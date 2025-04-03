賣商品也賣沉浸體驗！2025台北國際插畫博覽會首日爆滿　近400組參展品牌同台花博比創意

備受矚目的「2025 台北國際插畫博覽會」在今（4/3）日台北花博公園爭艷館盛大開幕，首日即吸引了大量熱情觀眾，開放時間前已經聚集上百人搶先門口等候排隊入場，應證台灣插畫藝術日漸蓬勃發展，以及在現今社會的廣泛吸引力與無限商機！

今年博覽會匯聚近 400 組來自全球的優秀插畫創作者與品牌，參展者們紛紛展示出精心設計的作品，涵蓋多元風格與主題，讓觀眾大飽眼福。其中，不乏平時難得一見的知名創作者，這些藝術家的現身，為現場增添了不少亮點，讓粉絲們興奮不已，許多創作者更在展期發表全新相關創作與周邊，引起大家廣泛討論。明天起還有三天，歡迎喜愛插畫藝術與文創的民眾把握時間參觀。

人潮洶湧售票處。圖／台北畫博提供

充滿巷弄風格的展覽動線與視覺規劃

「台北國際插畫博覽會」特別強調觀展體驗，透過精心規劃的動線設計，讓觀眾能夠順暢地欣賞來自世界各地的精彩插畫作品。主辦單位邀請知名插畫家小雞崴力（Chicken Willy）打造展會主視覺，以其生動有趣的畫風貫穿全場，營造充滿想像力與活力的藝術氛圍。從入口處的迎賓裝置，到展區內的導覽指引，都可見其作品的巧思呈現。

開館首日一大早10點不到門口即有熱情參與民眾在排隊等候。圖／台北畫博提供

會場入口看板。圖／台北畫博提供

「小雞崴力」以圖圖巷弄主題設計今年會場主視覺。圖／琅琅悅讀編輯室

更具沉浸體驗的展攤活動與主題設計

今年參觀下來，整體的參展設計更活潑多元，沉浸體驗設計趨勢日漸純熟。許多會場上的插畫師開始跳脫以往只是陳列產品供人選購，而是更加看重參與的儀式感，透過沉浸式主題設計展位，使得周邊更具賣點！例如，「日頭Littop」美式風格的保齡球組與球道、「茶浣熊Tanukii」麵包店提供麵包夾和托盤，歡迎民眾選取麵包造型的娃偶，「nozomii妯米」泡湯會館則是會有只送不賣，限量透卡泡湯券，等等娛樂性十足！同時，琳瑯滿目的衍伸周邊從生活用品到3C周邊應有盡有，不只展現插畫師的創意行銷策略，還企圖擴大圈粉力與入手門檻，讓選購者能從不同種類的產品輕鬆入手。

「茶浣熊Tanukii」麵包店超吸睛。圖／琅琅悅讀編輯室

「日頭」以保齡球館主題包裝展位非常吸睛。圖／琅琅悅讀編輯室

創作者聯手接力精采的舞台活動

一向備受矚目的舞台活動，開幕首日邀請今年特展《高光時刻》的兩位知名插畫家—看光光與 Donny Yu，分享創作歷程，讓觀眾更深入了解籃球插畫的魅力。台灣的傳奇繪師、被譽為「光之魔術師」的 VOFAN，將於 4 月 4 日 15:00至 15:50 擔任「巷弄裡的插畫課」的講師，與參與者分享「光」、「影」與「色彩」的運用秘訣，揭示如何在插畫中創造出迷人的視覺效果，這對於熱愛插畫藝術的朋友們而言，無疑是一場不容錯過的學習盛宴。此外，來自馬來西亞的知名插畫家 Zeen Chin 也受邀參與本屆博覽會，並將於 4 月 5 日 15:00 至 15:50 在國際論壇中分享其最新作品系列《貳拾壹》的創作理念與靈感來源。 Zeen Chin 的作品融合東方文化與奇幻元素，風格獨樹一幟，深受國際讚譽。此次論壇將為觀眾提供難得的機會，一窺這位藝術家獨特的創作世界觀。

