贈獎公布／比悲傷更悲傷！補班日的今天是什麼隱藏節日？有獎徵答！

文／琅琅悅讀

「節日」百花齊放時代，有一個獨具時代意義和歷史重量的節日，它其實與國慶日、教師節一樣重要，卻是個經常被大家遺忘節日──3月25日美術節。關於美術節，琅琅悅讀整理了4件你不可不知的重要歷史故事，並精選8本書單，一起了解節日歷史及重啟你的美術課。

1955年慶祝第十二屆美術節美術展覽會於廿五日上午八時半在博物館開幕，由監察院于右任院長剪綵。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

不可不知4件事

1. 美術節的起源，原來與「抗日」有關

美術節最早可追溯自1937年（民國26年）中華民國政府宣佈對日抗戰，當時受戰爭影響，多數人娛樂活動也受到衝擊。當年有一群畫家，深感「美術」對於人類的心裡有很大的影響，認為戰亂時代正需要這個重要媒介激勵人心，他們不只在中國大陸各地組成了「美術協會」，藉此鼓勵人們共體時艱，度過難關，而當年所投入這些努力，也確實對群眾、社會帶來很大的鼓舞作用。

2. 美術節是由什麼單位訂立

答案是教育部。當時政府訂定美術節的主要目的在於發揚中華固有文化，創建之初也設立了相當宏遠的目標，期許美術界人士走出畫室，進入社會，復興戰後人民的娛樂生活，同時也要身兼發展「美感教育」向下扎根的使命。

最初1943年（民國32年）的10月，教育部才批准這項決議，而且將日期訂立為3月25日，不過這個節日與現在臺灣人關係其實相當遙遠。

1959年第16屆美術節，中山堂集會室舉行支援前線將士的書畫展覽義賣，由國防部總政治部主任蔣堅忍揭幕。記者陳明輝／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

3. 當時是如何慶祝美術節

在政府遷台初期，在那個相對沒那麼自由的年代，即便是慶祝美術節也不免俗需要配合黨國政策。例如，1951年（民國40年）第11屆美術節，除了舉辦慶祝大會、美術展覽和座談會之外，還有舉辦「反共抗俄美術展覽」，由教育部、國防部政治部、台灣省教育廳與中國文藝協會聯合舉辦，包括西畫、漫畫、攝影等所有作品，並灌注豐滿的建國復國意識。

4. 臺灣繪畫現代主義之父陳澄波受難日

美術節一直以來都是官民鼎力同心，普天同慶，但美好節日在1947年（民國36年）發生憾事，蒙上陰影。當時二二八事件衝突不斷向外延燒，期間作為談判代表的「臺灣繪畫現代主義之父」陳澄波，在3月25日也就是美術節當日，遭國民政府軍隊於嘉義火車站前槍決，享年52歲。我們失去了對臺灣油畫、美術上具有卓越貢獻的一代先賢。美術節從此不再只有美好的一面，卻也賦予節日全新的意義。

著名畫家陳澄波早期旅遊作畫的行李箱迄今完整保存，由其家人於2004年全數捐給嘉義市立博物館永久展出。記者陳永順／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

精選8本相關讀物

從二二八事件到美術節，白色恐怖的歷史我們不能遺忘，當然我們也不能忘了這個美術節最初的意義，以下精選8本相關讀物，帶領你深掘美術史。

了解美術歷史，那能錯過由春山出版重磅好書《臺灣美術兩百年》。去年這本書更奪下2022Openbook好書獎「年度中文創作」，不只回顧歷史，更要帶領讀者用書看畫展，將120件作品，分為12篇主題章節，集結23位作家，導讀臺灣史上藝術貢獻卓越的畫家與其作品，臺灣首位女畫家陳進、臺灣繪畫現代主義之父陳澄波、台灣膠彩畫的先鋒郭雪湖、中西結合發展出中國繪畫史上獨樹一格的「潑墨彩法」張大千…等等，精采絕倫。

