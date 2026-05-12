向巴菲特學價值投資：用低於價值的價格，買進體質好的公司

文／查爾斯．米睿希（Charles Mizrahi）

價值投資的最後叮嚀

在這最後一章，我要把對於價值投資這個主題的壓軸叮嚀，全都告訴你。正如我在前幾章一再強調的：價值投資沒那麼難。你不需要整天趴在電腦前盯著股市的每一個小波動，也不需要追蹤每一份從華盛頓發布的經濟報告。價值投資說白了就是老生常談的常識：在優質企業的股價跌破其內在價值時買進，然後長抱不放。只要企業本身表現良好，股價遲早會跟上來。在買進股票之前，你需要做大量的功課；一旦做到這一步，就像生活中的許多事一樣，你投入的時間和研究越多，回報也就越豐厚。

書名：《向巴菲特學價值投資：開始學巴菲特和蒙格評估公司價值，便宜買進好公司》 作者：查爾斯．米睿希（Charles Mizrahi） 出版社：商業周刊 出版時間：2026年4月20日

閱讀年報

我研究一家公司的方式，就是閱讀它的年報，同時也閱讀競爭對手的年報——這是最主要的資料來源。

——華倫．巴菲特

捲起袖子做功課，是許多投資人最不願意做的事。其實研究一家公司並不難，但我常常訝異於真正去做的人竟如此稀少。通常，你只需要閱讀公司的年報就夠了。巴菲特研究一家公司的主要依據，就是年報——而且是免費的。

1951年，巴菲特從哥倫比亞商學院畢業後，便開始逐頁翻閱穆迪（Moody’s）工業、銀行金融和公用事業等各類企業手冊，尋找投資機會。有一次，他發現一家保險公司，1949年每股盈餘21美元，1950年每股盈餘29美元，股價卻只在4到13美元之間交易……——股價不到每股盈餘的一半。翻了幾頁，他又讀到了全國火災保險（National Fire Insurance）：每股盈餘29美元，股價卻只有27美元……——你花的錢還買不到公司一年賺的錢。這件事讓巴菲特領悟到：市場先生有時會把千載難逢的機會擺在你眼前；你只需要去尋找，而閱讀就是尋找的起點。

半個世紀過去了，網路上已有無數網站（許多還是免費的），讓你能輸入篩選條件，從7,000多家公司中找出被低估的股票——這些工作以前要花巴菲特好幾個小時才能手動完成。但我真的很懷疑，究竟有多少投資人善用了這些工具，找到了股價低於內在價值的股票。2003年，華爾街大型券商因為嚴重的利益衝突問題，達成和解協議，被要求改組旗下的股票研究部門。銀行業務部門不能容許分析師發布可能危及數百萬美元承銷費的負面報告，導致研究報告根本不夠獨立。和解要求將銀行業務與研究業務切割，並撥款支持面向散戶的獨立研究機構。可惜的是，大多數個人投資者根本沒有興趣。為什麼？也許是因為守在CNBC或彭博社（Bloomberg）前，聽人說說最新熱門股票，比自己做研究容易多了。

工具擺在那裡，但願意花時間使用的人少之又少。我現在向你提出挑戰：去問問你認識的兩個持股朋友，他們在買進股票之前是否讀過公司年報和10-K報告。我敢打賭，五十個人裡不會有一個說有。在今天，查詢任何上市公司的資料不過是坐在電腦前的事，但大多數投資人寧可不動腦。這也正因此留下了許多機會，等著我們去把握。

你可以成為那五十分之一、真正去讀財報的人。財報或許讀起來沒那麼有趣，但它帶給你的資訊，遠比電視或廣播上任何一個財經名嘴都豐富，而且你學到的東西也會多很多。記住這一點：價值投資，就是在一大片定價合理甚至高估的股票海洋中，尋找真正有價值的那幾顆珍珠。它們就在那裡，你只需要去找，而一切都從閱讀開始。

