高美館30週年壓軸展！《潮壤相接》探尋人與環境的共生關係

高雄市立美術館新展覽《潮壤相接》即日起至2025年4月20日於高美館104、105展覽室正式登場，立基於多年來對「大南方」視野與「海洋」流動觀點的關懷，高美館策劃邀請10組來自臺灣、澳門、新加坡及義大利的藝術家一同聚焦於水域與陸地邊界的持續變動，從自然資源所有權引發包括水土破壞、族群衝突、文化傳承與環境保護等議題，邀請觀眾一同探尋人與環境之間包容治癒與共生的生命態度。

高美館《潮壤相接》展場一隅。圖片／高美館 提供

高美館代理館長林羿妏表示，高美館多年來持續關注大南方多元史觀議題，也延續2021 年《泛．南．島藝術祭》的精神，特別在30週年的年底壓軸帶來《潮壤相接》展覽。展題代表水域和陸地交界，也隱喻人與環境之間持續變動的生存空間邊界。在全球氣候因人類經濟活動而劇烈變動的當下時刻，這個展覽格外具有時代意義，因為它不只是一次藝術展覽，更是提出疑問與表達關懷的平台，帶領觀眾重新審視土地與海洋的變動邊界，並思考如何以藝術來尋求治癒、對話或反省。感謝海洋委員會與文化部的支持，讓這個對話平台得以實現，期待這次展覽能引發社會大眾更深層的思考。

策展人謝宇婷與徐柏涵指出，本展以「誰擁有土地與水？」這個問題為起點，透過「共生與療癒」、「量測、觀察與紀錄」及「多重敘事」等視角，讓觀眾在身處作品之間時，萌生對於土地與海洋的渴望、對於生態的敬重，以及對於環境資源如何被使用與擁有的提問。這次展出林介文、多木子、葉海地、拉飛．邵馬、邱雅茹、羅晟文、許淑真、盧建銘、趙仁輝、蔡國傑及許家維等藝術家作品，包括多件全新委託創作在高雄首度亮相。

藝術家林介文延續從「裹山計畫」對土地、河川與海洋的思考，呈現從紅葉部落沿著秀姑巒溪流域往下，直至進入大港口出海的流動，推出大型編織作品〈織山〉及〈織河〉。義大利導演多木子（Tommaso Muzzi）的紀錄片《裹山》以礦工的視角呈現歷史與大環境變遷下的部落真實面貌，並記錄林介文發起的「共織」行動，展現織布活動與織者所在場域之間的關聯。葉海地畫作描繪臺灣阿美族與達悟族女性長者，新作〈海女的抽屜〉呈現她學習部落女性傳統及親自從潮間帶採集的物件。高雄那瑪夏布農族藝術家邱雅茹八八風災後返鄉創作，從事植物採集、纖維裝置等創作，帶來全新的纖維裝置〈返〉，以巒大蕨象徵生命的復甦展現布農族社群在困境中的韌性與生命力。

高美館《潮壤相接》展場一隅。圖片／高美館 提供

高美館《潮壤相接》展場一隅。圖片／高美館 提供

高美館《潮壤相接》展場一隅。圖片／高美館 提供

藝術家蔡國傑展出新作〈航道〉，他拾取違法養殖蚵田產生的浮球安裝GPS定位系統，再從金門北岸投放於海中，以這些浮球標示出海域的邊界空缺。2024年威尼斯雙年展新加坡國家館代表藝術家趙仁輝帶來《聖誕島》系列中新發掘的歷史檔案以及影像，作品〈聖誕島，自然而然〉，假想了將人類從聖誕島全面撤離的計畫，由虛構的「批判性動物學家學會」決議通過，建構出人類消失後的島嶼樣貌，反思人類對於生態的介入。藝術家許家維則首度於高雄展出2023年泰國雙年展VR新作〈一位來自金三角的演員〉，以說唱的方式描述金三角地區歷史變遷，從古老的罌粟花傳說、泰北邊境毒品議題、寮國賭場，到現今後疫情時代的數位經濟。

近年各國天災頻傳，生態環境逐漸變得更加脆弱，是全體人類面對的迫切議題。《潮壤相接》展覽作品不僅叩問「擁有」是否是人類對土地與水唯一的關係方式，更透過一系列電影放映及講座等活動，邀請觀眾成為行走、體驗、反思的參與者。更多活動資訊，請至高美館網站、臉書專頁及Instagram查詢。

展覽主視覺，翻拍自高雄市立美術館官網。