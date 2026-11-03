孩子為什麼坐不住？別急著責備，培養專注力的3個日常練習

文／蘇鈺茹

孩子的專注力 與衝動控制，並不是天生就會

我們常常以為，對孩子來說，專心是一種「只要壓抑、忍耐，就可以做到的表現」，但其實，專注是孩子「正在發展中，也需要?鍊的能力」。

「為什麼孩子就是坐不住？我已經講過很多次了，他卻還是會衝動、分心、粗心，這孩子到底是怎麼了？」

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大人常有這樣的困惑。但從人的身心發展過程來看，孩子的專注力與衝動控制，就像是肌肉，並不是天生就會，而是需要持續練習，才會慢慢長出來的能力。

大腦的前額葉，二十歲才會發育完全

身體與大腦連結的發展，影響孩子的專注與調節

孩子的大腦，特別是負責專注與控制的前額葉仍在成長當中。前額葉是人類大腦最晚成熟的部分，通常要到二十歲才會發育完全。

當孩子在超市看到玩具，就想衝過去（衝動控制），或是寫功課才寫五分鐘，就開始動來動去、玩橡皮擦（專注力），我們會覺得無奈、生氣，但其實也顯現孩子的「專注力肌肉」還沒發育到能支撐這些任務的強度。

這也表示，當孩子坐不住、一下子就分心，或是忍不住插話、等不及時，很多時候不是不願意控制，而是孩子「還沒有能力只靠自己來穩住自己」。

這種「來不及」、「忍不住」的狀態，也像是剛開始學走路的孩子，很難馬上就穩穩地走一直線、不跌倒。

我們的注意力會優先流向有趣的事

不過，我們也常困惑，為什麼孩子玩積木、看卡通時可以非常專心，一旦換成寫作業或收拾玩具，就立刻變得心不在焉、一下子跑走、一下子回來、摸東摸西？

這其實反映了一個自然的大腦機制：注意力會優先流向有趣、有動機的事情。

當事情變得單調、困難，或需要延遲滿足時，就需要動用更多的「專注力」、「抑制衝動」這樣的能力，這也是孩子在成長過程裡，很需要練習的地方。

五歲的孩子能持續專注十五分鐘，已經很不容易

同時，孩子的專注力也與身體的發展、成熟有關。

對一個五歲的孩子來說，能夠持續專注十五分鐘，可能已經是很不容易的事。如果我們期待孩子長時間維持專注、不動，可能只會讓彼此都感到困擾、挫折。

當孩子的身體還沒準備好，我們卻給了過重的訓練，就像讓還沒長出肌肉的身體去舉太重的重量，結果常常是承受不了或無法做到。

另外，現代生活的步調快速，又充滿了片段、零碎的資訊與許多的聲光刺激，當孩子習慣使用3C，一滑就有新畫面、幾秒就有一個變化，孩子的腦袋和身體都會變得習慣「重口味」。

回到現實生活，當學習上需要一步一步堆疊和練習，或是在等公車的漫長十分鐘，那種「無聊感」對於孩子薄弱的專注力肌肉來說，常常會像是難以忍受的負擔。

從舞蹈治療的觀點來看，專注力不只是大腦的功能，也是一種身體的狀態。當孩子的身體過於亢奮或混亂，他會不停地動來動去。當身體能量太低，孩子則可能發呆、放空。這兩種狀態，孩子也都不容易專心。

讓身體動一動，孩子比較能回到專心

如果只是一直提醒孩子「坐好」、「專心」，這對孩子來說太抽象，孩子無法理解或轉化成實際行為，反而是當有機會身體動一動時，才能幫助孩子的身體回到一個比較穩定的狀態，孩子才可能回到專心狀態。

當孩子跑一跑、跳一跳、在地上爬來爬去、滾來滾去、跟著節奏做一些重複的動作，孩子的神經系統也正在被調節和重整。

身體的活動，能幫助大腦調節，也能讓孩子比較有能力停下來、等待，並把注意力放在眼前的事情上。

研究也指出，適量的身體活動，可以提升孩子在課業學習上更專注，而規律的運動，能強化孩子的記憶力、創造力與執行功能 。

專注並不是只靠「壓抑、忍耐、不動」來達成，而是「動夠了，才能回到平穩」。

如何讓孩子在生活中鍛鍊專注力？

如何讓孩子在生活中鍛鍊專注力？如何透過「動」來練習「靜」？以下分享一些生活化的身體遊戲觀點：

1多玩身體遊戲：從身體練習大腦的煞車皮

遊戲的本質，是在鍛鍊孩子身體的「控制能力」。當孩子每次在動與停之間切換和變化，孩子的身體會經驗和學習到：「我想停，身體可以停；想動，身體可以跟著動。原來，我可以這樣控制自己。」

如果孩子停不下來，我們也不急著責備；持續練習，讓肌肉能慢慢地茁壯、穩固。

2節奏的模仿：建立大腦的序列感

專注力也需要「順序」。我常跟孩子玩拍手遊戲：我拍「噠、噠噠、噠」，孩子接著重複。

這需要孩子先抑制想隨便亂拍的衝動（抑制控制），能記住我拍的節奏（工作記憶），然後正確執行。

類似這種小遊戲隨時隨地都能玩，也能增進與孩子的感情。

3暫停和覺察，肌肉也需要放鬆的時間

肌肉練久了會痠，專注力也是。當孩子寫功課寫到開始抓頭、晃腳，就表示「專注力肌肉」需要喘息一下了。

這時，強迫孩子再多坐半小時，通常沒用。不妨暫停一下，引導孩子覺察身體的感覺，是不是覺得哪裡怪怪的、累累的？也可以做幾次深呼吸，感受氣流進出鼻腔和胸口擴張的感覺，或僅僅是站起來，雙手往上伸個懶腰，這樣適時地休息，會比持續疲勞「ㄍ一ㄥ」住，更能有效完成任務。

不把重點放在孩子的表現，而是關注孩子「練習的過程」

當我們把專注力與衝動控制看成像肌肉一樣，就可以從孩子目前做得到的時間長度開始，讓孩子在有成就感的經驗中，慢慢延長專注的時間。

也可以把任務拆成小件小件，讓孩子有機會在一次次的小小完成中，累積信心，而不是馬上被巨大、過多的要求壓垮，或甚至演變成「習得性無助」。

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書名：《孩子失控時，大人別抓狂：從身體開始，陪孩子學會情緒調節》 作者：蘇鈺茹 出版社：寶瓶文化 出版時間：2026年11月2日

人的成長，從來不是「馬上」。許多能力的養成需要時間，而穩定度，也是需要反覆的經驗和練習，才能達到的。

當孩子能從原本一衝動就動手，到後來能稍微暫停一下，這些看似不起眼的變化，都是孩子的專注和控制肌肉正在成長的顯現。

當我們能開始看見孩子這些微小的進步，大人能做的就不會是一直提醒或糾正孩子，而是可以陪著孩子成長。

●本文摘選自寶瓶文化 出版之《孩子失控時，大人別抓狂：從身體開始，陪孩子學會情緒 調節》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！