巨蕉來襲！高雄哈瑪星鐵道「香蕉派對」農特產、音樂表演等本週末登場！

跟火車一樣大的巨型大香蕉，已運抵哈瑪星鐵道園區！濱線觀光列車「哈瑪星號」日前正式啟程，高雄市政府趁勢推出系列活動，端出巨型香蕉裝置妝點園區火車，更將於12月7日至8日上午11點至晚上6點舉辦「香蕉派對」，帶來精選農特產品及香蕉風味冰品，並特邀日本門司港吉祥物「香蕉人」及香蕉叫賣會成員旋風來台，呈現日本原汁原味的「香蕉叫賣」展演，各式各樣的親子演出也將輪番上陣，重現「香蕉王國」的熱鬧盛況！

高雄市政府文化局長王文翠表示，哈瑪星在過去是全台商貨必經之地，1960年代更大量出口香蕉至日本，各地採收而來的香蕉多透過鐵路運往高雄港出口，不只為台灣賺進大筆外匯，更因此贏得「香蕉王國」美稱。搭配哈瑪星鐵道園區全面升級，特別製作巨大香蕉裝置，打造符合高雄港運業及物產特色的全新亮點，不只為本週末的「香蕉派對」暖場，在社群上也引起話題，歡迎大家前來與巨大香蕉合影留念，曬出創意合照成為全場「蕉」點！

巨大香蕉裝置呼應高雄港運業及物產特色，打造全新亮點！

「香蕉派對」週末登場，巨型大香蕉已運抵哈瑪星鐵道園區妝點貨運火車。

王文翠提及，早期香蕉的保存技術尚未純熟，外銷日本的香蕉運抵門司港時難免出現熟成及受損情形，為了及時賣出，九州門司港的商人便自創各種有趣的話術拍賣香蕉，形成當地特殊的文化現象，本次「香蕉派對」特別邀請門司港香蕉叫賣會成員重返香蕉的故鄉「高雄」，進行「香蕉叫賣」展現日本無形文化財的魅力！王文翠也提醒民眾香蕉叫賣將於12月7日下午4點於輕軌哈瑪星站旁上演，僅此一場，邀請市民朋友前來現場體驗橫跨半載的台日蕉流。

鐵道園區地圖。圖／駁二特區官網

日本門司港高人氣吉祥物「黃蕉人」也飄洋過海來到高雄，即日起至12月15日於舊打狗驛月台展出，文化局也推出「找找香蕉人」集章活動，12月7日起至哈瑪星台灣鐵道館、舊打狗驛故事館、打狗英國領事館文化園區、原愛國婦人會館、棧貳庫KW2等5個場域完成集章任務，集滿3個香蕉人偶印章，即可至哈瑪星台灣鐵道館兌換活動限定「香蕉人吊飾」一枚，活動只到2025年2月16日，數量有限，送完為止。

集章活動「找找香蕉人」完成指定任務就送限量香蕉人吊飾，送完為止，歡迎民眾踴躍參與。

「找找香蕉人」集章活動12月7日開跑，指定場域完成集章任務，集滿3個就送限量香蕉人吊飾。

日本門司港高人氣吉祥物「黃蕉人」也飄洋過海來到高雄，即日起至12月15日於舊打狗驛月台展出。

「香蕉派對」本週六日上午11點至晚上6點在哈瑪星鐵道園區登場，活動首日由鳳天神鼓震撼的鼓聲揭開序幕，期間也安排多組親子節目，不只有大小朋友都為之瘋狂的泡泡派對、小丑互動氣球秀及雜耍演出，還有運用生活常見器物創造聲響的現場打擊樂及LIVE音樂表演，將輪番上陣帶動現場氣氛。

「香蕉派對」精選眾多美食品牌出攤，並邀請旗山區農會及旗山青農共同參與，帶來香蕉、蜂蜜、果乾及多種農產品，獻上高雄最在地的農作好物。以台灣特有茶葉和水果作為特色的「SNOW雪諾義式冰淇淋」也將於活動期間開發限定的香蕉牛奶口味冰淇淋，等著民眾登上柴聯自強號改造而成的冰淇淋火車嚐鮮。更多活動詳情請上駁二官網查詢。

展演資訊： 哈瑪星鐵道 香蕉派對

活動日期：2024/12/7～12/8 時間：11:00-18:00

地點：輕軌哈瑪星站旁

在台灣也看得到！「香蕉派對」重現日本門司港必看文化展演「香蕉叫賣」

「香蕉派對」本週末登場，哈瑪星鐵道園區將上演多組親子節目帶動現場氣氛。

週末登場的哈瑪星「香蕉派對」結合市集與演出，重現「香蕉王國」的熱鬧盛況！

主視覺。圖／Croter 插畫與設計工作室