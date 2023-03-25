贈獎公布／比悲傷更悲傷！補班日的今天是什麼隱藏節日？有獎徵答！
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文／琅琅悅讀
「節日」百花齊放時代，有一個獨具時代意義和歷史重量的節日，它其實與國慶日、教師節一樣重要，卻是個經常被大家遺忘節日──3月25日美術節。關於美術節，琅琅悅讀整理了4件你不可不知的重要歷史故事，並精選8本書單，一起了解節日歷史及重啟你的美術課。
不可不知4件事
1. 美術節的起源，原來與「抗日」有關
美術節最早可追溯自1937年（民國26年）中華民國政府宣佈對日抗戰，當時受戰爭影響，多數人娛樂活動也受到衝擊。當年有一群畫家，深感「美術」對於人類的心裡有很大的影響，認為戰亂時代正需要這個重要媒介激勵人心，他們不只在中國大陸各地組成了「美術協會」，藉此鼓勵人們共體時艱，度過難關，而當年所投入這些努力，也確實對群眾、社會帶來很大的鼓舞作用。
2. 美術節是由什麼單位訂立
答案是教育部。當時政府訂定美術節的主要目的在於發揚中華固有文化，創建之初也設立了相當宏遠的目標，期許美術界人士走出畫室，進入社會，復興戰後人民的娛樂生活，同時也要身兼發展「美感教育」向下扎根的使命。
最初1943年（民國32年）的10月，教育部才批准這項決議，而且將日期訂立為3月25日，不過這個節日與現在臺灣人關係其實相當遙遠。
3. 當時是如何慶祝美術節
在政府遷台初期，在那個相對沒那麼自由的年代，即便是慶祝美術節也不免俗需要配合黨國政策。例如，1951年（民國40年）第11屆美術節，除了舉辦慶祝大會、美術展覽和座談會之外，還有舉辦「反共抗俄美術展覽」，由教育部、國防部政治部、台灣省教育廳與中國文藝協會聯合舉辦，包括西畫、漫畫、攝影等所有作品，並灌注豐滿的建國復國意識。
4. 臺灣繪畫現代主義之父陳澄波受難日
美術節一直以來都是官民鼎力同心，普天同慶，但美好節日在1947年（民國36年）發生憾事，蒙上陰影。當時二二八事件衝突不斷向外延燒，期間作為談判代表的「臺灣繪畫現代主義之父」陳澄波，在3月25日也就是美術節當日，遭國民政府軍隊於嘉義火車站前槍決，享年52歲。我們失去了對臺灣油畫、美術上具有卓越貢獻的一代先賢。美術節從此不再只有美好的一面，卻也賦予節日全新的意義。
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想了解陳澄波那個時代畫家們，與臺灣島上最大的文化活動「臺府展（1927-1943）」的更多故事，歡迎閱讀藝文合作夥伴的陳澄波文化基金會：「名單之後」系列。
精選8本相關讀物
從二二八事件到美術節，白色恐怖的歷史我們不能遺忘，當然我們也不能忘了這個美術節最初的意義，以下精選8本相關讀物，帶領你深掘美術史。
● 《臺灣美術兩百年》
了解美術歷史，那能錯過由春山出版重磅好書《臺灣美術兩百年》。去年這本書更奪下2022Openbook好書獎「年度中文創作」，不只回顧歷史，更要帶領讀者用書看畫展，將120件作品，分為12篇主題章節，集結23位作家，導讀臺灣史上藝術貢獻卓越的畫家與其作品，臺灣首位女畫家陳進、臺灣繪畫現代主義之父陳澄波、台灣膠彩畫的先鋒郭雪湖、中西結合發展出中國繪畫史上獨樹一格的「潑墨彩法」張大千…等等，精采絕倫。
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英雄氣短的臺灣美術史，靠你我續命：專訪《臺灣美術兩百年》總策畫顏娟英、蔡家丘
● 《獅吼：《雄獅美術》發展史口述訪談》
在台灣文化尚且荒蕪的七○年代，不僅藝術活動與訊息稀少難見，蕭條的經濟與保守的言論氣氛更使文化發展雪上加霜。《雄獅美術》於1971年3月問世，最初是免費刊物，第5期開始才改為一本新臺幣5元，成為台灣第一份長跑型的專業當代藝術雜誌，樹立台灣藝術文化新標竿，這段美術雜誌石破驚天的歷史，從7位關鍵人物口述中重現，收錄在本書《獅吼》中，一起翻閱那段光輝燦爛的25年。
