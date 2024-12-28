駁二「have a____dream」9組插畫、漫畫等跨界創作 再現夢中奇景

探索夢境裡的奇幻宇宙，駁二藝術特區即日起至2025年5月18日，於大義區C7動漫倉庫推出展覽「have a____dream」，邀請9組跨領域創作者，透過豐富多樣的插畫、漫畫、跨媒材作品再現夢中奇景，以獨特的視角帶領民眾前進夢鄉，一層層揭開藝術家腦袋裡源源不絕的繽紛想像！

高雄市政府文化局長王文翠表示，夢是人們與生俱來的創作舞台，也是許多藝術家獲得靈感的泉源，駁二展覽「have ____dream」以夢境為主題，邀請藝術家57吳騏、SAITEMISS低級失誤、Carol Meat、A ee mi、KINGJUN、Bio_ogist，漫畫家丁柏晏、GGDOG以及精神唱片，運用不同媒材打造出各具風格的夢境世界，反映創作者內心天馬行空的精彩想像，也帶領觀眾探索藝術家在實現創作夢想時的大膽嘗試！

「KINGJUN」結合鏡面及閃亮的複合材質，打造視覺效果十足的迷幻情境。

走進展覽空間，「sweet dreams」展區色彩繽紛的作品映入眼簾，擅長跨媒材創作的Carol Meat運用幾何風格的布料編織，表達自身對創作夢想的堅持與熱愛。以螢光色系為創作標誌的KINGJUN，結合鏡面及閃亮的複合材質，打造充滿視覺效果的夜光空間，呈現夢中的迷幻情境。而時常以插畫傳達正向意念的A ee mi，則將其作品中療癒人心的角色實體化，鼓勵觀眾只要以樂觀心態迎接生活中的各種挑戰，夢想就有機會實現。

展區「brave dreams」由藝術家57吳騏及SAITEMISS低級失誤領銜，個別展出經典作品及新作，展現兩人橫跨平面插畫、手繪、立體作品等多元型態的創作能力，並藉由兩人畫作中豐富的層次及俐落的線條，表現強而有力的筆觸及流動感，藉此給予觀者源源不絕的力量迎向未來！

以插畫傳達正向意念的「A ee mi」，將療癒角色實體化，歡迎民眾拍照留念！ 「Carol Meat」運用幾何風格的布料編織，打造色彩繽紛的展覽空間。

打造視聽的雙重饗宴，展區「cozy dreams」以音樂工作室精神唱片的作品開場，舒適放鬆的音樂節奏，帶領逛展民眾潛入超現實的夢境氛圍；而擅長以布料為創作媒材的Bio_ogist，製作許多隻小老鼠絨毛玩偶，使其穿梭在巨大的金黃起司，展現令人會心一笑的幽默創意。

透過漫畫角色的經歷，帶領讀者穿梭現實與虛構世界，展區「real dreams」從漫畫家丁柏晏《畢業與鮭魚卵》及GGDOG《刺蝟：走過愛的蠻荒》兩部作品的視角，檢視角色的內心狀態，藉此喚醒觀眾面對內心最真實的自己。駁二展覽「have a____dream」還有視覺搶眼的展場空間及參展藝術家設計的拍貼相框，歡迎民眾前往動漫倉庫留下精彩回憶！更多資訊請上駁二官網查詢。

展覽資訊： have a____dream

展覽日期｜2024.12.20（五）— 2025.5.18（日）

展覽地點｜駁二大義區 C7動漫倉庫

單展票80元、套票150元(含駁二當代館C5、C7倉庫及舊事倉庫)。

展覽「have a____dream」主視覺。

「SAITEMISS低級失誤」展出經典及新作，以俐落線條展現創作功力。 「57吳騏」發揮多元型態的創作能力，給予觀者源源不絕的力量迎向未來！ 「GGDOG」透過漫畫中的角色經歷，帶領讀者穿梭在現實與虛構交錯的世界。 打造視聽雙重饗宴，「精神唱片」以舒適放鬆的音樂節奏，帶領民眾潛入夢境氛圍。 擅長布料創作的「Bio_ogist」以絨毛玩偶及巨大裝置，展現超現實的幽默創意。 漫畫家「丁柏晏」透過作品喚醒觀眾面對內心最真實的自己。

展覽「have a____dream」拍貼相框。