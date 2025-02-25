高美館2025重點計畫：《行者十步：蔡明亮》、國際特展《花園堡壘》、高雄國際貨櫃藝術節等11檔規劃亮相

高雄市立美術館（以下簡稱高美館）今（18）公布2025年度重點展演計畫，展覽規畫囊括年度售票特展、8檔跨世代臺灣藝術家之主題展覽、3檔實驗性的跨域展演以及年底壓軸登場的高雄國際貨櫃藝術節，持續推動國際與在地當代藝術的多元風貌；此外，高美館亦落實ESG精神，於館內公共場域導入E Ink電子紙計畫，以智慧科技打造低碳永續的美術館園區，為城市拓展更美好的未來。

高美館代理館長林羿妏表示，高美館一直以來關注時代趨勢的變革，也關懷藝術家在創作技法上跨越里程碑的突破，並引入最前衛的藝術觀點。延續2024年《瞬間—穿越繪畫與攝影之旅》一展中對19至20世紀以來繪畫、攝影界線與交融所提出的探問，高美館今（2025）年秋季與英國藝術家馮．沃爾夫（Von Wolfe）共同合作自策的國際特展《馮．沃爾夫的花園堡壘》，則聚焦在當前人類對於AI人工智慧衝擊、交融與反思，呈現馮．沃爾夫回應AI世代的藝術實踐。與此同時，高美館也關注臺灣各世代的藝術家如何以創作回應時代，以涵納多元藝術語彙的展覽，呈現大南方藝術豐沛的活力。

藝術對於AI時代的回應與交會，特展《花園堡壘》重新定義創作可能性

高美館將於2025年秋季隆重呈現年度售票特展《馮．沃爾夫的花園堡壘》（Garden Fortress: Von Wolfe），亦是英國藝術鬼才馮．沃爾夫在亞洲首次的大型回顧展，將於2025年11月15日起至2026年4月19日在高美館盛大展出。

此次特展不僅是一場藝術的盛宴，更是對當代藝術邊界的深刻探索。馮．沃爾夫深受臺灣文化吸引，他認為臺灣不僅擁有豐富的自然景觀，更在全球科技產業、特別是人工智慧與半導體產業發展中扮演著關鍵角色。因此，馮．沃爾夫以《花園堡壘》為展覽命題，「花園」象徵著臺灣的美麗綠地與文化底蘊，而「堡壘」則映射其對於全球地緣政治的反思。

高美館今（2025）年秋季與英國藝術家馮．沃爾夫（Von Wolfe）共同合作的國際特展《馮．沃爾夫的花園堡壘》

「在創作時我不設限，只願讓靈感自由馳騁。」馮．沃爾夫如此形容自己的藝術觀。馮．沃爾夫生於英國，家族則是來自德國巴伐利亞的藝術世家，其曾祖父更是19世纪知名的「天鵝國王」路德維希二世的宮廷畫師。自幼浸潤於藝術中的他，選擇以油畫為創作媒材，並在歷經多種藝術風格的探索後，發展出融合傳統與當代的獨特視覺語彙。

高美館國際特展《馮．沃爾夫的花園堡壘》｜馮．沃爾夫作品〈Riding Free〉（藝術家提供）

高美館國際特展《馮．沃爾夫的花園堡壘》｜馮．沃爾夫作品〈They Took Some Honey〉（藝術家提供）

馮．沃爾夫的作品打破既有的藝術類別，成為流動而無界的視覺語言，而此次特展的一大亮點，是他如何運用AI作為創作媒介。馮．沃爾夫最新的系列作品融合了AI演算與他細膩的手工繪畫，打破傳統藝術與人工智慧的邊界，解放觀眾對科技、藝術與文化的既有觀念，逐步走入他神秘、奇幻的異想花園。