除了上述重點活動外，展會期間還安排了多場知名插畫家的見面會、作品發表等不同型態的舞台活動，讓觀眾能更貼近插畫藝術的世界。其中，廣受歡迎的「似顏繪」活動將於 4 月 6 日 10:00 至 17:00 舉行，屆時專業插畫家將於現場為參與者繪製專屬肖像，讓觀眾帶走一份獨一無二的紀念。

在主舞台首場活動，由「阿啾小劇場」舉辦簽名見面會，吸引大量粉絲爭相互動。圖／台北畫博提供

告白台北畫博：粉絲與創作者的互動橋樑

為了拉近粉絲和創作者之間的距離，本屆新增了「告白台北畫博」粉絲與創作者互動留言牆。無論您是創作者的粉絲、創作者本人，或是任何一位喜歡參展創作者的朋友，都可以在此寫下或繪出想對創作者說的話。展會結束後，這些留言將被轉交給創作者，為彼此搭建起真誠交流的平台。

本屆新增了「告白台北畫博」粉絲與創作者互動留言牆。圖／台北畫博提供

唯一指定手搖飲「Tea Top」進駐會場

此外，今年會場有一喝就上癮的手搖飲「Tea Top」進駐，不只為大家帶來好喝的飲料，祭出加入 LINE 會員，就能免費扭蛋，吸引大批觀眾排隊點餐，走道幾乎被擠得水洩不通，展場限定五款原創超可愛的周邊，數量有限，推薦喜歡飲料主題的粉絲必逛！

手搖飲「Tea Top」展場限定的文創周邊。圖／琅琅悅讀編輯室

展會特設合作拍貼機

為了讓觀眾留下更多美好回憶，現場特別設置了兩台與插畫家聯名合作的拍貼機，觀眾可以選擇喜愛的插畫風格拍攝專屬紀念照片，帶走專屬於 2025 台北國際插畫博覽會的獨特回憶。

會場限定拍貼機圖框！圖／台北畫博提供 會場限定拍貼機圖框！圖／台北畫博提供

國際化與異業結盟的特色

「台北國際插畫博覽會」一直以推動國際化和異業結盟為特色。本屆展會邀請了來自韓國、日本、港澳、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、美國、英 國、紐西蘭、宏都拉斯等多個國家的創作者參與，呈現出多元文化的交融與碰撞。此外，展會也積極促成插畫藝術與其他產業的合作，推動圖像商品化，為創作者開拓更多商業機會。

會場一隅。圖／琅琅悅讀編輯室

首次來參展的印尼香水品牌「Nevernot Official」帶來獨有的香氣，為會場帶來全新的氣味感受與新選擇。圖／琅琅悅讀編輯室

今年參與的「泰國」國際插畫家眾多，風格鮮明且多元，讓人耳目一新。圖／琅琅悅讀編輯室

會場一隅。圖／琅琅悅讀編輯室

邀請您共襄盛舉

如果您對插畫文化之發展充滿興趣與好奇，千萬不要錯過這場亞洲最具規模與影響力的插畫藝術盛會。展覽將持續至 4 月 6 日，歡迎所有對插畫藝術有興趣的朋友前來共襄盛舉。

展覽資訊 2025第三屆台北國際插畫博覽

•展覽日期： 2025 年 4 月 3 日（四）至 4 月 6 日（日）

•展覽地點： 台北花博公園爭艷館（台北市中山區玉門街 1 號）

•票價資訊：

o 一般票：新台幣 250 元

o 優待票：新台幣 125 元（適用對象：身心障礙者及其必要陪同者一位，或 7 至 17 歲參觀者，需現場出示證明）

o 免票入場：6 歲（含）以下兒童（需一位持票大人陪同）、65 歲（含）以上年長者（需出示證明） •購票方式： ACCUPASS、ibon 等線上購票平台，或現場購票

•注意事項： 1. 每日最晚購票及入場時間為 17:00。

2. 票券一經核銷使用，恕不退票。

3. 請妥善保管票券，遺失、破損或無法辨識者視為無效。更多詳情請參閱：台北畫博官方網站