貓咪為何讓人瘋狂？有時愛你有時不理你，解鎖貓咪7大魅力

首先，第一個魅力是「高冷卻會撒嬌的反差萌」。左邊的「魅力一」標誌後，標示著第三階段的標題卡。而上下兩條雙線之間，則是第二階段被選為這個組別的標籤（以下以此類推）。

魅力1 高冷卻愛撒嬌的反差萌

貓咪自由、任性、高冷，跟人類若即若離，但偶爾心血來潮過來撒嬌的傲嬌反差很可愛。

書名：《因為貓咪很可愛：有時愛你有時不理你，神秘又有趣的貓社會學》 作者：赤川學主筆、 新島典子、柄本三代子、秦美香子、出口剛司、齋藤環 出版社：創意市集／城邦文化 出版時間：2026年04月14日

「貓咪與人類的距離感恰到好處，獨立性強，不會諂媚，隨心所欲地想來才來，這種若即若離的感覺很好。」

「相較於人類忙碌的生活，貓咪能隨意在喜歡的時間、地點睡覺，並坦率地表達自己的想法。」

「貓咪看似任性又冷漠，但偶爾心血來潮過來撒嬌，這樣傲嬌的反差萌非常可愛。」

「貓咪很少讓人抱，但偶爾心血來潮過來撒嬌，這種傲嬌的反差萌非常可愛。」

「魅力1」這個標題直接點出了貓咪的本質，對吧？養過貓的人應該都能理解，貓這種生物，就算你餵牠食物，牠也不會特別感謝你。而且，就算開始一起生活，也不確定牠會不會親近你。有些貓咪就算你覺得牠可愛而飼養，也從來不會親近人。也就是說，貓咪基本上就是隨心所欲地活著。

然而，就是這樣一隻貓，在寒冷的冬日裡，會突然鑽進被窩裡。或是用身體和臉頰磨蹭你。又或是舔你的臉或手。這隻平常隨心所欲、冷淡的貓，竟然會做出這些舉動。這簡直是無上的喜悅，是會感動到想哭的經驗。

當然，有些人可能會更喜歡狗與人類之間那種明確的主從關係。相較之下，與貓咪的關係中，不應抱持太多期望，然而，當牠在意想不到的時刻撒嬌時，所帶來的喜悅會比持續被撒嬌時更大。

這種兩面性稱為「傲嬌」的反差萌，正是貓咪的一大特徵，也是牠們的魅力所在。

魅力2 溫柔、穩重的個性

貓咪的個性溫柔、穩重、聰明，會優先照顧小貓，親近人類，會過來磨蹭、回舔和依偎。

「貓咪很親人，會回應人類的呼喚過來，過來磨蹭，被撫摸後還會回舔。」

「成貓對待小貓就像母親一樣溫柔，吃東西時也會優先讓給小貓，不會太貪心。」

「貓咪的個性溫柔、穩重，會依偎在人身邊，而且也很聰明，即使不表現忠誠心也能得到食物。」

「親人」這個特點與狗很相似，但你無法期待大多數的貓咪都很親人，或許更像是「剛好有幾天會這樣」。至於「吃東西時也會優先讓給小貓」，貓咪即使沒有血緣關係，有時也會做出這樣的行為。另外，人類有時也會對那隻最後才吃到食物的貓咪產生憐愛的 感覺。

最後一個標籤中提到的「即使不表現忠誠心也能得到食物」，這部分與之後會介紹的「獻給女王無償的愛」有些相似，但這裡歸類在「溫柔、穩重的個性」這個主題下。

魅力3 心靈相通的想像

貓咪明明不懂人類的語言，人類卻會想像牠們能理解自己的心意、能與自己對話、能心靈相通，並藉此感受貓咪的心情。

「貓咪能理解人類的心情，讓人感覺像是在對話，牠們豎起耳朵聆聽或關心人類的樣子很可愛。」

「貓咪不說話，很難理解牠們和牠們溝通，但人類能盡情想像貓咪的心情（這很有趣，但也有人覺得不喜歡）。」

「貓咪明明應該不懂人類的語言，但對牠們說話時，卻會感覺像心靈相通，而擅自建立起友誼。」

這部分的話題逐漸轉向人與貓的互動，而「心靈相通的想像」也可以換句話說成「妄想」。也就是說，人類會擅自想像貓咪的心情，並且妄想著彼此或許能夠心靈相通。而這種能夠發揮想像力的特質，也是貓咪的一大魅力。