延伸閱讀：精選美感雜誌與報刊
● 《台灣八○：跨領域靈光出現的時代（台灣80年代文化狂潮集錦之作）》
了解台灣八〇年代文化狂潮的集錦之作！
《台灣八○》本書由現任臺北市立美術館館長王俊傑所著的，從80個關鍵字出發，並跨足思潮出版、視覺藝術、劇場、動態影像與文學五大領域。以人之間的協作和創新實驗，重新勾勒出台灣八〇年代不同領域的樣貌，認識該時代社會與文化動力背後的「跨域人」。
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● 《陳澄波密碼》
第三屆「台灣歷史小說獎」首獎作品！
他的畫作，充滿謎團；他的名字，是不能說的祕密
《陳澄波密碼》藉由對陳澄波藝術與生命軌跡的描摩，以及對小說中穿梭來去的楊三郎、潘玉良、呂赫若、楊逵等文藝青年身影的勾勒，建構出有血有肉，有真摯情感亦有想像投射的台灣歷史小說新面貌！
● 《紅色在唱歌》
《紅色在唱歌》跟著詩歌來看畫！在童詩詩人林世仁文字下輕盈跳躍、唱著歌兒的「紅色」，穿越畫家陳澄波的十八幅畫作，是詩人與畫家的相遇，也是畫家對紅色油彩的愛戀，畫家說：「紅是風，紅是火，紅是心，紅是我傾吐在畫布上永不止息的歌。」
書內所使用畫作，幾乎皆為修復過後的高階圖檔，更接近畫家作畫當時的心情與筆觸呈現，色彩層次與線條的豐富性非常迷人，感謝財團法人陳澄波文化基金會與各典藏單位的授權協助。
● 《欲愛書：寫給Ly‘s M（20週年）》
美—從自己的身體解嚴開始！
提及美學、美感，就不得不分享這本由聯合文學出版《欲愛書》，探索自己的身體，探索所愛的人的身體。本書由美學大師蔣勳所創作，精選人體素描、油畫共4幅畫作、12封手寫信、1篇20周年新版序、以及1篇「叫做亞諾的河流」，不只看得到書寫者的溫度與情緒，也呈現另一種肉身書寫藝術。是蔣勳最私密的情書，談欲望、談愛，陪伴年輕手機一代的讀者，探索肉身與心靈的功課。
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書市圈｜蔣勳《欲愛書》：我們相認、告別，告別、相認，每一次都傷痛欲絕
● 《薪傳．薪傳（雲門經典全紀錄，特別收錄林懷民專文〈吶喊與突圍〉）》
儘管美術節因諷刺的官民衝突沾上灰，但節日紀念有很多種方式，何不以赴生呢？據說，雲門經典舞作《薪傳》是一齣「跳一次死一次」的舞作。首演當天，美國宣布將與臺灣斷交，它是一個突圍、重生、充滿張力強烈的劇目。當我們需要它，它就會出現。
本書由作者古碧玲生動記下首部臺灣史舞劇，創作演書跨世代全紀錄，65幀唯美攝影照片，完整收藏紙上《薪傳》，包含45年來，8代舞者突破自我限制，重現這齣把舞者力氣榨光、讓舞者跳到虛脫，觀眾感動沸騰的舞作的故事。
介紹美術節歷史還有推薦好書，你最有印象的和最喜歡的是哪什麼？
歡迎踴躍「回答下面有關美術節的問題」，於下方「留下聯繫email」（僅供本次活動使用）並前往「琅琅悅讀FB粉專按讚、追蹤」即可參加抽獎活動，投票時間只到4/30 23:59止，投票次數越多，中獎機會越大！
(eg.活動期間內，每人每日都可以投票一次。)
注意事項：
1.獎項：文藝復興點心杯盤組─米開朗基羅款(內含午茶杯、盤以及筆記本)乙份，市價1,490元，共計2名。
2.票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。
3.得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。
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琅琅悅讀．贈品／【快藝通】「325美術節」知多少！
(2023.05.03更新)
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