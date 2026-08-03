詐騙開始前，其實早有徵兆！5個危險信號教你一眼識破

文／強納森．沃爾頓Johnathan Walton

我花了好多年的時間分析詐欺 師發出的危險信號，足以讓我們揭穿他們的真實樣貌。我已經為這些危險信號取好了名字，將在本書中一一告訴大家，在真實生活的詐欺案中，這些危險信號會以什麼形式呈現在大家面前。如此一來，當你在人生中看到這類信號在遠方閃爍，就可以快步走過那個路口、避開被詐騙 的可能；或是能提醒所愛之人，讓他們不會成為被詐欺師相中的獵物。

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危險信號#1：「我只是想要幫忙」

我有幸能夠花點時間採訪到前美國聯邦調查局（以下簡稱「FBI 」）的犯罪分析師坎迪絲．德隆（Candice DeLong），她是一位了不起的女性，教會了我「發災難財的黑心商人」（rescue merchant）的概念。

許多詐欺師都屬於FBI口中的「發災難財的黑心商人」。在出現問題、發生災難或遭遇動盪時，他們就會憑空出現。一般人對這些危急情勢是避之唯恐不及，但職業詐欺師則是趨之若鶩。他們已經知道，如果他們能為某人的重大問題提供解方（或說看似解方、實則謊言），這位被麻煩纏身的人就會完全聚焦在那個解方之上，進而看不見任何其他可能，最終使詐欺師能夠成功詐騙他們。

騙我的那個女人叫梅爾．史密斯（Mair Smyth），她就是「發災難財的黑心商人」。她趁我們社區出亂子的時候現身並提供解方，讓我們所有人都對她深信不疑。

不能否認的是，我信得比誰都深。她提供的解決之道，就是打入我們生活的「門票」，這招超靈。

各位，一定要對突然出現、主動說要幫忙的陌生人保持戒心。你會不由自主地喜歡他們（甚至是喜愛他們！），對他們心懷感激，但手段高超的詐欺師會將這種寶貴情感變成用來榨乾你的武器。

危險信號#2：善意來得太快

你會認識新的人，他們可能是新的男女朋友、新同事或新鄰居。他們感覺人很好、體貼善良又周到。他們總是請吃飯、送禮物、費盡心思地大獻殷勤。所以你忍不住會在極短的時間內喜歡、甚至愛上他們，因為感覺他們是你遇過最最最好的人。

那是不容忽視的危險信號。

各位必須謹記在心，「愛」是全宇宙最強而有力的武器。我可不是在賣弄詩意，這是人生的真理。你會為所愛之人做任何事，為愛殺人、為愛去死的事，時有所聞。職業詐欺師深諳此道、以此為生，更會以此斂財。他們就是靠這招，讓你對他們言聽計從。

當詐欺師碰到新獵物時，他們的使命就是讓獵物喜愛他們──抑或是說，愛上他們專為獵物量身打造的「動機」。因為一旦你開始憑藉自己對他們的感覺去做決策，他們就贏定了。你會雙手奉上你的金錢、財產和珍視之物。同樣的劇情，每天都上演成千上萬次。

危險信號#3：灑狗血戲碼

贏得你的敬愛、崇拜與信任後，詐欺師就會開始上演各種灑狗血戲碼。

聽著，壞事會發生在任何人身上。有人得癌症、家中有親人逝世、發生重大車禍，或是有憤怒的手足或表親想要「弄」他們。但這些事不會同時間被同個人遇到，除非他們是手段高明的詐欺師，試圖分散你的注意力與影響你的決策能力。

不僅如此，如果剛好你的人生中也有任何灑狗血劇情正在上演，他們還會利用那個事件去操縱你。如果你遇上跟蹤你的恐怖情人，詐欺師會說他們昨天看到對方開車經過你家。

據說梅爾某晚在洛杉磯的一間酒吧和她的另一位受害者見面，然後用迷藥迷昏了她，接著還假裝自己也被下藥了。這場駭人的經歷很快就讓受害者與梅爾建立起共患難的情感，其效果之大，絕非任何其他方式所能比擬。這個現象稱之為「創傷連結」，有著不可思議的強大力量。最後梅爾成功從該名受害者那兒騙走上萬美元。灑狗血戲碼本身並非危險信號，但灑狗血戲碼和其他危險信號同時出現，就絕對是值得參考的指標，表示你正置身於大師級詐欺師精心營造的混亂風暴當中。