在地藝術的觀照，深植臺灣藝術同心圓

高美館並持續以跨世代、跨領域的精神深耕在地藝術，2025年1月以國際抽象藝術先驅陳正雄《陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏》與匯聚新世代藝術新銳的《2025高雄獎》作為開端，5月將攜手國際名導蔡明亮推出個展《行者十步》，聚焦蔡明亮過去12年間完成的10部「行者」系列作品，展現其從劇場、美術館到電影院的跨界演變，打造沉浸式的感官體驗。高美館同（5）月亦將展出李德、熊秉明兩位20世紀精彩的文人藝術家雙人展《相忘於江湖》，帶領觀眾走入他們以畫代詩的畫中世界；而高美館創作論壇則展出由策展人黃志偉策畫的《繁花夢露—張立曄的靈光樂園》，呈現藝術家張立曄充滿童真與靈動的創作世界。

高美館《行者十步：蔡明亮》將於2025年5月月登場｜蔡明亮於龐畢度中心抄寫經文，王雲霖攝

7月登場的《眼球世代藝術奇譚》是高美館繼2022年推出《抽象高雄》與《野放途》兩檔轉型再出發的「美術高雄」系列展覽後，再次以「大南方同心圓」之精神所策畫。《眼球世代的藝術奇譚》邀請11組高雄的中、新生代藝術家，聚焦1990年代以降藝術家所見的動畫、漫畫與遊戲文化（ACG），如何滲入藝術家日常、成為其創作養分，進而探索他們於雲端時代的觀照與創作表現。

10月份亦延續「大南方」之理念，展出屏東藝術家張新丕個展，他以海洋與土地為創作主軸，在美麗的畫面中隱晦的表達自己對國土、家園的關懷。12月則推出高雄前輩建築師個展《久遠的理想—陳仁和建築紀念大展》，呈現他融合日本文化、華人文化、西方文化，甚而東南亞文化的多元、融匯、充滿活力具創造性的建築語彙。此外，高美館展現跨域實驗精神的「KSpace高雄實驗場」推出3檔展覽，包含表演藝術家潘大謙《域內・域外》、衛武營「高雄雄厲害」計畫推薦藝術團體－二律悖反協作體《漂流相對靜止》以及影像藝術家劉吉雄的《Virtual turns Reality》展覽。

高美館《映遇時光》展演計畫與E Ink元太科技、上銀科技跨域合作，擴大電子紙看板的運用形式。

打造永續美學場域！結合科技與藝術，實踐對環境友善的關懷

擁有43公頃廣大藝術生態園區的高美館，長期致力於環境永續的推動，除規劃SDGs議題的展覽、生態導覽、講座課程等帶狀性推廣活動外，2024年起即與E Ink元太科技並肩合作，導入電子紙看板取代部分LCD螢幕與大圖輸出看板，第一階段在公共場域設置14台電子紙看板，成為臺灣首座大規模應用電子紙看板於公共服務的美術館。2025年，高美館進一步擴大電子紙應用，攜手E Ink元太科技與上銀科技，共創結合電子紙看板與機械手臂之藝術展演計畫《映遇時光》。此計畫由藝術家羅禾淋設計，瑞訊智能輔助電子紙整合技術支援，將高美館30年的館史轉化為互動藝術裝置，呈現科技與人性的交融，邀請觀眾探索低碳永續未來。

2021年高雄貨櫃藝術節參展作品「謐静立方」。圖／高雄市文化局提供、攝影Studio Millspace

延續環境友善的永續精神，年底登場的2025高雄國際貨櫃藝術節以《愛耍廢》為題，倡議海港城市的場域精神「PORT」—「Possibility 無限創意與可能性」、「Ocean 海洋的多元與包容」、「Recycle 循環與再生」和「Transformation蛻變的動態過程」共享未來的核心理念，透過藝術家的轉化、重塑貨櫃空間，反思人類與環境的關係，探索資源再利用與未來城市設計的可能性。