臺灣美術兩百年（上下冊套書） 春山出版／時報出版 出版時間：2022-04-01

獅吼：《雄獅美術》發展史口述訪談 出版社：國史館／華藝數位 出版時間：2010-12-01

在台灣文化尚且荒蕪的七○年代，不僅藝術活動與訊息稀少難見，蕭條的經濟與保守的言論氣氛更使文化發展雪上加霜。《雄獅美術》於1971年3月問世，最初是免費刊物，第5期開始才改為一本新臺幣5元，成為台灣第一份長跑型的專業當代藝術雜誌，樹立台灣藝術文化新標竿，這段美術雜誌石破驚天的歷史，從7位關鍵人物口述中重現，收錄在本書《獅吼》中，一起翻閱那段光輝燦爛的25年。









台灣八○：跨領域靈光出現的時代（台灣80年代文化狂潮集錦之作） 出版社：讀書共和國／黑體文化 出版時間：2022-12-05

了解台灣八〇年代文化狂潮的集錦之作！

《台灣八○》本書由現任臺北市立美術館館長王俊傑所著的，從80個關鍵字出發，並跨足思潮出版、視覺藝術、劇場、動態影像與文學五大領域。以人之間的協作和創新實驗，重新勾勒出台灣八〇年代不同領域的樣貌，認識該時代社會與文化動力背後的「跨域人」。









《陳澄波密碼》 遠流出版 出版時間：2018-10-27

第三屆「台灣歷史小說獎」首獎作品！

他的畫作，充滿謎團；他的名字，是不能說的祕密

《陳澄波密碼》藉由對陳澄波藝術與生命軌跡的描摩，以及對小說中穿梭來去的楊三郎、潘玉良、呂赫若、楊逵等文藝青年身影的勾勒，建構出有血有肉，有真摯情感亦有想像投射的台灣歷史小說新面貌！







《紅色在唱歌》 出版社：典藏藝術家庭 出版時間：2015-01-26

● 《紅色在唱歌》

《紅色在唱歌》跟著詩歌來看畫！在童詩詩人林世仁文字下輕盈跳躍、唱著歌兒的「紅色」，穿越畫家陳澄波的十八幅畫作，是詩人與畫家的相遇，也是畫家對紅色油彩的愛戀，畫家說：「紅是風，紅是火，紅是心，紅是我傾吐在畫布上永不止息的歌。」

書內所使用畫作，幾乎皆為修復過後的高階圖檔，更接近畫家作畫當時的心情與筆觸呈現，色彩層次與線條的豐富性非常迷人，感謝財團法人陳澄波文化基金會與各典藏單位的授權協助。







欲愛書：寫給Ly‘s M（20週年） 聯合文學 出版時間：2021-08-12

美—從自己的身體解嚴開始！

提及美學、美感，就不得不分享這本由聯合文學出版《欲愛書》，探索自己的身體，探索所愛的人的身體。本書由美學大師蔣勳所創作，精選人體素描、油畫共4幅畫作、12封手寫信、1篇20周年新版序、以及1篇「叫做亞諾的河流」，不只看得到書寫者的溫度與情緒，也呈現另一種肉身書寫藝術。是蔣勳最私密的情書，談欲望、談愛，陪伴年輕手機一代的讀者，探索肉身與心靈的功課。





薪傳．薪傳（雲門經典全紀錄，特別收錄林懷民專文〈吶喊與突圍〉） 出版社：時報出版 出版時間：2023-01-13

儘管美術節因諷刺的官民衝突沾上灰，但節日紀念有很多種方式，何不以赴生呢？據說，雲門經典舞作《薪傳》是一齣「跳一次死一次」的舞作。首演當天，美國宣布將與臺灣斷交，它是一個突圍、重生、充滿張力強烈的劇目。當我們需要它，它就會出現。

本書由作者古碧玲生動記下首部臺灣史舞劇，創作演書跨世代全紀錄，65幀唯美攝影照片，完整收藏紙上《薪傳》，包含45年來，8代舞者突破自我限制，重現這齣把舞者力氣榨光、讓舞者跳到虛脫，觀眾感動沸騰的舞作的故事。





介紹美術節歷史還有推薦好書，你最有印象的和最喜歡的是哪什麼？

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2.票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3.得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

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