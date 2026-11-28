第1章 心臟：法醫 解剖時常遇到的死因（節錄）

【CASE 1】

「死者為男性，死亡地點在租屋處，年紀很輕。」

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儘管已經提出解剖申請，但可能因為是禮拜一早上吧，警方的語氣中似乎帶著幾分歉意。我撇了一眼遺體的相關文件，發現他只有32歲。他為了備考從公司離職，在補習班街租了一間房子，至今已三年，一直都在讀書。

「他有什麼病史嗎？」

「聽他的家人說，他沒有什麼特別的病史和不舒服的地方。可能是因為備考壓力太大，所以抽菸抽得很凶，據說一天要抽三包左右……」

32歲非常年輕，這個年紀通常不會有什麼特別的疾病。

「死亡地點是租屋處的話，有發現什麼藥物或是奇怪的東西嗎？」

為了確認是否涉及蓄意自殘，我提出了疑問。

「沒有。現場沒有這類物品，倒是有一堆空菸盒，不知道他為什麼沒丟都收集了起來……」

我在解剖台上打開他的胸膛，確認心臟的狀態。當我握著那顆心臟時，我著實嚇了一大跳。以這個年齡來說，心臟重量通常落在320公克左右，但是他的心臟卻異常碩大，摘除的時候就能感覺到沉甸甸的分量，重量足足超過500公克。我小心翼翼地把心臟左側的動脈（冠狀動脈）以0.3公分的間距切開，發現血管內部已有動脈硬化的現象，整個都已經堵塞，而且很僵硬。此外，他左心室前方肌肉發白，且局部發紅壞死（組織呈死亡狀態）。他的死亡原因是「急性心肌梗塞 」。

【CASE 2】

剛邁入70歲的她，不想向還沒穩定下來的子女伸手。為了扛起自己老後的生活，雖然有些勉強，但她仍終日不停地努力工作。凌晨時分打掃大樓，下午去小型醫院做清潔，收入還算是差強人意。雖然她總覺得睡眠不足有些疲累，但這種生活也就這樣過了三年，有時候她甚至還會做點其他的兼職。

突然間，某天早上她感到胸口異常地悶，還有些消化不良，雖然在藥局買了胃藥來吃，但胸口的壓迫感依舊沒有改善。她以為自己是脹氣 了，還請同事幫忙扎針放血，不過症狀仍不見好轉。同事見她神情極度疲憊，建議她到休息室小睡一會。她聽取建議進去小躺一下，一躺卻過了一小時都沒醒來。等到醫生趕過來確認心率、血壓和呼吸時，她早已撒手人寰。

突如其來的死訊讓子女陷入了悲痛之中，警察為了釐清死亡原因而提出了解剖申請。她每天要負責兩個地方的清潔工作，同時還從事其他兼職，又包辦了家裡所有家務，她的遺容看上去眉頭依舊有些緊蹙。解剖後發現，包裹著心臟的心包膜內，血液凝結成了血塊。這個證據顯示出，她生前血液早已從心臟滲漏。仔細觀察後我才發現，她左心室側壁的部分心肌已經發黑壞死並破裂。她的死亡原因是急性心肌梗塞造成左心室破裂所導致的「心包積血」。

＊＊＊

你什麼時候會感受到心臟在跳動？

當我們愛上一個人的時候，總會不由自主把一隻手放在左胸上。或許有些人會想起那句「這裡面有你」，憶起那心臟幾近要爆炸的瞬間；又或許有些人會想起依偎在愛人懷中，聽著對方心跳的甜蜜回憶。

但就像前面我們看到的案例一樣，從法醫的觀點來說，心臟並不是一個如此浪漫的器官，反而是一個劃分生死界線的器官，亦是判斷死亡與否的標準。

儘管每年大韓民國統計廳公布的死亡原因第一名都是惡性腫瘤，也就是所謂的癌症，但因單一疾病致死的第一名死因卻是心臟疾病，尤其是包含心肌梗塞在內的缺血性心臟疾病。人人都知道心臟有多重要，但卻鮮少有機會深入了解心臟，更遑論掌握維持心臟健康 、預防疾病發生的方法。心臟是法醫觀察的重點，也是區分生死的重要器官，那麼心臟裡頭究竟長什麼樣子呢？

書名：《屍體不會說謊：韓國首爾大學頂尖法醫解剖3,000具遺體後，最想告訴你的日常致命真相》 作者：柳成昊 出版社：讀書共和國／一起來出版 出版日期：2026年11月11日

●診斷死亡與否的標準

新聞上我們常看見有人突然昏倒或發生意外，在「心臟停止」的狀態下被送往醫院的消息。心臟停止（Cardiac arrest）顧名思義就是心臟停止跳動的狀態。但是心臟停止並不代表死亡，因為即便心臟停止跳動，我們還是能透過心肺復甦術（CPR）等處置，讓心臟重新跳動。只不過，倘若在採取急救措施後心臟仍無法繼續跳動，人最終還是會走向死亡。

從我們在母親腹中形成生命、引發胎動的那一刻開始，心臟便會開始跳動，直到我們死去之前，一秒鐘都不曾停歇。心臟猶如驅動我們身體的引擎，所以人類自古以來就以心跳與否作為判斷死亡的標準。