更多展演資訊敬請鎖定高美館官網公告，或至臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」查詢。

文章目錄 陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏

繁花夢露－ 張立曄的靈光樂園

行者十步：蔡明亮

相忘於江湖—李德Ⅹ熊秉明

眼球世代藝術奇譚

張新丕個展

國際特展《馮．沃爾夫的花園堡壘》

久遠的理想—陳仁和建築紀念大展

2025高雄國際貨櫃藝術節《愛耍廢》

3檔實驗性的跨域展演：高美館KSpace高雄實驗場

（依展出時間序，高美館開館時間：週二至日9:30-17:30，週一休館）

陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏

展期：2025.01.25 - 2025.05.11

地點：高美館 201-203展覽室

高美館《陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏》首度同步展出藝術家陳正雄的繪畫與收藏，展開一場跨越傳統與當代的藝術饗宴。圖／高雄市立美術館

高美館盛大推出國際抽象繪畫大師陳正雄展覽《陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏》，作為藝術家90大壽里程碑，此次展覽不僅呈現陳正雄在藝術領域的非凡成就，更首度同步展出其珍藏的原民及清代服飾文物，展現他在創作與收藏上的精彩歷程，展覽自即日起至5月11日在高美館隆重登場。

高美館代理館長林羿妏表示，陳正雄的藝術成就不僅展現在其獨特的抽象繪畫中，他同時是原民與清代服飾的文物研究者、收藏者，也是抽象藝術理論的教育者；陳正雄亦曾受巴黎五月沙龍邀約，是唯一獲邀參展的臺灣籍畫家，足可見其在國際藝壇的影響力。此次在高美館的展覽，展出他自1950年代迄今的創作與收藏，策展團隊特別規劃了藝術作品與文物收藏的對話空間，共呈現79組件作品，讓觀眾能夠深入理解藝術家如何從傳統文化汲取靈感，進而轉化為當代藝術的創意表現，邀請民眾前往感受抽象藝術大師陳正雄筆下的浪漫四季與精彩收藏，展開一場融合東西方美學、跨越傳統與當代的藝術饗宴。

高美館《陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏》首度同步展出藝術家陳正雄的繪畫與收藏，展開一場跨越傳統與當代的藝術饗宴。圖／高雄市立美術館

高美館《陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏》首度同步展出藝術家陳正雄的繪畫與收藏，展開一場跨越傳統與當代的藝術饗宴。圖／高雄市立美術館

繁花夢露－ 張立曄的靈光樂園

展期：2025.5.10-8.17

地點：高美館401-405展覽室

高美館創作論壇《繁花夢露－ 張立曄的靈光樂園》｜張立曄作品〈仙樹〉

高美館創作論壇《繁花夢露—張立曄的靈光樂園》由黃志偉策展人策畫，展覽主軸以「非科班出生即為素人」的疑問為起點，重新梳理藝術家張立曄的創作脈絡，以線性時間軸的方式分為四大展區:「原生邊緣」、「蛻變紋理」、「萬物有靈」、「繁花夢露」四個主題，展出從早期社會批判的報紙插畫到受兒子影響而回歸童真質樸的「靈光系列」油畫和雕塑。

張立曄1967年出生於嘉義，從小熱衷塗鴉，並熱愛文學與詩文的閱讀與寫作，觸發他能夠對眼中所及的世界，深刻的表達他豐沛的情感。張立曄雖未接受科班的訓練，但透過自學探索繪畫表現的無限可能。他的作品題材貼近生活，並以明亮、鮮豔的色彩和不定性、稚趣的構圖來表現他內心深處對家庭、社會，乃至自然萬物的深度感受，在展覽中觀眾可以看到張立曄在不同創作階段的代表作品，這些作品不僅可以感受到藝術家對於社會強烈的關懷，也可以看到他是如何回歸自我，構築出如繁花盛開、璀璨明耀的精神世界。展覽邀請觀眾在鮮豔色彩與原生樸趣的視覺風格的帶領下，進入其充滿詩意的靈光境界，感受繁華盛開與幻滅後的生命頌歌，尋得內心的共鳴，重新找回兒時那份對世界純粹的好奇和心靈的悸動。

