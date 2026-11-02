誰最早建議大谷翔平挑戰二刀流？竟是不熟棒球的媽媽，一句話打破既定觀念

文／西澤泰生

最先建議大谷嘗試「二刀流」的人──既定的常識是可以被打破的

「二刀流」可說是大谷翔平 的代名詞，但是他本身最初並未想過「成為職棒中的二刀流」。大家應該都知道，建議大谷嘗試在職棒二刀流的正是日本火腿鬥士隊……那麼接下來要提問囉！

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Q10 比日本火腿更早向大谷提出「成為職棒中的二刀流」這個點子的人是誰？ 1不熟棒球 的母親。 2比大谷年長七歲，也曾打過棒球的哥哥。 3曾在大谷少棒時期擔任教練的父親。

答案 1不熟棒球的母親。

在大谷高中畢業時，他和父母談起未來的人生規劃。當時的他因為傷勢無法完全發揮實力，即使兩度打進甲子園，卻都在首戰止步。

這時，堪稱棒球外行人的母親加代子，面對不知道該以投手還是打者身分參加職棒的兒子時，提出了這樣的問題：「你不能同時當投手也當打者嗎？」

既然兩項都想做的話，為什麼不乾脆兩項都做呢？這其實是相當單純的問題。

‧發現自己被「既定觀念」限制住了

面對母親的問題，當時的大谷是這麼回答的：「職棒的世界裡，投手與打者都是拚了命地在爭取一席之地。妳說兩個都做，對那些努力的人來說太失禮了。」

從這段話即可看出，高中生大谷從不認為「在職棒中成為二刀流」是可以實現的，這時的他腦中「以投手身分在大聯盟闖出名堂」的念頭應該比較強烈；其實大谷小時候就對投手很憧憬，甚至幫愛犬取名為「ACE」（意指球隊中最強的先發投手），可見比起打擊，他更嚮往成為一名投手。

實際上他也在選秀會的四天前，也就是二○一二年十月二十一日公開表示：「我已經決定未來要去美國發展，（中略）所以無論選秀會的結果怎麼樣，考量到我非常想去美國的心願，我決定以投手的身分努力下去。」

這不就是非常明確的「投手宣言」嗎！然而，不熟棒球的母親簡單一句話，或許已經在大谷內心留下了一線懸念。大谷媽媽的這段話，完全符合了「不受既定觀念侷限」這個條件。

書名：《大谷翔平如何超越極限？：打破設限、快速應變，57個大谷逐步打勾夢想清單的強者思維》 作者：西澤泰生 出版社：幸福文化 出版時間：2026年10月28日

‧打破既定觀念、讓大谷暫時放棄MLB的大膽提案

沒錯，就算只是一閃而過，大谷聽到媽媽的這段話後，或許想起了最喜歡的句子：「既定觀念會使可能變成不可能」，甚至可能浮現「咦？『職棒選手不能兼任投手與打者』該不會是我的既定觀念吧？」的念頭了。

敏感捕捉到大谷對投打兼修的小小迷惘，從選秀會前就表示會「指名大谷」，並真的將大谷排在第一順位的，正是北海道日本火腿鬥士隊。

日本火腿得知「大谷還沒實際去到美國參訪過球團」這件事後，就從中找出了一絲希望之光，認為「大谷內心還有小小的迷惘存在」。

於是日本火腿在入團協商的時候，交出了那份有名的「大谷翔平──夢想的指標」簡報資料，共計二十六頁與五張附件，吸引了原先一心想前往大聯盟的大谷。

●本文摘選自幸福文化出版之《大谷翔平如何超越極限？：打破設限、快速應變，57個大谷逐步打勾夢想清單的強者思維》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！