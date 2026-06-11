端午節不只吃粽子！古人避邪防疫的「午時水」習俗是什麼？

文／王崇禮

端午禳毒避疫

農曆五月五日端午節，是夏季很重要的節日之一，除了一般民眾所知的屈原傳說，裡頭也融合了對「惡日」（農曆五月是仲夏厲疫流行的季節，五月五日更惡，其影響力大到今日端午仍然有許多禳毒避疫的習俗）的禁忌。

集午時水

午時水是一年之中陽氣最盛、能量最強的天然水，具多重功效且久存不壞。神明在處理一些案件時很常使用午時水，其對於陰症或沖煞等具有非常顯著的功效。因此，端午的午時（上午十一點至下午一點），若剛好所處之地天降甘霖，可以把握時機收集一下「午時水」。

書名：《2026問神達人王崇禮馬上開運生肖運籤農民曆》 作者：王崇禮 出版社：柿子文化 出版時間：2025年11月13日

請用乾淨的桶子盛裝午時水，切勿讓雨水落地。接著，把午時水裝到乾淨的容器收納好，並於瓶身註明是哪一年的午時水。有些人還會特別到中藥行買一些雄黃加入午時水內，讓避邪功用更加有效。

‧一級的午時水：農曆五月五日午時（中午十一點至下午一點）所下的雨，請特別注意：只要雨有落到地上再撈起來的雨水，那就不算是頂級的午時水了，必須是用水桶接住的雨水，才能算一級的午時水。

‧二級的午時水：農曆五月五日午時所取的井水、山泉水、地下水。

‧三級的午時水：農曆五月五日午時所取的自來水。

一般來說，如果只是單獨使用午時水來避邪除穢，功效比較有限。若能到大廟再求神明賜一張符令，回去開化在有加雄黃的午時水內，然後用榕樹葉或芙蓉（看神明指示哪一種，一般大部分都是用榕樹葉）沾水淨身，午時水、雄黃、榕樹葉這三種東西就會起一種很奇妙的化學作用喔！

端午節拜拜

如果家裡在端午節有拜拜的習慣，那麼只要針對祖先拜粽子、燒一些公媽金就可以了。神明的部分，則不用拜。

●本文摘選自柿子文化出版之《2026問神達人王崇禮馬上開運生肖運籤農民曆》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！