行者十步：蔡明亮

展期：2025.5.17-8.10

地點：高美館104-105展覽室

高美館《行者十步：蔡明亮》將於2025年5月月登場｜蔡明亮於龐畢度中心抄寫經文，王雲霖攝

高美館即將於五月推出的《行者十步:蔡明亮》，首度完整呈現蔡明亮過去13年十部「行者」系列作品，由蔡明亮與孫松榮共同策劃，象徵修煉旅程及跨越電影、舞台劇與藝術實驗的創作軌跡。展覽以十個銀幕、光影聲響及紙張、鏡子等創意裝置，營造沉浸式體驗，展現電影與視覺藝術的融合。同時將首度展示從未公開的導演手稿、視聽檔案及創作年表，解析跨媒介生成過程。高雄與臺北多地亦同步放映全系列影片，深化影像與藝術的對話。

相忘於江湖—李德Ⅹ熊秉明

展期：2025.5.31-9.14

地點：高美館201-203展覽室

高美館《相忘於江湖—李德Ⅹ熊秉明》｜李德作品〈自畫像〉

「相忘於江湖」一詞出自《莊子·大宗師》，意指與其在困境中相互依賴，不如瀟灑分離，各自自由地存在。這場雙個展以此為題，呈現李德與熊秉明兩位藝術家的作品，既是對個體創作的獨立性探索，也是對彼此精神共鳴的體現。

李德（Read Lee, 1921-2010）與熊秉明（Hsiung Ping-ming, 1922-2002）是二十世紀極具代表性的華人藝術家，兩人同屬戰亂時代的一代，卻因人生選擇而走向不同的藝術旅程。李德於戰後來台，深耕於此，從事創作與教學，對台灣藝壇影響深遠；熊秉明則赴法留學，自此長居巴黎，成為享譽國際的旅法華人藝術家。兩人皆具深厚的文學與哲學素養，並在藝術實踐上不斷探索東西方文化的交融與突破。

李德以其敏銳的視覺語言，捕捉時間與記憶的流動。他的作品擅長融合抽象與具象，以層層疊疊的筆觸與色彩，營造出既熟悉又遙遠的空間感。他的畫作仿若風景，但並非具象的描繪，而是內在情感的流動，如同江湖之水，時而奔騰，時而靜謐，映照著個體與世界的微妙關係。

高美館《相忘於江湖—李德Ⅹ熊秉明》｜熊秉明作品〈歸途〉

熊秉明則以雕塑見長，其創作深受東西方哲思影響。他的作品既有中國傳統文化的內涵，也展現了西方現代雕塑的理性結構。他的線條簡練、形態圓融，彷彿將「道」的精神凝結於物質之中。在這次展覽中，熊秉明的雕塑與李德的繪畫相互對話，形成一種動與靜、形與意的交融。

「相忘於江湖」不僅是展覽名稱，更是兩位藝術家創作態度的體現。他們既獨立行走於藝術世界，也在精神層面彼此共鳴。他們的作品沒有刻意的依附或迎合，而是在各自的創作領域中自由發展，最終在此交匯，展現出不同媒介間的對話與相忘。本展試圖為觀者提供一個開放的空間，在李德的畫面與熊秉明的雕塑之間游移，感受其中的相知與獨立，凝視藝術家們如何在創作中探索自由與自我，並在藝術江湖之上留下各自的印記。

眼球世代藝術奇譚

展期：2025.7.5-10.19

地點：高美館101-103展覽室

本展為高美館「美術高雄」系列轉型再出發後的第三檔展覽。展覽引用「眼球世代」概念，呼應當代無孔不入的「觀看」行為，並聚焦早已隨著網路成為大眾文化主流的ACG（動畫、漫畫、電玩）視覺元素。展覽主要探詢1980年代後出生的高雄創作者如何與全球性ACG浪潮連結，進而將其納入自身的地方日常或生命經驗，凝鍊出獨特的藝術語彙和世界觀。這些從螢幕與「觀看」誕生的藝術奇譚，既是對時代現象敏銳的觀察，也關乎藝術家對自身所處位置的辯證及從中衍生的創作行動。本展預訂展出藝術家倪再沁、李明則、黃法誠、官孟玄、張騰遠、張恩慈、林佩穎、林慶芳、走路草農／藝團、張致中、阮永翰、丁柏晏、張程鈞作品，思考ACG視覺文化和當代藝術家養成之間的連結，亦加入跨世代的藝術家/創作對話，並以委託藝術家全新創作擾動高美館典藏，擴充在地藝術史討論面向。

