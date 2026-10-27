古代文青也愛耍廢？從〈蘭亭集序〉看懂騷人墨客的文青日常

如果你以為有史以來最悲慘的石頭，是紅樓夢裡無材可去補蒼天的五彩石，那麼你一定要聽聽這塊「五字缺損宋拓本」石碑的悲涼故事。這故事，就要從所謂的「文青 」耍廢大叔集團說起……

熱門小說

什麼是「文人雅集」？如何耍廢？怎樣集團？

不只法國有沙龍，中國古代的文人圈，從三國時期的魏國開始，就已經有藝文沙龍的存在。即使時代更迭，組成份子不同，但總有源源不斷的「耍廢大叔（主要是大叔）集團」世代交替，這些集團有個相當有高度又正派的統稱

── 「文人雅集」；聚會有時「十日一會，或月一尋盟」，但有時也會選在特別的節日舉行。

最早是赫赫有名的曹氏父子，用「以文會友」的名義，發起名為「鄴下雅集」的文人聚會。

文人呀，多半是宅宅，平日最拿手的，就是吟詩、鬥鬥嘴炮，寫寫文章什麼的，聚在一起時，除了「切磋文藝」，也會一起遊山玩水，然後又繼續喝酒、吟詩、寫文章，當然又會接著上演嘴炮無數回，雖美其名為「無所求但求適意而已」，其實說起來，就是耍廢到一個極致啊！

據傳，曹植的〈箜篌引〉便是鄴下雅集這個文人聚會中，所產生的代表作之一。〈箜篌引〉的典故來自於《樂府詩集》，古辭又稱〈公無渡河曲〉，其中知名的句子：「公無渡河，公竟渡河，墮河而死，將奈公何！」，說的是：「渡河是很危險的，有可能會面臨死亡，所以才勸你不要渡河，但你卻非要渡河，果然就真的淹死在河裡了，究竟是為什麼？！該如何是好呢？」，短短幾句，訴說了一個深刻的千古無解謎題：常被用來警告已經身處險境，但卻苦勸不聽、執迷不悟的行為。

書名：《知道了！故宮：國寶，原來如此》 作者：邱建一 出版社：聯經出版 出版時間：2020年02月11日

曹植當時正參加曹丕在鄴城舉辦的「鄴下雅集」集會，曹丕對曹植的各種猜忌和逼迫，讓曹植心裡苦啊，因此當下便借用〈箜篌引〉為題，作詩吟詩抒發心中的感觸：

置酒高殿上，親友從我遊。中廚辦豐膳，烹羊宰肥牛。

秦箏何慷慨，齊瑟和且柔。陽阿奏奇舞，京洛出名謳。

樂飲過三爵，緩帶傾庶羞。主稱千金壽，賓奉萬年酬。

久要不可忘，薄終義所尤。謙謙君子德，磬折欲何求。

驚風飄白日，光景馳西流。盛時不可再，百年忽我遒。

生存華屋處，零落歸山丘。先民誰不死，知命亦何憂？

到了西晉，石崇的「金谷園雅集」就更不得了了！也就是因為這個聚會，給了後來的王羲之舉辦「蘭亭雅集」的靈感。

石崇，富可敵國，是生活奢靡的世家公子哥兒，他在都城洛陽有一座豪宅，引來了金谷河的河水直貫注到園中，名之為「金谷園」。酈道元在《水經注》中，曾對金谷園有這樣的描述：「清泉茂樹，眾果竹柏，藥草蔽翳。」在金谷園裡，石崇仿效前人，也辦了個文人雅集，這個文人集團裡，有陸機、陸雲、左思、潘岳……等二十四人結成詩社，號稱「金谷二十四友」。但這個聚會似乎並不單純，後來還被發現石崇藉機拉攏權臣賈謐（晉惠帝的侄子），謀求政治利益，終致遭禍！

而談到石崇的遭禍，就不能不提一段令人傷感的紅顏薄命的故事。

《晉書．石崇傳》裡提到，絕世美女綠珠，是石崇的寵妾，被奸臣孫秀看上，但石崇拒絕把綠珠讓給孫秀。於是孫秀假傳聖旨，帶兵團團圍住金谷園，而在那當下，石崇正在和綠珠飲酒作樂，聽得外面人聲哄鬧馬蹄雜沓，心知大事不妙，對綠珠說：「我因為妳而獲罪啊！」，綠珠淚如雨下，對石崇深深一拜說：「當效死於君前！」說罷，便縱身朝欄杆一躍而下，血濺金谷園。

到了唐代時，金谷園已然荒廢成為古蹟。詩人杜牧春遊金谷園，看到荒煙蔓草即景生情，寫下了這首獻給綠珠的詠春弔古之作：「繁華事散逐香塵，流水無情草自春。日暮東風怨啼鳥，落花猶似墮樓人。」好個「落花猶似墮樓人」啊，果然是人面不知何處去，此情只能成追憶了。

江山代有才人出，各領風騷數百年

──

文人雅集在東晉時，首推王羲之舉辦的蘭亭雅集最強大。但蘭亭雅集不屬於常態性的聚會，而是選在特別的節日（上巳日）舉行；到了唐代，引領風騷的則是由自稱香山居士的白居易帶頭，號召八個文友組成了「香山九老會」的香山雅集；北宋神宗皇帝的駙馬王詵，也發起文會結交文友，包含當時文壇赫赫有名的蘇軾、蘇轍、黃庭堅、秦觀、米芾……等人，成就了詩畫唱和的「西園雅集」；到了南宋，由於偏安江南，政治的不穩定，導致隱逸思想發展到極致，耐得翁《東京夢華錄》補遺《都城記盛》描述，首都臨安（杭州）有個很受歡迎的文人雅集，名為「漁父習閒社」；元朝仁宗時的「皇姊魯國大長公主」祥哥剌吉，在天慶寺主辦的雅集則被視為有政治目的；至於明代中晚期，文人聚集太湖流域一帶，尤其以蘇州為集散地，其中又以文氏家族的集會為代表，參與文徵明雅集的文友，大多是他的弟子門人，有時唐寅、祝允明等人也會參與……之後有機會，再分別來聊聊這些文人集團的精采故事。

●本文摘選自聯經出版 之《知道了！故宮 ：國寶 ，原來如此》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！