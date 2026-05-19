摘除戀愛腦 在愛情找到安心！5項特質判斷男人值得信任嗎？

文／萬寶城

怎麼樣的男人值得信任？

男人最重要的就是要「說到做到」：答應你的每一件事情都有做到，你講的所有話他都記在心裡。信任不是一朝一夕就可以建立起來的，而是要一點一滴累積起來的。所有的信任都是這樣。一個男人值不值得信任，就要看他有沒有從這些小事去累積。

如果一個男人今天說：「我六點會準時去接你下班。」或是「我六點就會到你家接你。」結果每次都六點半甚至七點才到。如果他總是遲到，那怎麼可能有辦法讓對方建立信任感？

拿我自己當個例子好了。我曾經有任女友，她每天都要喝一杯咖啡，但我是不喝咖啡的人。有一次我開車去載她，上車後她跟我說：「我想要喝咖啡，等下能不能看到便利商店就在路邊停一下，讓我買杯咖啡。」我說：「好，我知道了。」結果我忘記這件事，車一開就直接上高速公路。到了目的地我才發現她有點不太高興，她跟我說：「我剛剛不是說我想喝咖啡嗎？」我說： 「啊……對。」她氣著問：「咖啡呢？」

從此之後，只要她一上我的車，我第一句話就是問她：「你今天喝咖啡了嗎？你現在想不想喝咖啡？我先帶你去買咖啡再出發？」每一次我都會這樣問。即使我其實已經知道她喝過咖啡了， 可是她上車後我還是會再問她一次。為什麼？因為我要加強她一個認知，那就是我記得她講的話，從那次之後，只要我每次都記得，自然就會慢慢建立起她對我的信任。記得你說過的話、在乎你在乎的事情，才能代表他真心在乎你。

所以說到做到絕對是最基本且最重要的第一點。

第二點就是，值得信任的男人會讓你去了解他。心理學有一個名詞叫做「自我揭露」。讓你了解我是怎麼樣的人，我們之間的距離就會拉近，距離拉近的話，就比較容易產生信任。一個值得信任的男人，會主動讓你了解他的生活作息，也會讓你知道他的交友圈。你越了解他，他就越難欺騙你、隱瞞你。

如果你問我，「自我揭露」跟「個人隱私」該怎麼區分呢？

我想保有一點個人隱私，又希望對方信任我，這該怎麼界定呢？

每個人都可以有自己的祕密，需要注意的個人隱私是，當你把這件事情跟對方說了，對方將來有可能會拿這件事情來傷害你、威脅你。這種個人隱私就不一定要跟對方說。

例如，如果今天有個女生去做了一些整形手術，假設是隆乳好了，或者她鼻子是做的，這種事一定要跟男朋友講嗎？我個人覺得，如果在你沒有完全信任他之前先別講。為什麼呢？因為如果有一天你們分手了，你不知道他會不會拿這件事情去到處跟別人講。這對你來說就是一種傷害，你不可以讓把柄留在對方手上。這些有可能會成為把柄的事情，你不一定要自我揭露。

也就是說，在還沒有建立完全信任以前，先保有自己的個人隱私，也是自我保護的一種。

第三點，值得你信任的男人還要做到一件事，就是他願意相信你，不會凡事疑神疑鬼。每個人都很容易用自己的一些思維習慣，去揣測他人的行為，畢竟人都是無法脫離主觀的。如果你遇到一個總是在懷疑對方可能出軌或是不忠的人，其實那可能代表著他自己就是這樣的人，所以才會這樣想你。

一個不太容易信任別人的人，自己一定也是一個沒有安全感的人，沒有安全感的人要怎麼給別人安全感？

最後，假設女生實驗完這三點之後，她終於相信了一個男人，結果那個男人卻還是說謊騙她、傷害她，那她還可以再去相信他嗎？

通常我對一個人的信任，一開始是零，然後慢慢由小事累積信任值，但最高頂多只能到九十九分，就已經可以算是完全的信任了（因為百分之一百的信任太危險）。但只要那個人對我說謊， 傷害了這份信任，就會讓我對這個人扣分，他之後做再多都只剩八十分，因為他有前科，回不去了。

畢竟他有了前科，就會讓人沒辦法像之前那樣放心。就像你今天去搭一輛火車，你知道這輛火車曾經出軌過，那你還敢再搭嗎？你可能會願意，但同時你就要承擔這個風險。

這個人值不值得再次信任呢？這就要看他對你造成的傷害有多大，以及你願意承擔的風險有多大。如果他撒的只是小謊， 可能就只扣個二十分。如果是劈腿或是背叛，有可能一扣就直接扣到不及格了。要是你問我對方劈腿過我，我還會原諒他嗎？ 如果我很愛他，愛到願意承擔這個風險，也許我會再給他一次機會，但是對我來說他的滿分永遠都只剩下六十分而已了。

