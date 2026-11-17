文／pha

中年 的過剩存在感

前陣子和十九歲的年輕人聊天，他說自己是從外地來到東京，但沒有固定居所，到處借住朋友家。聽到這些，讓我湧起懷念的心情。

我也曾經這樣生活過。二十八歲辭職、變成無業時，我背著一個大背包，在許多朋友家和分租房屋之間輾轉流浪。後來自己經營 Share House 時，也曾毫無章法地收留過從四面八方來的各種人。

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我想，不管是收留人的還是借住的，果然都是要趁年輕才行。年輕人就算是隨便讓他在客廳角落住下，也不打擾人。大家擠在一個房間裡睡也是常有（「擠在一起睡」這個形容也讓人懷念），就算沒有被褥，也能毫不在意地直接睡在地板上。

到了四字頭的現在，已經完全不想這樣了。如今，不管是去朋友家住，還是讓朋友來家裡住，我都擔心自己會覺得對方煩人。

聽到那位年輕人說自己正在四處借住時，我一瞬間雖然會心生羨慕，但其實對此已毫無興致。但當我確認到，自己完全不會想再去別人家應付一晚時，心裡只剩下「我已經離那段歲月好遙遠」的感概。

為什麼人到中年，就越來越難忍受和其他人待在一起？似乎到了中年，無論是自己還是其他人，光是「存在著」就會令人厭煩。是因為外貌開始老化，還是因為變得難以忍受外在的聲音或是他人的氣息？

所以上了年紀以後，我也稍微注意起自己的儀容。就算只有一點點，也想減少一些這種厭煩感。

年輕時，我反而會故意打扮得邋裡邋遢，頂著亂糟糟的頭髮、套上皺巴巴的襯衫，偏離世間主流的感覺讓我自在。我不想成為社會的一份子，我想讓自己在那些正經八百的人們眼中，看起來沒有重要性、不值一提。

然而這樣的自己過了四十，也開始穿起了像樣些的衣服。但說起來也沒做什麼，就是把太破爛的衣服丟掉，會去 UNIQLO、GU、無印良品買些簡約衣物，一個半月去剪一次頭髮（之前都是隔三、四個月，等頭髮長到洗頭很麻煩時才去剪），大就只是這樣而已。

我也不是想要穿出什麼風格。只是，中年男性要是太過疏忽自己的外表，就容易被當成可疑人士遭到戒備。

年輕男生即使是一頭亂髮、穿著皺巴巴的衣服，也頂多被人認為是不注重外表。

但上了中年以後，男性要是不修邊幅，不知道為什麼看起來就有種危險的感覺。為了不嚇到周遭的人，似乎必須保持某種程度的整齊清爽。雖然很麻煩。

人到中年，要是外表不夠得體就會引起他人戒備，大概是因為那份「存在感」會別無選擇地隨著年紀增加。

年紀輕的人沒有什麼存在感。雖然也因此容易遭到輕忽、被人無視，但也有著不管身在何處都能輕易融入其中的優勢。就算是有點怪的年輕人，大家也會以「畢竟是年輕人嘛」為由，不知不覺中地略過。

然而隨著年紀增長，不管是什麼類型的人，存在感都會自然而然地增加。

只要有年長的人在場，就很難不把他放在眼裡，難以忽視。光是在那裡，就能帶來壓迫感。

權力最微小的起點，就是某個人在場時，讓人不太能無視他的那種氛圍。年功序列制度能夠根深蒂固，也是立基在人們本來就很難去輕怠年長者這一點上。

對於喜歡掌握權力的人，或許存在感隨著年紀增加不是壞事。但是，我始終對權力這件事毫無興趣，不如說，更希望大家能不要太在意我。如此一來，我無需承受任何人的期待，也不會對誰造成妨礙，可以輕輕鬆鬆按照自己的喜好做事。

存在感薄弱、不管在哪都像個小透明的年輕人雖然輕鬆無負擔，但也因為正年輕，容易為「缺乏存在感」而困擾。

年輕人會打扮獨特、沉浸在不同尋常的愛好，一方面或許是因為精力、體力等能量過剩；但另一方面，也可能是因為他們存在感稀薄、容易不被當成一回事，所以希望能更引人注目。

隨著年齡增長，透過極端行為或打扮吸引大眾注意的人慢慢減少，或許是因為他們的存在感隨著年紀自然增加，無需再用這些來幫自己增加存在感。

書名：《派對結束，中年開始：當青春慢慢退場，學著接受失去，也接受現在的自己》 作者：pha 出版社：橡樹林 出版時間：2026年11月14日

被人輕忽比較輕鬆自在，才不需要什麼權力、存在感。想要置身於社會或組織之外，一個人過著飄忽不定的人生。我抱著這樣的想法，一路走到了今天。

但就算是這樣的我，最近在和年輕人說話時，也感覺自己被當成了身分地位更高的人而小心應對。我不得不意識到，不管自己想不想，我都有了存在感和權力。

明明我並無此意啊。就算年紀增長，內在也跟年輕時沒太大差別，所以感覺坐立難安。我希望自己可以一直是個無須在意、晃晃蕩蕩的存在。

但我大概也只能接受事實。無關內在，是容貌以及立場讓行為自然發生變化。

無論任何事物都有其順序。即使像我這樣，一直以為自己活得和一般社會規則沒什麼關係的人，似乎也無法違背這個順序。我想，什麼也不背負、毫無定性的危險生活就交給更年輕的人們了。加油啊，連我的份一起，努力飄忽不定地活下去。

●本文摘選自橡樹林文化 出版之《派對結束，中年開始：當青春慢慢退場，學著接受失去，也接受現在的自己》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！