危險信號#4：孤立你

此點是重頭戲。一名詐欺師要成功騙到你，就必須讓你遠離那些會勸你打消念頭、不要任由他們擺布的朋友。要做到這點，其實出人意料的簡單。

梅爾成功騙我相信，我的鄰居是名在逃罪犯，所以我一直躲著她。接著梅爾說服我的鄰居相信，我有精神疾病與暴力傾向，所以鄰居也開始躲著我。如此一來，她就能用不同版本的故事同時詐騙我們兩人，而我們完全被蒙在鼓裡，一直到數個月後我展開調查時，才發現了實情。然而，即便那時我還是難以聯絡上這位鄰居，因為她死命地躲著我，不僅封鎖了我的手機號碼，在社群媒體上也封鎖了我，顯然是怕死我了。我不得不創個新電子郵件，把梅爾的法院判決紀錄與犯罪背景調查資料寄給她，好證明梅爾才是那個惡人。接下來，我還必須請我找到的其他受害者打給這位鄰居，向她解釋他們也是梅爾的受害者。最後才終於奏效。但說實話，不應該要花上這麼多時間才對。

如果有人告訴你不要和這個人或那個人說話，就是最大的危險信號。這是「現行」詐欺師最實用的一招。

書名：《詐騙的14種信號：與詐欺師交手的實戰經驗祕笈，教你避開騙術陷阱》 作者：強納森．沃爾頓Johnathan Walton 出版社：大塊文化 出版時間：2026年8月1日

危險信號#5：「比你厲害」

多數詐欺師都是自戀型人格，他們只在乎自己，根本不在乎任何其他人。

但是，他們很會做樣子。第一次相遇時，他們好像真的在乎你，也在乎很多其他事，而且看似慷慨善良、富有愛心。不過，這些全是演技，這是他們花了一輩子慢慢磨練至無懈可擊的演技。

很可能早在童年時期，根據各種社交訊號和旁人目瞪口呆的反應，就讓他們在極小的年紀就意識到，自己天生有點問題，就是有哪裡「不對勁」或不一樣。他們不像自己的同儕，他們冷漠又冷血、毫無同情心。大家不喜歡這個樣貌，也不喜歡他們。但平心而論，詐欺師的頭腦超好、學習超快。積年累月下來，他們巧妙地學會透過掩蓋和彌補的方式，隱藏起自己的人格缺陷。所以說，各位遇到已長大成人的詐欺師時，他們已是一道修煉至完美的幻影，呈現出他們深知為了打動你（或任何人）所需具備的一切特質。騙局就此開演。

職業詐欺師希望你對他們留下深刻印象。他們需要你被他們打動。事實上，他們的騙局極其仰賴這點，因為你必須把他們看得比什麼都重要，他們的拿手好戲才能在你身上發揮作用。

讓你喜歡上（或是愛上──老天保佑千萬別發生）他們後，接下來還必須讓你尊敬他們，理想狀態甚至是崇拜他們。為達此目的，他們基本上就是靠不斷地吹噓自己，不管是明目張膽的吹捧，還是假意謙虛的抱怨，總之就是極盡炫耀之能事。他們會為你描繪出一幅景象，讓你認為他們是你遇過最富有、最有才華或人脈最好的人。他們希望你覺得自己是三生有幸才會認識他們，因為這種感覺會延伸至你對他們的信任，為他們鋪好把手伸進你口袋的康莊大道。

順帶一提──如果對各位來說是常識，請容我多嘴一句──所謂的詐欺師（Con artist），其實是信任詐欺師（Confidence artist）的簡寫，意即這些人很擅長想出各種辦法去贏得你的信任，然後就能恣意操控你和你的銀行帳戶了。

●本文摘選自大塊文化出版之《詐騙的14種信號：與詐欺師交手的實戰經驗祕笈，教你避開騙術陷阱》。