血震撼感重現眼前，包括淀治、帕瓦、早川秋及真紀真帥氣精緻的模型，那股暗黑與魔幻交織的大快人心，在這裡被放大到極致——真的讓人不寒而慄，卻又忍不住一直看下去！除了等身模型外，也有透過角色重要物件回顧動畫，重拾觀劇感動！

動漫角色帕瓦的等身模型！（圖 /小金鹿娛樂提供。）

每位角色1:1等身細節和惡魔、武器都還原的超精美！（圖 /小金鹿娛樂提供。）

動漫角色真紀真等身模型！（圖 /琅琅悅讀編輯室）

尋找「鎗之惡魔碎片」必不可缺的項鍊。（圖 /琅琅悅讀編輯室）

亮點5：台灣站限定！購票加贈「經典場面透卡」必收

前期預售已經收穫不少鐵粉討論度的週邊怎麼能錯過！此次購票除「惡魔獵人拼接立牌套票」討論度很高之外，主辦加碼公布，只要於現場票亭購票，就能獲得「經典場面收藏透卡」一張，共有8款，每一款都精選動畫中的名場景，視覺衝擊力滿點，盲抽一款驚喜！不只讓你體驗《鏈鋸人》的瘋狂世界，還要讓你把那些最心動的動畫瞬間帶回家收藏！

亮點6：超精美、質感升級的展覽周邊商品來了

這次台灣站集結了最豐富的鏈鋸人商品——不僅設有免費入場的展覽周邊區，更在三創戶外特別設置了「期間限定商品小屋」，戶外商店營業時間延長一週至 6/15（日）。從日本進口周邊到海外展販售人氣商品，再到台灣首次登場的限定發售款，應有盡有，只有現場才買得到，絕對值得親自來挖寶！

（圖 /琅琅悅讀編輯室） 展覽限定的拍貼機。（圖 /琅琅悅讀編輯室） （圖 /琅琅悅讀編輯室）

每個熱血經典的動畫瞬間，都是無數次的細節監修（圖 /小金鹿娛樂提供。） 每個熱血經典的動畫瞬間，都是無數次的細節監修（圖 /小金鹿娛樂提供。） 最完整的鏈鋸人限定周邊大集結，把握機會將人氣角色帶回家！ （圖 /琅琅悅讀編輯室）

「期間限定商品小屋」，戶外商店營業時間延長一週至 6/15（日）。（圖 /。）

重量級海外巡展《鏈鋸人動畫展》即日起至6月8日，在台北「三創生活園區」一樓的「十二立方」開展，所有幕後原稿原裝運輸來台，絕對是動畫迷不可錯過的精華，喜歡《鏈鋸人》的動漫迷和漫畫粉絲一定要千萬別錯過這場視覺與感官雙重衝擊的沉浸動畫體驗，把握機會看展並收藏周邊，展覽詳情歡迎至亞洲巡迴展覽「鏈鋸人動畫展 - 台北站 」官方臉書、IG查看。

注意事項：

1. 獎項：《鏈鋸人動畫展》門票2張（市價720元），共計10名，由主辦單位小金鹿娛樂提供。

2. 得獎者請至展覽現場票亭取票，抽獎結果預計於投票結束後一週內公布，後續獲獎通知以email通知得獎人，逾時未回覆視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

4. 如得獎人資料填寫錯誤／不完整／非本人，恕無法取票入場！

5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

，由主辦單位小金鹿娛樂提供。

琅琅悅讀‧贈票 待更新

展覽資訊： 《鏈鋸人動畫展 台北站》

地點｜三創生活園區 1F 十二立方

展期｜2025/05/04 (日) - 2025/06/08 (日)

時間｜週日至週四 11:00 - 21:30（21:00停止售票及入場）

週五週六及國定假日前夕 11:00 - 22:00（21:30停止售票及入場）

售票｜全票 360元，優待票330元（三創會員享全票95折優惠），特惠票180元

《鏈鋸人動畫展》即日起至6月8日，在台北三創生活園區震撼登場！（圖 /小金鹿娛樂提供。）