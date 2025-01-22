布農文化、AI、山林聲像！國美館「阿爾法聲林」打造科技夢境

國立臺灣美術館（國美館）「U-108 SPACE」即日起至3月30日推出全新展覽「阿爾法聲林（α-Forest）」，由藝術家謝瀞瑩、提摩西 · 伍德（Timothy Wood）及邱偉豪共同創作，結合電子聲響、互動設計與 AI 技術，打造一場探索內在意識的沉浸式聲光旅程。展覽以臺灣特有的山林聲像與布農族文化為靈感，運用多感官技術，邀請觀眾經由沉浸聲光與即時互動，開啟潛意識的探索之門。今（18）日辦理開幕式，由國美館汪佳政副館長主持，並由藝術家提摩西 · 伍德帶來現場演出，引領觀眾一起體驗作品，探索內在意識。

國美館副館長汪佳政表示，「U-108 SPACE」是他個人很喜愛的展覽空間，三年多來成功舉辦了多場跨域合作與展演計畫，內容都十分精采。此次阿爾法森林展覽由三位藝術家跨國合作完成，結合電子聲響互動設計與AI演算影像，並特別前往南投山林蒐集聲音與影像素材，將其融入創作中，形成獨具特色的作品，相信此次展演能為觀眾帶來嶄新的體驗。

「阿爾法聲林」創作團隊以其在國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林駐村期間所感受的臺灣山林自然能量，與布農族的傳統文化作為基礎，衍生出展覽的創作概念。三位藝術家分別運用其擅長的聲音設計、影像互動及AI視覺技術，為觀眾呈現科技與藝術結合的創新成果。作品融合了布農族八部合音、夢占文化以及自然能量等元素，發展出多感官共振的療癒體驗設計，U-108 SPACE 的沉浸式場域進一步強化了作品的多元感知效果，觀眾將藉由聲光共振進入內在意識的深層探索，享受一次與自我對話的獨特旅程。

藝術家Timothy Wood進行開幕表演，國立臺灣美術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦

藝術家Timothy Wood進行開幕表演，國立臺灣美術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦

藝術家邀請觀眾配戴腦波感測儀作為「意識種子」，經由語音引導，透過聲光頻率與即時生成的音像內容進行互動。展覽設有兩大沉浸場景：「沉浸夢」及「探索夢」，前者運用自然聲景與腦波數據創造集體冥想儀式，後者則以 AI 演算將內在意識顯化，呈現虛實融合的森林景象，觀眾可自由探索、舞動，體驗獨特的科技夢境之旅。

本次創作團隊結合來自不同國家的藝術家進行跨領域創作。藝術家謝瀞瑩擔任本次計畫統籌，以其專長的電聲作曲進行互動電聲創作；邱偉豪擁有資訊科技與新媒體藝術的專業背景，擅長互動AI視覺設計與跨學科的創作實踐，擔任本次技術統籌的角色，提摩西·伍德是新媒體藝術家，同時也是舞者，專注於創造結合科學、即興表演和遊戲設計的沉浸式體驗空間，主要負責本次展覽的影像統籌、音像系統與肢體互動設計。

國美館誠摰邀請大眾親臨現場，體驗這場沉浸式聲光展演的魅力，探索自然能量與科技交匯帶來的新維度，開啟內在意識之旅。相關展覽訊息請見國美館官網與Facebook、Instagram等社群媒體平台。

「阿爾法聲林」開幕演出現場，國立臺灣美術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦

藝術家Timothy Wood進行開幕表演，國立臺灣美術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦

展覽資訊： 「阿爾法聲林（α-Forest）」特展

展覽時間：2025年1月18日至2025年3月30日 週二至週五9:00-17:00，週末則延長18:00（週一休館）

展覽地點：國立臺灣美術館 U-108 SPACE（臺中市西區五權西路一段二號）

「阿爾法聲林（α-Forest）」特展 主視覺。