所以說謊的代價很大，劈腿的人真的要事先就想清楚。

「真的說謊或劈腿了，犯錯的人該怎麼去挽救彼此間的信任呢？」

如果你想要重新得到對方的信任，就要從每件小事，一件一件慢慢去累積信任。但是你要先給自己一個心理準備，想重新取得信任，絕對比當初更困難。所以你要很努力，而且要加倍努力。

你必須要知道：對方對你的信任程度永遠都不可能回到九十九分了。所以你也不要覺得自己努力了很多，結果對方沒有辦法回到原來的信任程度，你就覺得對方很苛刻。你不能這樣想，因為是你先傷害對方的。

我們得認清一件事：失去信任就像是破碎的玻璃，即使你努力把它黏合起來，那些裂縫依然存在。這就意味著，一旦信任被破壞，那份完美無瑕的關係已經不復存在。但這不意味著一切都結束了。事實上，這也是一個檢驗你們關係深度和你個人成長的機會。

書名：《醫美大叔的戀愛腦摘除手術》 作者：萬寶城 出版社：時報出版 出版時間：2024年4月19日

首先，你得真誠道歉。我說的不是那種「對不起，但是……」這種半吊子的道歉。你需要的是沒有「但是」，直接承認錯誤並表達後悔的道歉。你必須清楚地表達你了解自己的行為是如何傷害到對方的，並且表明你願意採取一切必要的措施來改正這一錯誤。這種道歉不是為了讓自己好過，而是讓受傷的人感到你的真誠和悔意。

接下來，你得展現出改變的行動。話語是便宜的，行動才是最有力的證明。如果你曾經說謊，那麼從現在起，你的生活得像一本打開的書一樣透明。這可能意味著更頻繁地分享你的日常、感受和計畫，甚至是提供一些你從未想過會分享的信息。當然， 這不是說你沒有隱私權，而是要讓對方感受到你願意打開自己， 減少他們的不安和疑慮。

與此同時，給對方時間和空間。這點很重要。你不能期待對方在一夜之間就原諒你，信任的重建需要時間，是一個漫長的過程。這期間，你得有耐心，不能因為對方沒有按照你的預期進展就感到沮喪或生氣。

溝通也很關鍵。這意味著你要傾聽，聽見對方的感受和需求，而不是只等著反駁。你可能會聽到一些讓你感到不舒服或難以接受的事情，但這是恢復信任過程中不可或缺的一部分。透過溝通，你們可以更好地理解彼此，找到前進的道路。

最後，需要保持一致性。信任的重建不是一蹴而就的事，而是一個持續不斷努力的過程。這意味著你必須在長時間內一直保持你的承諾和行為一致。一次的失誤可以是個意外，但反覆的失誤就是一種選擇。你的行動必須證明你是一個值得信賴的人，不只是今天，而是每一天。

信任一旦受損，就需要巨大的努力去修復。但如果你真心願意付出這份努力，這個過程本身就是對你個人品質的提升，也是對關係的深化。要記得，真正的關係不是建立在從未犯錯上，而是在於當錯誤發生時，你們如何攜手克服。在這個過程中，不只是修復信任，也同時學習如何成為更好的伴侶，這是任何關係中最寶貴的資產。

值得信任的男人不僅僅在於偶爾的信守承諾，而是他的行為模式、思維方式及情感表達上，都能體現出他對誠信和責任的重視。這類男人具備以下幾個特質：

第一，自我認知和誠實。了解自己的優點和缺點，對自己有深刻的認知，不會因為害怕失去面子而隱瞞真實的自己。這種自我認知的結果，就是誠實。誠實地對待自己，也會以相同的標準對待周圍的人。 第二，責任感。無論是對工作還是對家庭，都全力以赴，盡自己最大的努力去完成承諾，並對自己的言行負責。當面對失敗和挫折時，勇於承擔責任，從錯誤中學習，並尋求改進的方法。 第三，尊重和理解。懂得尊重他人，包括對方的想法、感受和需求。採用開放的心態去聆聽不同的觀點，並且努力理解對方的立場。關係中的信任能安穩地建立於相互尊重和理解之上。 第四，良性溝通。良好的溝通是建立和維護信任的關鍵。無論是表達自己的需求，還是聆聽對方的想法，都能保持開放和誠懇的態度。透過有效的溝通，及時解決誤會和衝突，避免不必要的猜疑。 第五，忠誠和承諾。忠誠不僅體現在對伴侶的忠貞不二，承諾去愛、去尊重、去支持、給予對方安全感。讓對方深信無論未來道路多麼崎嶇，都有最堅強的後盾一路陪伴。

總之，值得信任的男人是那些在日常生活中不斷展現出誠實、責任感、尊重、溝通能力和忠誠的人。關鍵不在於他們偶爾的大舉動，而是在於他們日常小事中的一貫表現，延伸出一生的實踐。

●本文摘選自時報出版之《醫美大叔的戀愛腦摘除手術》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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