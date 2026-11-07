自動化、抗波動、買龍頭！I人特質轉為投資優勢，安靜致富

文／愛瑞克

▍從書店角落的窮少年，到不必為錢工作

在我大學時期，家中發生財務變故，房子被拍賣，我獨自一人在台北求學。一天三餐都有困難，所以乾脆晚一點吃早餐，也當作午餐。早上十一點書店開門，我就去店內看書，直到晚上，餓到受不了，再去夜市買水煎包來吃。當時我身上沒錢，哪裡也去不了，成了書店角落一個喜歡看書卻沒錢買回家的窮困少年。

那時我透過家教存錢，開始有幾萬元當投資 的本金，1997年第四季，股市來到非常低點，我開始用定期定額投資基金 ，真槍實彈進入了股市。

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1999年網路熱潮，全球股市大漲，我投資基金的獲利超乎預期。事實上，在那種什麼都漲的環境中，猴子射飛鏢買進的股票 績效也都很好。我定期定額兩年累積的報酬率約有60%，羨煞了我周遭沒做投資的朋友們（儘管我的績效可能輸給猴子）。

好日子不長，2000年3月全球股市開始崩盤。我那時主要投資在全球科技基金，而代表美國科技股的那斯達克（NASDAQ）指數累計跌幅超過了七成。我投資損失大約一半，好在當時本金很少，虧損五成的金額也不大。期間我服兵役一年又十個月，每月都能存下一萬多元，成為我後來更大的投資本錢。這段經歷也讓我理解到，擁有穩定的收入，是投資最大的底氣。

書名：《I人 理財 ：不看盤、不盲從的財富 階梯實戰法則》 作者：愛瑞克 出版社：天下文化 出版時間：2026年11月02日

我在錢很少的時候就開始投資了。第一份工作月薪38,000元，每月15日發薪，我設定每月16日就從同一帳戶扣10,000元，定期定額投資台股基金。同樣設定16日，自動轉帳10,000元給爸媽當作孝親費，所以，只剩下18,000元。

我在信義區的公司附近租房子，每月租金11,000元，是25日要交給房東，剩下7,000元才是我的生活費。這在台北市怎能生活？根本不會有閒錢啊！我省吃儉用，並且做出最壞打算：萬一撐不下去了，就不要租房子，睡在公司或朋友家的沙發！

所幸，那段財務緊繃的日子只有工作第一年，隔年我調薪之後就解圍了。但是你要注意喔，我是在每月薪水一拿到，就先做定期定額扣款去投資，其他項目全都排在後面。因此，我的定期定額扣款優先於所有一切，這就是決心！

關鍵祕訣：每一次調薪，馬上加大定期定額扣款金額。我實際做法如下：

第一年：月薪38,000元，每月扣款10,000元

第二年：月薪約40,000元，每月扣款15,000元

第三年：月薪約46,000元（工作兩年後有升遷，調薪幅度大），每月扣款20,000元

第四年：月薪約49,000元，每月扣款25,000元

I人決心要做一件事情，是很能貫徹到底的。雖然不一定聲勢浩大，但會很有紀律的默默執行，這種安靜的決心，很適合做長期的定期定額投資。

▍高波動的天敵：定期定額

雖然定期定額聽起來很平凡，沒有大筆進出的「暴利」，過程也缺乏「速度與激情」，然而，對於I人來說，卻是最好的策略選擇。為什麼？

定期定額創造了以下三大優勢，都是完全命中I人需要，而且很難透過其他投資方法來取代：

1. 自動化投資：目前無論銀行、券商，都有提供定期定額的自動扣款服務。I人的收入相對穩定，在每月領到薪水之後，自動扣款進行投資，是最有效率的。如此一來，根本不用擔心「什麼時候買比較好」的問題，避免了I人的進場焦慮，同時也省下看盤和研究的時間，專注投入在本業的精進，創造最大的本業成長與調薪機會。

2. 分散進場風險：I人都討厭波動、不確定性，定期定額正好提供了確定性。只要設定好了扣款條件，就會自動執行每月扣款、長期投資。很多定期定額的人都是十年起跳的，我自己是從1997年開始定期定額，至今已經將近三十年。就算遇到一、兩年的股災，在十年至三十年的長期定期定額架構下，更有機會穿越低谷，等待市場回升。

3. 低檔自動加碼：遇到股災，定期定額會在低檔區買到更多部位，而在未來回升的過程，更快速回本。假設你每月固定扣款1萬元，在股價100元的時候買到100個單位；股價跌到50元的時候買到200個單位。將來股價重回100元的時候，你不僅是回本，而是有豐厚的利潤。

以上三大優勢合起來，完美幫助I人抵抗波動，實現長期累積最多資產的目標。如果說「高波動」是I人在投資上的天敵，那麼我們就用它的天敵（定期定額）來剋它。

▍讓指數公司替你汰弱留強

至於該選什麼標的？既然定期定額破解了「什麼時候買比較好」的問題，將買進時間和價格完全打散了，因此，只要確保價格隨著時間「往右上角移動」（打開歷史價格走勢圖，呈現出價格從左下往右上趨勢），選這種標的就行了！

我先描述一段真實故事。以前我就讀的國中是一所學生人數眾多的學校，而我又是在出生率高峰的龍年出生，當時，一個年級有三十班，每班約六十人，所以有將近一千八百位同年級學生。各年級僅有一個資優班，我從沒讀過，我和他們實力差距太過懸殊，以至於我從沒認識任何一位資優生。然而在那個年代，每次段考之後都會公布全校成績排名，前五十名幾乎都是資優班學生。

這跟投資有什麼關係呢？根據臺灣證券交易所（TWSE）以及櫃買中心（TPEx）截至2026年第二季底數據顯示，台灣上市櫃公司合計有超過一千八百家公司。「台灣五十指數」是包含上市公司市值最大的前五十家公司，而追蹤這個指數的ETF主要有兩檔：元大台灣50（代碼：0050）、富邦台50（代碼：006208）。

對我來說，買進持有0050或006208就相當於投資「資優生」。當然，資優班學生不保證每次都考出全校最佳成績，但他們是經過嚴格的篩選才能入班，如果有表現不好的、撐不下去的，就會離開資優班，被其他班級成績頂尖的學生取代。

投資「只選龍頭股的市值型ETF」，你不用自己選股，也不用定期檢視與汰弱留強，指數編製公司會替你認真完成這些工作。

●本文摘選自天下文化出版之《I人理財：不看盤、不盲從的財富階梯實戰法則》。