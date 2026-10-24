如何避免孩子成為霸凌者？從桃園少年霸凌瞭解正確教養觀念

霸凌行為的長期影響

如果你認為霸凌是成長過程中無傷大雅的必經之路，而且「小男生就是這樣」，所以孩子應該學會不去計較……請三思。遭受霸凌可能帶來無法想像的創傷，甚至提高日後憂鬱、焦慮、自殘的風險。二○一一年某研究團隊請年輕的LGBT成人接受調查，發現國高中時期常被霸凌的人，試圖自殺至少一次的機率比其他受試者高出五倍以上。

熱門小說

最近，我的朋友洛芮（Lori）跟我分享了她中小學時飽受霸凌的經歷，當時她不僅被辱罵、吐口水，還被痛毆。「幾乎都是發生在校車上。欺負我的都是一些受歡迎的人物，他們會慫恿其他人圍攻我。感覺霸凌我成了加入那個酷小孩小圈圈的捷徑。」她說。洛芮向老師和爸媽等大人透露這件事後，他們卻置之不理，還說她小題大作。她說：「現在回想起來，那應該就是所謂煤氣燈效應（gaslighting）的情感操縱手法吧，只是當時還不流行這個詞彙。那時的我覺得自己是全世界最醜、最不討喜的人，是我活該。」經歷了這些事情的洛芮如今已經四十四歲，而且是一位成功的公關經理，但她說被霸凌的經歷對她的人生帶來了悲慘的影響：「一直到最近，我才意識到當時被霸凌、不被支持的感覺，到現在仍舊深深影響著已經成年的我；我的自尊心、自信心，依然遺留在對我惡劣至極的那些人身上。」

另一個朋友克萊兒（Claire）告訴我，她曾被霸凌到覺得自己天生討人厭。那些人到處散播關於她的謠言、在學校 餐廳裡朝她丟食物、把衛生棉甩到她的臉上。克萊兒透露，當時一種自我厭惡的惡性循環就此形成，「我這輩子都在努力擺脫它所帶來的陰霾。即使到了現在，我都還是要格外留意，才能避免用那種心態看待事物。」

這些故事真是令人絕望，不過也有些值得思考的正向切入點。霸凌常見於校園，因此常被定調成校園議題。不過家長也扮演著重要角色。研究指出，家庭 環境、家長與子女談論霸凌和憤怒的方式，都可能影響孩子是否會對其他人做出具攻擊性的行為。我們也可以教導孩子該用什麼方式回應霸凌行為，或許能杜絕日後再次發生。

書名：《別教出混蛋！終結霸凌、自私、厭女者：孩子犯錯怎麼教？科學大數據當你的教養神隊友》 作者：梅琳達．溫納．莫爾 出版社：游擊文化 出版時間：2024年04月01日

科學實證妙招#1

你必須和孩子談論霸凌。

在二○一三年出版的《抨擊霸凌行為》（Bullying Under Attack，暫譯）一書中，全美各地的青少年和青年分享了關於霸凌的親身經歷。部分投稿者本身曾參與霸凌，其中不少人間接透露了原生家庭並不幸福。有一位曾霸凌他人的青少年提到，他父親除了責罵，鮮少與他交談。

霸凌者的家庭都不甚美滿，這就不難理解了，因為霸凌就是為了取得和把持權力。如果孩子在家裡毫無權力，就會渴望透過其他管道獲取。研究顯示，孩子在家沒有獲得所需的監督與關注，在外霸凌他人的可能性就比較高。另外，霸凌者目睹或遭受家暴的比例通常也高於非霸凌者；身處暴力之中會使孩子習以為常，認為這是解決問題的可行之道。

而最不可能養出惡霸兒童的是實行權威式（authoritative）教養的家長。他們會明定界限、設立規範，但是也會傾聽子女的想法、彼此商量，並解釋其中的道理，而非不分青紅皂白地下達命令。相對地，獨裁型（authoritarian）家長與子女關係較為疏遠，也給予較少尊重和自主性，他們的孩子就比較有可能去侵犯他人。（更多關於教養風格的內容，請見第八章。）如果你總是陪伴著你的孩子、經常互動交流（這種時刻請放下你的手機！），而且以富有同理心的方式溫暖回應，你的孩子勢必能與同儕更處得來，而且懂得相互尊重。