另一方面，我們也知道，對貓咪抱持冷靜態度的人可能會說：「這不過是人類一廂情願的想法吧。」「擅自建立起友誼」這句話，正說明了人類這種內省的反思行為。即便如此，人類還是會妄想著自己與貓咪心靈相通。

這讓我想起日本人氣樂團back number 的歌曲《I Love You》（清水依與吏作詞、作曲）。這是 NHK 連續劇《飛舞吧！》的主題曲，歌詞中有這麼一句：「向橫越眼前的貓咪傾訴不安／啊啊，好想見你。」想像一下，向心愛的人告白時那種不安的心情，卻跑去跟公園裡偶遇的貓咪傾訴……雖然這個場景有點「母湯」（笑），但我感覺這段歌詞描寫了人類的心境，會將貓咪視為一個能傾聽自己、理解自己心事的存在。

魅力4 容易飼養

貓咪不需要散步，比狗更乾淨，也不需要太費心，因此很好飼養。

「貓咪不需要帶出門散步，照顧起來也不費力，很好飼養，而且體型大小非常適合獨居者。」

「貓咪比狗更乾淨，會自己舔毛所以沒有異味，也不會亂叫。」

「看到流浪貓會覺得很可愛，而且與狗相比，流浪貓出現的頻率更高，讓人感覺更親近。」

「容易飼養」這個魅力，是透過與其他寵物，特別是與狗的比較而產生。無論是野貓還是家貓，通常身上都沒有什麼異味，貓咪會藉由舔舐身體來自行清潔與去除氣味。狗需要定期洗澡，但貓基本上不需要，這確實讓牠們更容易照顧。

「不會像狗一樣亂叫」也讓牠們更易於飼養。話雖如此，其實貓咪在發情期的聲音也十分擾人，但大多數家貓都會結紮，所以因叫聲而產生困擾的機率遠低於狗。

「流浪貓出現的頻率高，拉近了貓與人的距離」這句話很有道理。即使家裡沒有養貓的人，也經常能在街頭巷尾遇見流浪貓。從這個角度來說，「親近感」或許也是貓咪特有的 魅力。

魅力5 完美的體態與豐富的表情

貓咪的臉龐、圓溜溜的黑眼珠、優雅的體態，都完美地觸動了我們內心深處對「可愛」的本能。除此之外，貓咪豐富且易於辨識的情緒表情、柔軟的觸感、甚至連同牠們仍保留的野性，都讓牠們顯得獨一無二。

「貓咪的表情與人類相似，喜怒哀樂很容易辨識，這點很可愛。」

「貓咪摸起來溫暖，身體柔軟，肉球和手感也很好，彷彿會動的布偶。」

「貓咪的臉和外觀優雅完美，臉部的圓潤和眼睛的大小，讓人本能地覺得可愛，是大腦把嬰兒的可愛誤投射到貓咪身上。」

「貓咪仍保留著捕捉小動物的狩獵本能，看到這一面時也覺得牠們很有魅力。」

「橘貓的白襪、像獅身人面像一樣的坐姿，或是睡覺時蜷成一團的樣子，體態都很好看，外型非常棒。」

「貓咪白天眼神很銳利，但到了晚上瞳孔放大，圓圓的黑眼珠變得水汪汪，這點很可愛。」

「在社群媒體和YouTube影片上，貓咪的動作或即使什麼都沒做的樣子也很可愛。」

說到「完美的體態」，有些人可能會覺得很誇張。但我認識的一位朋友，他曾認真地說：「貓咪是上帝創造出最美的動物。」旁人可能會覺得他「愛貓成癡」，但確實有不少人認為貓咪的完美體態和豐富表情是牠們的魅力所在。