歷久彌新的投資原則

葛拉漢的這套原則始終禁得起考驗——每當金融風暴摧毀了那些更脆弱的思想體系，這些原則的價值往往更加凸顯，也被世人理解得更加透徹。

——華倫．巴菲特，為班傑明．葛拉漢《智慧型股票投資人》所作的序言

不要因為一段時間的績效落後，就對價值投資失去信心、轉投其他門派。你或許偶爾會看到文章或聽到財經達人在討論，股票投資人究竟應該偏向「價值股」還是「成長股」。這個爭論，我每次聽到都覺得莫名其妙。難道每一筆投資的核心不都是「價值」——用低於內在價值的價格買進某樣東西？難道你應該把那些用遠超過內在價值的價格買進東西的人稱為「成長投資人」嗎？

投資的目標，是以合適的價格買進優質企業，長期產生高於平均水準的報酬。一位股市投資人，不管一支股票被貼上「價值股」還是「成長股」的標籤，都應該分析它的獲利率、營業收入，以及股東權益報酬率，再把未來的盈餘成長納入考量，判斷這支股票究竟是被低估還是高估。巴菲特是這樣說的：

「這兩種投資哲學本是一體兩面：成長，永遠是估算價值的一項組成要素。只要你用低於真實價值的價格買進優質企業，不管別人叫它什麼投資風格，就靜靜看著你的帳戶餘額隨著時間增長吧。」

請記住，這套方法之所以能凌駕所有其他方法，就在於它禁得起時間的考驗。說到底，它不過是幾條自葛拉漢和陶德合著《證券分析》、以及葛拉漢寫下《智慧型股票投資人》以來，就幾乎未曾改變的基本原則。

原則1：把股票看成是一家企業的一部分

聽起來簡單，但這卻是許多投資人最後才做到的事。用看待私人企業的眼光去看一支股票，問問自己：

A. 這家企業的長期前景如何？

B. 經營者的能力如何？

C. 這家企業的定價是否具吸引力？

原則2：輕鬆面對股市波動

葛拉漢提供了一套面對股市波動的思考框架，讓你在別人慌亂時仍能保持理性。市場先生是你的交易夥伴，每天都會出現，提出買進或賣出你手中持股的報價。有些日子他情緒低落，開出極低的價格；有些日子他異常亢奮，把價格喊到天上去。他不在乎你是否理他。市場先生是個糟糕的價值仲裁者，所以別讓他來告訴你一家公司的價值；只在對你有利的時候好好利用他，其餘時間，就當他不存在。

原則3：牢記四個字——安全邊際

巴菲特說，「安全邊際」是投資最重要的四個字。不要花95分錢去買價值1美元的資產；要等到價格與價值之間的差距夠大的時候，才出手買進。只有到那個時候，才值得進場。股價與內在價值的差距越大，安全邊際就越高。

投資盈餘穩健、可預期的企業

經驗告訴我們，最好的企業報酬，通常來自那些今天做的事和五年前、十年前大致相同的公司。

——華倫．巴菲特

在你對一家公司有了一定程度的了解之後，要把焦點鎖定在那些盈餘和營收表現穩健的公司。沒有人能把不一致的成績包裝得好看，而投資在確實能賺錢的企業上——而且是長期穩定地以良好速度賺錢——本來就是合情合理的事。一個通用原則是：投資盈餘持續穩健的企業。

乍看之下，這個原則平淡無奇。但只要你認真遵守它，幾乎就能把絕大多數科網泡沫時代那些曇花一現的股票和公司都排除在外。要評估一家公司的合理估值，它必須能展示某種形式的盈餘。科技網路泡沫最熱烈的時候，很多公司根本沒有在賺錢，於是華爾街就發明了各種新奇的估值標準，其中一個叫做「觀看次數」（eyeball count）——網路公司按照有多少人瀏覽網站來估值。至於這些流量如何轉換成利潤，沒有人搞清楚過。

只要把焦點放在有至少十年盈餘紀錄的公司，你就能自動排除掉一大批還在起步、尚未獲利的公司，讓你的選股範圍縮小到一個可管理的規模——這非常重要。接下來，你還可以進一步鎖定那些長期以來能持續產生高於同業平均盈餘的公司。當然，有好年頭也有壞年頭，這很正常；真正關鍵的是：穩健性。如果一家公司的盈餘起伏不定，你就幾乎無法預測它未來的盈餘，更別說知道該付多少錢買它了。

●本文摘選自商業周刊出版之《向巴菲特學價值投資：開始學巴菲特和蒙格評估公司價值，便宜買進好公司》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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