那麼古人要怎麼得知心臟是不是停止跳動了？東方國家主要以「脈搏」來判斷死亡。所謂的「心跳」，指的是心臟反覆收縮與舒張，把血液送往大動脈的過程。這個過程的壓力會傳導至血管，所以我們只要輕壓手腕或脖子的大動脈，就能得知心臟是否還在跳動。這也是為什麼，古裝劇裡醫官看到患者的時候，都會先對手腕和脖子進行切脈。

西方國家主要以肉眼判斷為主，再搭配各種感官知覺來進行死亡判定。他們會在死者嘴前點上燭火，確認死者是否還有呼吸，甚至在確認死者沒有呼吸後，仍然會讓棺材保持敞開，等候屍身開始腐敗。直至今日，電影上仍會出現屍體躺在靈柩，親友上前擺上鮮花，與故人吻別的畫面。這都是自古以來，為了證實死者已逝去所沿襲下來的傳統。

19世紀後，法國醫師何內．雷奈克（René Laënnec）發明了聽診器，荷蘭生理學家威廉．埃因托芬（Willem Einthoven）則開發出臨床使用的心電圖（ECG），死亡診斷才變得更加精確。聽診器讓我們可以放大和聽到心臟和肺部的聲音；我們也多虧了心電圖，才能讀出心臟的電氣訊號。就好比「鋼鐵人」把胸前的方舟反應爐當成能量來源一樣，我們體內的心臟也是靠著電氣訊號自發性地跳動，所以我們只要從皮膚觀測心臟的電氣訊號，就能更精確地測量出心臟跳動的狀況。

如今心電圖不只能用來確認基本的生命徵象，我們還能透過監控心電圖來進行死亡診斷。一旦心電圖無法捕捉到心臟的電氣訊號，代表心臟已經無法繼續自發性跳動，醫生便會做出死亡宣告。

母親肚裡的胎兒，大約從10週左右開始產生心跳。那顆連肉眼都看不見的小心臟，支撐著一個生命的存在，直到我們死去之前一刻也不曾停歇，一輩子都在拼命地跳動。

以成人來說，心臟每分鐘會跳動60至100次，等於一天大概要跳動10萬次，非常驚人。心跳，其實就是心臟強力收縮，把血液向外擠出的過程。心臟每收縮一次，就可以將大約85毫升的血液送往全身。一整天下來，心臟在全身循環的血液量整整高達8,500公升，很難想像對吧？簡單來說，大約就是半台油罐車的儲油量。

夙夜不懈的心臟，大小通常只有右手的拳頭這麼大，所以個子嬌小的人，心臟就更小顆了。成人男性的心臟大約是320公克，成人女性的心臟則約莫為280公克。觸摸胸部的時候，我們可以感受到中間有一塊硬骨，就叫做胸骨。心臟的位置就在這塊胸骨的內側，在距離中心稍微偏左一點的位置。這塊堅韌的胸骨，正是在保護著這顆珍貴的心臟。

心臟由兩個心房和兩個心室組成，其中位於左側的左心室是人體內的幫浦，負責把血液輸送至全身。心臟每跳一次，從左心室出發的85毫升血液便會沿著主動脈流向小動脈或微血管。人體內負責供應氧氣和營養成分的血管，總長度加起來足足超過10萬公里。

人體之中，負責輸出血液的心臟和負責運送血液的血管，兩者之間關係密不可分。心臟和血管常常被稱作「心血管系統」，是維繫生命最重要的系統，也就是說，心血管系統的異常攸關著我們的性命。事實上，心血管疾病是法醫最常見的死因，其中最具代表性的是缺血性心臟病、心肌梗塞、充血性心臟衰竭等。這些疾病真的很常見，我看得越多，也就越代表──如果你想長壽，心血管系統真的非常重要。

●引發猝死 的缺血性心臟病

我們偶爾會聽到一個看似健康的人突然倒下，終而與世長辭的消息。這種情況被稱為「內因性猝死」，指因體內發生異常或疾病等因素影響，所導致的非預期驟逝。也就是說，即便過著看似與平常無異的日常生活，我們仍舊可能因為心臟、大腦、呼吸系統等器官問題，在剎那之間撒手人寰。

內因性猝死可以分為兩種概念。其一是在毫無預警的情況下，因突發性症狀在24小時內死亡的猝死；另一個則是沒有任何徵兆，看似健康的人，在轉瞬之間驟然離世，這被稱為「突發性猝死」。通常來說，日常中的勞動、跑步、登山、精神壓力、興奮、性行為、排便等行為，都可能成為誘發猝死的原因，但事實上，這就是一種誰也無法預測，猶如意外降臨般的死亡。

引發內因性猝死的原因很多，像是心臟疾病、腦出血、腦梗塞、呼吸系統、消化系統、泌尿系統問題等等，但其中最常見的就是「心臟疾病」。尤其是缺血性心臟病，最常引發內因性猝死。在韓文裡，缺血性心臟病（허혈성

심장질환）的第一個字是「虛」，也就是「空」的意思。第二個字則是「血」的意思。總而言之，就是血液不足而引發的心臟疾病。缺血性心臟病主要可分為兩大類：心絞痛與心肌梗塞。

儘管你可能不清楚這具體是什麼疾病，但應該常聽到這些病名吧。這個大家都不陌生的心臟疾病，多半於50歲以後才被診斷出來，導致許多人盲目且安逸地認為，這是一個上了年紀才會得的疾病。但事實上，30歲乃至於20歲的年輕人，都有發病的風險。

●本文摘選自讀書共和國／一起來出版 之《屍體不會說謊：韓國首爾大學頂尖法醫解剖3,000具遺體後，最想告訴你的日常致命真相》。