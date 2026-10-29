2027羊年運勢提點！變局中迎好運、聚財富，雨揚老師教你開運關鍵

文／雨揚老師

瑞羊納福！二○二七羊年運程前瞻

「萬樹爭榮添翠色，五羊獻瑞報佳音。」親愛的朋友們，我是雨揚老師，很高興又在年度運勢 書中與大家相會。揮別充滿變革與行動力的丙午馬年，我們正式迎來外在環境依然充滿變數的丁未羊年──承接前一年的局勢，無論是國際情勢、產業發展，還是科技革新、生活模式，二○二七年的整體能量將從二○二六年的快速推進逐步轉向沉澱與整合，讓新的秩序在變動中慢慢成形。

民間流傳著所謂的「赤馬紅羊劫」之說，丙午、丁未兩年相連，象徵外在環境容易出現劇烈變化，讓不少人對未來充滿不安。然而，從另一個角度來看，每一次的局勢重整都意味著新的機會正在孕育，尤其是經歷前一年的洗牌之後，已經有不少人意識到現階段該做的其實是學會如何在改變中調整步伐、在挑戰中累積實力，只要能穩住自己的節奏、以智慧因應變局，就有機會將危機化為轉機，為未來奠定更穩固的基礎。

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值得期待的事情是，二○二七年不僅具有豐厚的財庫能量，更帶有三驛馬的動能，象徵新的開始與契機，也意味著人生容易迎來重要轉折。無論是轉職、創業，還是進修、拓展人脈，只要懂得把握時機、凡事做好行前評估與審慎規劃，有機會在這一年開啟嶄新的人生篇章，甚至因此迎來想要的財富奇蹟。

二○二七丁未羊年帶來的將會是一段在變局中累積實力、在調整中穩固根基的重要旅程，當你懂得放慢腳步、穩健前行，並且把每一次的挑戰化為成長的養分，就能一步步建立屬於自己的財庫，迎向更加踏實且豐盛的人生。

書名：《2027開運大預言＆瑞羊年開運農民曆》 作者：雨揚老師 出版社：時報出版 出版時間：2026年10月2日

開運提點

告別二○二六丙午馬年的火勢奔騰，二○二七年我們迎來充滿變動與機遇的丁未羊年，這是一個承先啟後、重新整合的重要階段，更是財庫能量逐漸凝聚的一年，若能把握火土相生、穩中求進的契機，便能在變動之中穩固根基，進而創造出想要的成果。

由於羊年的外在環境依然有著快速變化的特質，因此，今年最重要的開運關鍵就是「穩中求變，聚財守庫」——面對新挑戰時不必急於求成，而是透過持續學習、提升專業能力與穩健規劃來一步步累積自己的價值，當你的能力提升了之後，財富自然比往常更容易匯聚。

今年火土為喜用，建議多安排曬太陽、登山健行、泡溫泉、瑜伽、靜坐等活動，透過陽光、大地與身體律動，將能補足火土能量，有助於身心更加穩定。此外，也可配戴黃水晶、虎眼石、太陽石、南紅瑪瑙等蘊含火行與土行能量的天然礦石，能夠增強自信、提升貴人運，有效穩固財富磁場。

風水布局方面，可在家中財位擺放聚寶盆、紫晶洞或鹽燈，象徵聚氣納財、厚植福運，也可在辦公桌上擺放黃色、紅色系的開運擺飾，並且搭配陶瓷等土行元素之物品，有助於凝聚能量、穩定事業發展，讓求財之路更加順遂。此外，由於今年是財庫年，所以除了努力開源之外，更要養成良好的儲蓄與理財習慣、避免衝動消費或高風險投資，方能讓每一分努力轉化為真正累積的財富。

在這充滿變動與契機的丁未羊年，真正的好運不是靠等待而來，而是靠智慧累積、靠行動實踐——當你願意在站穩腳跟後持續精進自我，並且以耐心累積財富、以智慧迎接變局，便能在挑戰中守住財富，在改變中迎來屬於自己的成功與幸福。

●本文摘選自時報出版 之《2027開運大預言＆瑞羊年開運農民曆》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！