張新丕個展

展期：2025.10.4-2026.1.25

地點：高美館201-203展覽室

高美館《張新丕個展》｜張新丕作品〈菁仔園的光照(三)〉

張新丕，80年代旅居歐洲求學，1993返回故鄉屏東全心投入創作至今。關注臺灣本土文化意識的呈現，以「海洋」與「土地」為創作主軸，進而邁向自我辯證的過程，在看似唯美的畫面中隱晦的表達自己對台灣的關懷，是南臺灣當代活躍的藝術家。

本展主要聚焦於張新丕在2000年以後的創作，試圖梳理張新丕25年來的創作軌跡，其創作課題，可以歸類為農產品產業(如香蕉甘蔗檳榔等)與台灣歷史發展的關係，另一為海岸的環境變遷。觀看張新丕的作品，第一眼即可辨識為針對以上課題的鮮明批判意識，但細細觀看後，可以感受作品中表現風土特色的內在，其實是熱愛與疼惜土地的情感。在此展中，張新丕也將結合其對建築美學的心得以及裝置藝術創作的專業，運用展間的挑高空間特性，以3件高約4米長達10-12米的巨幅畫作包覆展間，藉以重組、再現亞熱帶檳榔園的「現場感」。

國際特展《馮．沃爾夫的花園堡壘》

展期：2025.11.15-2026.4.19

地點：高美館201-203展覽室

高美館今（2025）年秋季與英國藝術家馮．沃爾夫（Von Wolfe）共同合作的國際特展《馮．沃爾夫的花園堡壘》

高美館將於2025年秋季隆重呈現年度售票特展《馮．沃爾夫的花園堡壘》（Garden Fortress: Von Wolfe），亦是英國藝術鬼才馮．沃爾夫在亞洲首次的大型回顧展，將於2025年11月15日起至2026年4月19日在高美館盛大展出。

此次特展不僅是一場藝術的盛宴，更是對當代藝術邊界的深刻探索。馮．沃爾夫深受臺灣文化吸引，他認為臺灣不僅擁有豐富的自然景觀，更在全球科技產業、特別是人工智慧與半導體產業發展中扮演著關鍵角色。因此，馮．沃爾夫以《花園堡壘》為展覽命題，「花園」象徵著臺灣的美麗綠地與文化底蘊，而「堡壘」則映射其對於全球地緣政治的反思。

高美館國際特展《馮．沃爾夫的花園堡壘》｜馮．沃爾夫作品〈Riding Free〉（藝術家提供）

高美館國際特展《馮．沃爾夫的花園堡壘》｜馮．沃爾夫作品〈Eternal Flames〉（藝術家提供）

久遠的理想—陳仁和建築紀念大展

展期：2025.12.20-2026.4.26

地點：高美館104-105展覽室

高美館《久遠的理想—陳仁和建築紀念大展》｜陳仁和設計之三信家商波浪大樓一隅，徐明松攝

陳仁和為高雄具代表性的建築師，他於1922年出生於澎湖，1940年高中畢業後赴日就讀早稻田大學里工學部建築科。經歷二戰後於1951年於高雄設立自己的建築師事務所。其知名代表作為高雄佛教堂，曾獲台灣省政府建築廳十大建築的首獎。其他還有三信家商學生會館、三信家商波放大樓以及鳳山肉品市場等。其建築語言反映了台灣在時代中的處境，顯示出台灣歷史經驗裡的多元性，日本文化、華人文化、西方文化，甚而東南亞文化。

