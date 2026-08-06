《47個流浪漢種》編輯幕後——作者李佳穎與編輯通信錄

李佳穎 長居波士頓，從出版《進烤箱的好日子》開始，身為編輯，與他的往返討論幾乎全仰賴老派的email。佳穎的eamil文字風格恰如其創作 ，精練中不時帶著獨特啟發觀點。

自年初開始重編《47個流浪漢種》至今的通信過程中，不時收到令我當下激動「不能只有我看到」的深刻內容。因此，藉由此次出版，我們決定編選幾封具有特定意義之內容，同時新增幾題，與大家分享編輯與作者間鮮為讀者所知的編輯幕後過程。（自轉星球 社長・黃俊隆）

熱門小說

（以下本書責編黃俊隆簡稱黃，作者李佳穎簡稱李）

黃：終於重看完你全書含新增的稿子，腦中只有浮現一個（驚嘆）念頭：你那時怎麼有辦法「連貫」寫完這麼高impact concepts、幾近哲學的47篇小說 ？且每篇平均不到二百字，在極具詩意與寓意的文字中，飽含著高密度與張力的小說情節想像。若現在要你再寫、寫出這樣的作品，也可以嗎？

李：我可以想像現在的狀態去寫流浪漢種這樣高密度的虛構文字，但裡頭的思考會不一樣。上次跟心愛的小說家聊到50歲是作家很好的年紀。熟成這事是包裹過去的，老一點才有選擇，選此刻或過去，選這要寫還不寫，值得還不值得。20幾歲時我的優勢大概是勇氣，但也很容易把其他東西當勇氣。

延伸並利用觀看方式的不同，讓文本裡提到流浪與家互為反義的表達有不同的詮釋，也許在這樣的前提之下，共用著相同的輪廓，交換著兩者的意義，生命依然能熱烈而成立。（圖／自轉星球提供）

黃：佳璘寄來了版型！！！花很多時間在拆解句子，呈現我希望的「詩意」，你看看有沒有任何意見問題。另外，我們討論想要做特殊「佛經摺」裝幀，撐開佛經摺的內頁，從像似萬花筒的小小洞口，彷彿時光流進流浪漢的地下道，讀者可以好奇觀看他們生活中無以告人的祕密。但對於這樣的畫面，你有什麼設計、圖像上的想像想法嗎？

李：我好喜歡她的版型，這幾頁讀起來，我覺得她的排版就流浪漢內容來說，就是整體文字創作的一部分，不只是美術，她還負責了閱讀的速度跟空間調度，我的文字是車廂，她的排版是時刻表。她用自己的閱讀思索去排，現在看起來就是個美死，而且很奇妙我感覺讀到新的東西。

佛經摺的想法我覺得超棒！無論是在書的厚度與概念——一鏡到底，也是是一條長長的地下道。內裡可以是地下道的反面，就是外面的世界。也許可以用灰階增減與日升月落來做日與夜的循環，對比地下道裡一鏡到底的密閉空間感與無時間感。

文字在頁面，影像在摺裡；靜止在頁面，時間在摺裡；地下道在頁面，日與夜在摺裡；流浪漢種在頁面，上面的世界在摺裡。（圖／自轉星球提供）

黃：我跟佳璘討論想做特別書衣版，我想用《小碎肉末》中的〈哈夫以爾》文本讓她當設計素材，你會介意嗎？我很喜歡小說中的結尾那段——此刻他覺得自己可以將所有暗中的過程塗滿一張紙，用那張紙將哈夫以爾整個人包起來，像一塊巨大的布，送往任何地方。

李：〈哈夫以爾〉文本做包裝設計完全不介意。雖然哈夫以爾裡的流浪漢與流浪漢種的流浪漢是不一樣的。但單純就個人寫作過程來看，流浪漢種專欄正是後來認識自轉星球並寫了哈夫以爾這一篇的起點。且整篇小說作為包裝設計，無論形上或形下都可以是哈夫以爾最後四句的解讀。

黃：我其實一直想不起來，我是看到你在副刊的「流浪漢種」專欄才跟你約認識、順便邀稿寫《不如去流浪》其中一篇嗎？我印象模糊到以為是你出了《47個流浪漢種》才找你寫，但查證兩本書都是2006出版，顯然我腦中記憶並不可靠？