@

即使如此，你依然得經常跟孩子聊聊霸凌的議題。霸凌是件壞事，對家長來說，這個道理似乎簡單到不必直說。但事實上，有些孩子就是不懂，需要直截了當的額外引導。研究人員楊‧烏爾班斯基（Jan Urbanski）在克萊門森大學（Clemson University）家庭與社區生活研究機構（Institute on Family and Neighborhood Life）擔任奧維斯霸凌防制計畫（Olweus Bullying Prevention Program）主任。她說在各校執行相關計畫時，經常碰到孩子似乎沒有意識到自己的行為算是霸凌。這些孩子可能會參與一些行動，他們只覺得是無關緊要的嘲弄，而且大家都很開心，卻沒接收到他人釋放了完全相反的訊號。在一項發表於二○○三年的研究中，西班牙與義大利學者請一百七十九位九至十三歲的孩童填寫問卷，藉此評估他們有沒有可能是霸凌者、受害者，或不涉及霸凌行為的人。然後，他們讓孩子觀看描繪霸凌行為的系列漫畫，詢問他們覺得身為霸凌者會有什麼感受，以及可能因此對受害者造成什麼影響。最後發現，可能是霸凌者的孩童之中，竟有七成根本不曉得霸凌行為會傷到別人。還有其他研究指出，其實有百分之十五至二十的孩童會崇拜霸凌者，認為受害者只是活該。

所以，請向孩子明確說明何謂霸凌、各種可能的樣貌，以及不該霸凌別人的原因，確認他們理解這無關乎個人動機，更重要的是他人感受。如果你的孩子一再嘲弄別人，即使並未懷有惡意，但只要讓對方覺得無助或受傷，那就算是霸凌。（如果你是會在彼此都開心的前提之下戲弄孩子的家長，那務必特別解釋這點；因為如果你會嘲笑他，他也會想嘗試，卻又無法適當拿捏無害逗弄和傷人譏諷之間的界線。）

研究人員也發現，部分霸凌者比非霸凌者不善於設身處地為人著想，也就是說，他們理解他人觀點的「心智理論」能力較弱。想要傳授這種技能，就得要求孩子想像別人的感受。你們一起看電影或電視節目時，可以偶爾暫停下來討論：「你覺得那個人物現在在想什麼？她剛剛遇到了什麼事？你覺得那會是什麼樣的感覺？」如果孩子之間發生爭執，或是跟其他孩子一起玩時起了肢體衝突，你也可以這麼做。「我知道你現在很生氣，但我們來想想，你覺得為什麼你的好朋友會難過呢？」

另一個實用的辦法就是提出思考的框架，讓孩子了解目睹霸凌時該如何應對。不少家長都會建議孩子別插手，盡可能置身事外——這種想法的出發點是好的，實則糟糕透頂。青年之聲研究計畫（Youth Voice Research Project）的研究人員調查了近一萬兩千名的五到十二年級學生，詢問順利阻止與未能阻止霸凌事件發生的干預行為類型。根據初步分析，有百分之八十七的學生認為，不作為雖於事無補，卻也不會助長霸凌情況。當然，孩子大可不必突然變身正義使者而與霸凌者正面對抗，畢竟這並不容易（也很危險）。事後向老師報告或許會有幫助，但也要看學校風氣和老師的回應處理方式，所以孩子不見得會想這麼做。

那究竟該教孩子怎麼做呢？其中一個有效的辦法，是請孩子在霸凌發生後主動向受害者示好，例如跟對方一起吃午餐。我自己高中時，班上有個受歡迎的女生會積極地接觸被邊緣化和霸凌的同學。我注意到她的善舉且銘記在心，而現在也明白了，這樣確實有幫助。在青年之聲研究計畫中，曾被霸凌的孩子表示，同儕做過最能支持他們的兩件事，就是傾聽與陪伴。向受害者展現善意，也能防止日後再度發生霸凌的情況。霸凌者看到其他孩子向他的目標示好，意識到自己的行為可能引起反彈，也沒有達到預期中排擠對方的效果，有時就會罷休了。

然後，以家長的身分跟孩子聊聊如果事發當下無能為力，該怎麼做比較好；如果當下沒有能力挺身而出，依然可以做點什麼，例如找其他時機或方式給予受害者一些支持。聊聊這些真的會有幫助。在一份二○一八年的研究中，研究人員觀察家長向四、五年級的孩子建議在目睹霸凌事件時該怎麼做，然後再觀察這些孩子在校內遇到霸凌事件時的實際行動。家長有叮囑要主動關心及支持受害者的孩子，確實採取這類行動的比例明顯高於其他孩子。

●本文摘選自游擊文化 出版之《別教出混蛋！終結霸凌、自私、厭女者：孩子犯錯怎麼教？科學大數據當你的教養神隊友》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！