本次展覽將以陳仁和的作品為中心。除了以歷史照片、文字、圖稿、模型、建築攝影、訪談記錄片呈現陳仁和個人的作品、生平外。另外展覽中將首度將陳仁和的建築作品-鳳山肉品市場的部分結構以1比1的結構再現於展場，帶給觀眾如同親臨現場的體驗，不同於傳統建築模型的展示。也在這次展覽中，傳達出陳仁和的地域表現主義建築所具有的多樣性：多元、融匯、充滿活力且具創造性。

2025高雄國際貨櫃藝術節《愛耍廢》

展期：2025.12.20-2026.3.01

地點：高雄港11號碼頭 流行音樂中心海風廣場

2025高雄貨櫃藝術節以PORT：海港城市的場域精神探討全球環境議題與永續發展挑戰。

🔵P (Possibility)：無限創意與可能性

🔵O (Ocean)：海洋的多元與包容

🔵R (Recycle)：循環與再生

🔵T (Transformation)：蛻變的動態過程

兩年一度2021年高雄國際貨櫃藝術節，充分展現海洋城市特質，將與愛河灣的台灣燈會作品相輝映。圖／高雄市政府提供

展覽強調了SDGs的三大目標：「氣候行動」—透過氣候變遷的視角，提醒人們關注環境危機；「保護水下生命」—藉由貨櫃轉化的創意，吸引觀眾重視海洋資源議題；「永續城市與社區」—則通過重塑貨櫃為特有空間，探索資源再利用與未來城市設計的可能性。整體策展藉由藝術反思人類與環境的關係，推動觀眾關注永續發展議題。

3檔實驗性的跨域展演：高美館KSpace高雄實驗場

● 展名：域內・域外

展期：2025.3.15-5.04

地點：高美館B1 KSpace展覽室

高美館KSpace高雄實驗場《域內・域外》

藝術家潘大謙出生於香港，在臺灣及法國接受藝術教育。自法國返台後長年耕耘高雄在地表演及跨領域藝術，目前為索拉舞蹈空間藝術總監。展覽《域內・域外》將以郊狼作為主角貫穿展覽敘事，與索拉舞蹈空間合作呈現現地演出，並以影像和沉浸式劇場邀請觀眾走入如狼群一般既親暱又疏離的精神世界及展演體驗。

● 展名：漂流相對靜止

展期：2025.5.17-7.06

地點：高美館B1 KSpace展覽室

高美館KSpace高雄實驗場《漂流相對靜止》｜二律悖反協作體

本展為高美館與衛武營跨界合作，透過衛武營「高雄雄厲害」演出創意計畫的徵選與推薦，二律悖反協作體於今年5月於高美館高雄實驗場實現展出計畫。

當起點同於終點，漂流相對靜止。歷史碎片穿透於空間記憶，轉化為身體記憶；壓縮的視線與身份匯聚成無聲的集體經驗。當時間與空間的向度趨於模糊，自我的邊界亦隨漂流逐層剝離。這是一段對遷徙與歸屬的感官探索，在流動的記憶與歷史的回聲間重構軌跡。

● 展名：Virtual turns Reality

展期：2025.7.19-9.07

地點：高美館B1 KSpace展覽室

高美館KSpace高雄實驗場《Virtual turns Reality》｜短片《金六刀》海報（編導劉吉雄，2023）

策展人陳泓易是澎湖移民第三代的高雄人，提案計畫《Virtual turns Reality》以影像藝術家劉吉雄導演多年來對澎湖「講美難民營」的歷史考察與藝術實踐出發，對於當下虛擬實境的藝術境況提出詮釋與思辯的視角。展覽將以影像藝術家劉吉雄的真實故事為起點，以澎湖「講美難民營」歷史為依據，在檔案、紀錄片與VR的呈現形式中重新思考藝術，探討屬於台灣、高雄的本質性問題。