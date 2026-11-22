二○二七羊年 總運勢 大預測

想知道新的一年的總運勢，大家都知道要先查閱六十甲子，其中有甲、乙、丙、丁等十個天干，加上子、丑、寅、卯等十二個地支，循環使用相互搭配，而二○二七年就是農曆的丁未年。

每一年都會有四顆星曜產生微妙的變化，再搭配上四化理論，也就是化忌、化祿、化權、化科。化忌代表災難、化祿代表帶財、化權代表權力的提升、化科代表桃花和名聲，這些組合構成了新一年的整體運勢走向，運勢的變化就是從這裡發生。

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產生變化的四顆星，其實就像棒球的變化球般，看似直線前進的球，受到天干的影響，而變向、轉化，運勢也是如此。今年有變化的四顆星分別是：太陰星、巨門星、天同星、天機星，搭配四化理論後，羊年的運勢的關鍵密碼就在：太陰星化祿、巨門星化忌、天同星化權、天機星化科這四個方向中可見端倪。

書名：《詹惟中2027開運農民曆：祥羊到！好運揚！風水名師親批流年，讓你事業、家庭、財富運勢好上加好！》 作者：詹惟中 出版社：時報出版 出版時間：2026年10月16日

太陰星化祿

太陰星是很重要的一顆星曜，有著陰性、靜態、包容的本質，簡單打個比方，就像是夜空中那個溫柔的月亮。柔和的光線不搶眼，但也足以照亮夜空，更給人靜謐溫和的感受。

對應到你我的日常生活，首先要說的就是身邊的女性們。包括：母親、老婆、姊姊，以及女性主管。對應到身體的話，除了女性獨有的子宮、卵巢之外，也代表著泌尿系統和血液與水分的循環代謝。

也能對應到有形的物品和大自然。每個人都需要的房子、土地，各式建築物，比方說，社區大樓、家附近的公園綠地等等。也代表著大自然中的水和夜晚，如：河川、水庫、淨水廠、夜間的治安、夜間的消費經濟等等。以上都是太陰星能代表的人事物，今年的總體運勢，與這顆星息息相關。

而化祿又象徵著什麼呢？並不是中獎或是富有才是化祿。真正的意思是，會讓原本不被看見的東西、進展很慢的事情，變成流動的金錢和能夠帶來幸福感的實質措施或物品。

在羊年，太陰星化祿的組合就代表著，所有和女性、土地、水、夜晚、醫藥有關的事情，都能在羊年被活絡起來，而且會帶來財富與福氣。

以房產來看，羊年房地產行業將迎來制度性的溫和改革，尤其是居住在老舊社區的人們，可以明顯地感受到政府努力的推動老屋拉皮、改建，都更推動得更有效率等等。生活空間中的無障礙設施、托嬰設施、婦幼友善設施、公園的綠化和設備改善等等，都會讓大家感受到明顯的改變，讓大家生活更方便，更幸福。政府對於土地或房地產政策，也會朝著讓大家都更舒適的方向前進。因此，中古屋會變得比較搶手，因為比起新建案，老房子更有故事，更吸引人。建商如果願意朝著親子共榮、友善銀髮的方向設計建案，將會獲得市場熱烈的回響與支持。

此外，女性的地位也在羊年有顯著的提升，可以看見許多女性政治人物、女企業家、女性意見領袖站出來，用她們特有的溫柔堅定制定策略、擬定方向。在一般家庭裡，女性的地位也會提升，媽媽說話更有份量也更能帶動全家的和樂。同樣的，女寶寶誕生的機會也會增加喔！身體方面，女生要多留意婦科和泌尿系統方面的保養，就能平安健康一整年。

國際局勢 方面，由於太陰星的照耀，過往硬碰硬的軍事對壘將慢慢退場，取而代之的是談判、經濟合作來解決問題，共同獲得利益。尤其與水相關的國際事務，會受到重視及討論。最直接的影響便是，各國會認真討論關於保護河流、海洋的協議，為地球的水文付出努力。世界還會有著照顧弱勢、回歸家庭的氣氛，各國對於女性的照顧、育兒津貼都會加碼，對於女性權益的重視也將會比過往更多。

台灣因為半導體產業的用水問題，能帶動水循環回收的相關產業，甚至有機會成為揚名國際的另一個台灣之光。

●本文摘選自時報出版 之《詹惟中2027開運 農民曆 ：祥羊到！好運揚！風水 名師親批流年，讓你事業、家庭、財富運勢好上加好！》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！