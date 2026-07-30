熊本城竟然可以吃？戰國時代牆壁、榻榻米都藏著救命糧食

文／梅用知世

二〇一六年熊本 縣的地震震垮了熊本城多數的石牆和屋瓦，也震碎許多喜愛熊本城民眾的心，還好目前修復作業循序進行，預計二〇三六年就能修復完畢。熊本城是安土桃山時期的武將加藤清正所建造，據傳加藤清正身高一百九十一公分，很喜歡築城建寺，對戰國時代平均身高不到一百六十公分的人而言，加藤清正就是個巨人建築家吧！

日本 三大名城之一的熊本城在2016年強震中嚴重受損。 聯合報系資料照片／記者魏妤庭攝影

熊本城還有另一個漂亮的別名為「銀杏城」，有趣的是，也有人稱它是「可以吃的城」。月底發薪前貧窮到吃土、啃樹皮倒是聽過，但是城也可以拿來吃倒是很新奇。建造熊本城時，加藤清正記取之前出兵朝鮮時受飢餓之苦的教訓，他考量到若發生籠城戰（攻城戰），城內就必須要有充足的儲備糧食。畢竟連坐辦公室的我肚子餓時都會無法動彈無力開會，更何況是戰場上的士兵，更是不能餓肚子，必須有足夠的存糧備戰才行。

書名：《開動了！日本料理小知識放題》 作者：梅用知世 出版社：晴好出版 出版日期：2023年09月06日

雖然熊本城不像糖果屋一樣用麵包當牆壁、蛋糕當屋頂、糖果當窗戶，但城內除了挖滿水井以及食物儲藏空間，甚至種滿銀杏樹，銀杏的種子「白果」可以炒來吃也可以當茶碗蒸的素材；榻榻米裡面塞的是乾燥後的芋莖，只要加水軟化後就可以調味煮來吃；可食用珪藻土和甘草做成的牆壁也混入葫蘆乾，緊急時刻啃一啃牆壁牙齒可能會斷掉，但挖一小塊牆壁下來煮成湯也能充飢。

日本常用野味製作料理，自稱「野食獵人」的作家茸本朗（たけ もと あきら），也曾實際用珪藻土、葫蘆乾重現可以吃的熊本城牆壁。材料混和曬乾後的確質地堅硬，外觀就是黏著葫蘆乾的牆壁。剝下一小塊加入水和少量味噌煮開後，據說吃完的心得是「口味就像葫蘆乾味噌湯，喪失理智的時候應該會覺得像粥，不過冷靜想想其實就是吃泥巴」。

加藤清正打造的熊本城無論是牆壁、榻榻米還是種的樹，每一樣都能吃，簡直就是戰國時代「沒那麼好吃」版本的糖果屋！除了熊本城是一座可以吃的城，也有人說日本城周圍種植大量的松樹，也是因為可以將松樹做成緊急糧食。只要將松樹皮下的白色部分煮一煮，加入穀物蒸熟，就可以做成像麻糬一樣的「松皮餅（まつ かわ もち）」。

圖／晴好出版

江戶時代中期因受到嚴峻氣候和火山爆發影響，農作物生產量銳減，導致天明大飢荒，當時就有用松樹做成松皮餅止飢的方法。隨著時局安定，目前還有製作松皮餅的僅剩秋田縣由利本莊市內鳥海地區，如果有機會去鳥海地區遊玩，也可以吃吃看松樹的皮是什麼樣的滋味。只是現代作為鄉土點心的松皮餅已經不是為了解決飢荒問題，所以在製作過程中加入能夠讓松樹皮更好吃的重重工法，吃起來其實就和一般麻糬一樣好吃。

看完這篇的各位，就算月底很窮，也不要去熊本城吃土啃樹皮咬牆壁喔！熊本熊部長會很困擾的。

●本文摘選自晴好出版之《開動了！日本料理小知識放題》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！