李：我記得的是，你在報上看到流浪漢種專欄之後跟我約認識，因為那一陣你也剛好在籌備一本關於「流浪漢」主題的書（應該就是後來的《不如去流浪》一書），你信裡提到已經累積了上百張關於世界各地流浪漢的影像，希望我的作品也可以成為書中一部分，我當時覺得我的流浪漢種系列寫的並不是你影像裡的流浪漢，就婉拒了你。後來你跟我邀稿一篇與流浪相關主題的小說，我才寫了〈哈夫以爾〉。你本來也有意願出版《47個流浪漢種》，不過後來沒能合作。但！我的記憶不太可靠就是。

裝幀設計吳佳璘依照自己閱讀文本後的思考去排列每一個句子與段落，空間設計控制了文本的閱讀速度，是對文本的再創造，非常厲害。如果你有買這本書，記得閱讀每一則流浪漢種的排版方式。（圖／自轉星球提供）

黃：《47個流浪漢種》是你的第二本作品，在那之前你出了《不吠》（2005），之後出了《小碎肉末》。今年重出《47個流浪漢種》剛好滿20週年。此間，你先是出版全新長篇《進烤箱的好日子》，去年也重新出版了《不吠》及《小碎肉末》久別重逢增修版。回頭看《47個流浪漢種》有何不同心情、想法？它與其它作品最大不同之處及於你而言最大的意義在哪？

李：最大不同是它的開始。《不吠》出版後我接到報紙副刊邀稿400字專欄，題材自由但字數有限，當時我正在練習寫短篇小說，手上累積了許多拿不出來的東西，那些廢稿雖廢，也不是全廢，我把一些自己看了不討厭的段落挑出來，發現一些類似的質地，才有了這個系列。有好幾則流浪漢與我當時生命裡認識的人是有對應的，只有我自己知道，這本書有我當時對人對關係的苦悶與好奇。

吳佳璘為每一個內摺創造了一幅圖，總共67幅，用她平時在路上、日常生活裡拍攝所搜集到的紋理、影像，有的用合成的方式呈現，有的則藏進流浪漢文本裡提到的物件，如紙箱、髮根等。最後全圖再以灰階增減做出如同開廣世界的日升月落，對比文字地下道裡一鏡到底的密閉空間感與無時間感。（圖／自轉星球提供）

黃：你在後記裡提到「就體裁看，一則流浪漢的寫法——介於小說寓言與散文短詩之間的文字——絕非新創，我仍想說說為何選擇了此種表達方法。」在我們討論這本書的文案涉及「詩」等文類用字過程中，你提到希望在「後記之後」補充說明定調本書是部小說，但後來並沒有，你要不要藉此機會跟大家說說？

李：我要打臉20年前的自己，那時我對文類的理解非常制式淺薄。新版的「後記之後」裡我寫「《47個流浪漢種》是高度依賴象徵的短小說連作⋯⋯ 點亮了這些不太典型的小說跨的質地。」因為這些段落最初就是存在於小說中，這些句子都是我以寫小說的眼睛與筆去寫的，現在到了《47個流浪漢種》這本書裡，他們只是集合的方式不太一樣，但對我而言他們無庸置疑是小說。

黃：在重編這本書的過程中，我深刻查覺每篇小說必須「標題與內文並讀」，你在後記也提到「標題亦是文本的一部分」。在你當初寫作過程中，標題與內文文本彼此的先後、依存關係是什麼？

李：如果我沒記錯（又來），都是先有內文才有標題。有的標題是濃縮文本的短評；有的標題是以文本為基底的延伸創造。有些還沒寫完我就知道要下什麼標；有些則是改了又改又改再改。但我可以很確定沒有一則是先有標題才寫內文，因爲跟我的書寫動機抵觸，你不會為了一個名字去生一個孩子，這非常直覺。

書名：《47個流浪漢種【20週年紀念版】》 作者：李佳穎 出版社：自轉星球 出版時間：2026年7月31日

●本文推薦書為自轉星球出版之新書《47個流浪漢種【20週年紀念版】》。