我最喜歡我家「喵子老師」那像獅身人面像一樣的坐姿，我甚至因此叫牠「斯芬克斯」。還有牠那「折手手」的坐姿，也有一種難以言喻的優雅魅力。

其中「讓人本能地覺得可愛，其實是大腦把嬰兒的可愛誤投射到貓咪身上」的說法，來自心理學上的「嬰兒圖式」（Babyschema）。貓咪圓潤的臉蛋、大眼睛等特徵，都和人類嬰兒相似，讓我們忍不住想保護牠們。

另一方面，也有人覺得貓咪的「狩獵本能」很有魅力。換句話說，就是貓咪殘酷又兇猛的一面。我們在用逗貓棒陪貓玩時，確實會感受到牠們的野性，而且貓咪有時會折磨蟑螂致死，這也顯現出牠們殘酷的一面。也就是說，貓咪同時具備可愛與兇猛的雙重特質。

「到了晚上瞳孔放大，圓圓的黑眼珠變得水汪汪，這點很可愛」，我覺得這點與社群媒體上的照片呈現有關，但這確實是貓咪外觀可愛的一部分。這次的分析中沒有提到，但也有人指出「雖然想向別人展示，卻很難展現出來的可愛」。當朋友來家裡玩時，你很想讓他們看看自家貓咪可愛的樣子，牠卻躲起來了。你無法向他們展示貓咪晚上瞳孔放大時那圓滾滾的眼睛有多可愛。正因如此，飼主才會透過影片和照片來傳達貓咪的魅力，而許多人也渴望看到這些畫面。這種只有主人才能體會的「獨家可愛」，確實也是一種魅力。

魅力6 獻給女王無償的愛

貓咪的存在本身就非常可愛，牠們是比人類地位更高的女王，而人類只能對這些獨具個性的貓咪，獻上無償的愛。

「貓咪是比人類地位更高的女王，人類不管貓咪做什麼事都無法生氣，也不會對牠們有任何期待，只會獻上無償的愛。」

「貓咪各個都有獨特個性，是『一期一會』般的存在，即使不如預期，也會與牠們相處，並將牠們的個性和特點視為『偶像』來愛。」

「貓咪，光是身為貓咪這件事就很可愛，牠們的外貌和叫聲都可愛，沒有任何不可愛的地方。」

「獻給女王無償的愛」，這或許是貓咪獨有的特質。

我開始多貓家庭的生活後，才真正深刻體會到「每隻貓都有獨特個性，每次相遇都是獨一無二」這句話的真諦。即使是住在一起的貓咪，也並不是每隻都會親近主人；即使你用同樣的方式愛牠們，有些貓會很黏人，有些卻依然冷淡。每隻貓的反應都截然不同。

而「即使不如預期，也會與貓咪相處」，這就如同前面提到的，人類對貓咪抱持的期望，貓咪不一定會回應，即便如此，人類依然不斷地對貓咪傾注愛意。也就是說，貓咪是國王或女王，而人類就像是牠們的僕人。我們難以想像這種關係發生在狗與人類之間。

「貓咪，光是存在本身就很可愛，牠們的外貌和叫聲都可愛，沒有任何不可愛的地方」，這絕對是徹徹底底的「愛貓成癡」宣言。但我覺得這句話說得非常棒（笑）。

魅力7 幸福地生活的樣子

照顧貓咪很費心，但人類會負起責任，為貓咪打造一個舒適的環境，而看到貓咪健康、幸福、毫無防備的樣子，就覺得很可愛。

「看到貓咪在一個好主人身邊輕鬆自在，或毫無防備的樣子很可愛，會想為牠們打造一個舒適的環境。」

「小貓的可愛無可取代，光看到牠們健康成長、幸福地生活，就覺得很可愛。」

「照顧家貓雖然很費心，但看到牠們依賴人類的樣子很可愛，會覺得自己必須保護牠們，這能讓自己有所改變。」

這裡主要談論的是飼主的責任。因為好好照顧貓咪，看到牠們幸福生活的樣子，會感到非常開心。不僅如此，透過飼養貓咪，自己也能有所改變。這也是養貓的一個魅力。不過，這個特點同樣也適用於養狗。

●本文摘選自創意市集／城邦文化出版之《因為貓咪很可愛：有時愛你有時不理你，神秘又有趣的貓社會學》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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