為什麼休息時總覺得自己很懶？心理學3個方法擺脫罪惡感

文／鈴木亞佐子

透過自我慈悲，克服罪惡感

「理智上知道該休息，但罪惡感總是揮之不去」──相信有許多人都抱持著這樣的糾結想法。

亞洲社會的人們往往將「持續工作」視為美德，容易對休息產生負面觀感。結果，導致許多人產生「休息＝偷懶」的錯誤認知，因而選擇勉強自己繼續埋頭苦幹。此時，「自我慈悲（Self-Compassion）」的思維便能派上用場。透過培養這項能力，能減輕對於休息的焦慮與不安，並將休息重新定義為一種「自我投資」，進而以積極的態度來面對。

熱門小說

自我慈悲是由心理學家克莉絲汀．聶夫（Kristin Ne­）博士所提倡的概念，意指「對自己抱持溫柔與體恤」。這項概念中，正隱藏著預防因過度工作而導致的「假性上班」與「過勞倦怠」的關鍵，並能幫助我們將自身能力發揮到極致。

實踐自我關懷並不困難。只要在日常生活中「累積微小的行動」，就能逐漸緩解對休息的抗拒感，進而調節身心平衡。

自我慈悲的「三大支柱」

自我慈悲由三大支柱組成。只要理解這三點並融入實際生活，就能逐步減輕對於休息的罪惡感。

一、善待自己（self-kindness）

意指不對自己嚴苛挑剔，而是給予最溫暖的言語與關懷行動。

當你因工作感到疲憊、或面臨困境時，與其用「我必須更努力」來逼迫自己，不如給予自己「現在該休息了」的允許，這點極為重要。

「你已經一直努力到現在了，稍微休息一下沒關係的。」

「會感到疲憊，正是你全力以赴的證明。」

透過對自己說出這些話，能舒緩緊繃的心弦，讓自己更容易坦然接受該休息了。

二、認識共同人性（common humanity）

意指理解「每個人都會犯錯」、「任何人都有面臨困境的時候」。

許多人容易覺得「只有自己過得很辛苦」，但這其實是一種誤解，因為每個人都無法避免有時感到疲憊或面臨失敗的景況。就像是你的同事或朋友，必定也同樣需要休息。

試著告訴自己：「不是只有我在休息，大家也都是這樣選擇的」，如此便能減輕罪惡感，讓自己更容易放下工作。此外，當你看到別人在休息而心生焦躁時，那或許正是你的內心深處在吶喊著：「我也想休息」。

我的一位企業家朋友，會刻意將週末時間轉為「完全關機」模式，以陪伴家人為首要目的。他曾這麼說：「因為知道其他人也同樣會累，這讓我終於能釋懷，認為自己也應該擁有好好善待自己的時間。」

三、正念（mindfulness）

意指不否定、且如實接納自己當下的情緒與身體狀態。

感到疲倦時，不忽視也不否定那份感覺，而是坦然承認「我現在累了」，如此一來，該休息的理由便會變得清晰。可以透過以下的微小動作練習，讓自己更容易察覺疲勞。例如：

█進行三次深呼吸。首先放鬆身體，將胸腔內的空氣由口中緩緩吐盡。

█感受身體哪裡正在緊繃，並在腦海中想像將該部位放鬆的畫面。

█在心中默念：「現在，我需要休息。」

像這樣，在忙碌時養成「稍微停下腳步」的習慣，就能培養出為當下的自己選擇正確行動的能力。

書名：《高效休息：結合腦科學與自我覺察，頂尖運動員與矽谷菁英高產出、身心不內耗的能量復原指南》 作者：鈴木亞佐子 出版社：幸福文化 出版時間：2026年10月7日

透過休息，重新定義工作方式

我曾經歷過上司對我說「學著說﹃不﹄」、「學著好好休息」。在那之後，在每半年一次與上司的個人面談中，上司正式將「休息」設定為我下一季度的目標，他對我說：「Asako，這就是你下一期的目標喔。」我對「休息」實踐的摸索與嘗試也由此拉開序幕。

從自我慈悲的視角出發，我放下了「我得再加把勁」這句口頭禪，取而代之的是讚美自己「我做得很好」。接著，藉由練習依賴他人、原諒不完美的自己，我一步步找回了「休息的力量」。

具體而言，我獲得了以下幾點好處：

1提升工作效率與生產

休息能使專注力獲得修復，進而提高工作品質。與其在疲憊的狀態下硬撐，不如在短時間內產出更多的成果。

2創造心靈的餘裕

壓力減輕了，幸福感自然隨之提升。透過休息，情緒得以重新回歸平衡，人際關係也變得更加圓融。

3豐富家庭與人際關係

增加與家人相處的時間，不僅加深彼此的羈絆，也為日常生活帶來安心感。

實現這些改變的過程中，我意識到：「休息」並不單純只是遠離工作的時間。相反地，思考如何休息，是「重新定義工作方式」的重要過程。甚至可以說，怎麼休息，就代表怎麼工作。改善休息方式，將成為改變工作方式的契機。

●本文摘選自幸福文化 出版之《高效休息：結合腦科學與自我覺察，頂尖運動員與矽谷菁英高產出、身心不內耗的能量復原指南》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！