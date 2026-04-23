越善良的人，反而越成功？科學證實：行善分泌多巴胺，還能緩解壓力

文／葛拉漢．艾卡特（Graham Allcott）

善良創造四贏局面

善意的妙處在於它不專屬於某個人，而且永遠不虞匱乏。它不僅是免費的，而且你創造愈多，就會有愈多人也學會創造。善言不花一毛錢，善行增強人與人之間的聯繫，讓我們知道團結的力量大於分裂的力量。各個組織投注了無盡的資源想解決問題，像是「如何感受到更強的歸屬感？」「如何提高生產力？」或「如何才能讓工作更有目標，讓員工更投入？」善良的魔力已經為這些問題提供了解答。是時候讓善良的神奇力量發揚光大了。

在本章中，我們會看到善良為個人和組織帶來許多益處，以及它如何在組織中成為心理安全感的關鍵驅動力，進而帶來驚人的成果。一項善舉不會只有一個受益者，它總是創造雙贏。事實上，每一項善舉都會創造四贏局面。我來解釋一下：

一號贏家：給予者

當我們做了讓別人心情愉悅的事情時，通常自己的心情也會愉悅起來。做出善舉會讓身為給予者的我們感覺良好。事實上， 就算不考慮接受者和其他人更廣泛的利益，光是善良的科學和它為給予者帶來的好處就足以說明為什麼我們要善良。以下是一些相關研究的主要發現：

善良與「給予者」的大腦

許多研究一致發現，當我們行善時，大腦會釋放「感覺良好」的化學物質。我們會分泌大量催產素（oxytocin，又稱「愛的荷爾蒙」）。催產素具有增強同理心和信任的效果，而增強的同理心有助於我們看到更多行善的機會，這就形成了一個持續不斷的循環。催產素還對健康有益，例如：降低血壓、促進心血管系統的健康。催產素增加也能提升讀懂社交暗示和建立社會連結的能力，有助於對抗憂鬱症。

善舉和多巴胺（dopamine）的分泌也有關聯。多巴胺是我們的「獎勵化學物質」，所以在工作時提升多巴胺能增強動力和目標感。多項研究討論了「助人的快感」（helper’s high）的概念，也就是為他人解決問題的滿足感會促使大腦多巴胺激增。多巴胺容易使人上癮，受到激勵的人會尋求下一波，因此做出更多善舉或在工作上更有生產力。如果這樣還不夠，多巴胺也與幸福感有關。事實證明，善良能讓你更快樂。

善舉也有助於降低焦慮。英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）一項研究指出，善舉能提升血清素的水平，對高度焦慮族群的效果特別顯著。血清素是「情緒荷爾蒙」，會影響情緒穩定、平靜感和幸福感。研究發現，當一群高度焦慮的人被要求每天做六個善舉時，僅僅一個月後，他們的正面情緒就顯著提升。他們對人際關係的滿意度提高了， 社交迴避的傾向也降低了。

在職場中，壓力經常被視為一種自然、無法控制的工作副產品。這也是一個大問題：「Qualtrics」最近一項研究指出，在英國，百分之九十的人在目前的工作中感到壓力， 超過百分之五十的人表示他們「大部分時間」都感到壓力。壓力感來自於過多的壓力荷爾蒙皮質醇，我們可以透過降低它在體內的水平來降低壓力。研究發現，經常保持善意的人體內的皮質醇少了百分之二十三，這對緩解壓力有顯著的效果。

但這還不是全部。大衛·漢密爾頓（David Hamilton）博士在他的著作《善良的五大副作用》（The Five Side Effects of Kindness）中列舉了多項研究，顯示善舉也能讓我們更加強健。各個組織在員工醫療保健方面投入大量資源，並制定政策改善員工福祉和減少病假， 但善良是能夠被廣泛運用但往往被忽視的策略。一項研究發現，善良可以減輕身體的疼痛， 並減緩身體的老化過程。一項針對五十五歲以上族群的研究指出，定期在至少兩個組織當志工的人早逝的可能性降低了百分之四十四（這是在排除了所有其他因素，例如：身體健康狀況、婚姻狀態、吸菸或飲酒等生活習慣之後得出的結論）。

艾倫·盧克斯（Allan Luks）的研究顯示，將近百分之五十的受試者表示，在幫助他人後，他們感覺更強大、更有活力，其他正面影響還包括感覺更平靜、自尊心提升等等，這些都是你希望團隊中每個成員都具備的正面特質。

二號贏家：接受者

當然，最明顯的受益者是接受善舉的人。在心理健康基金會（Mental Health Founda¬tion）的一項研究中，百分之六十三的人表示，接受善舉對他們的心理健康產生了正面的影響。隨著我們愈來愈關注職場心理健康，像善良這麼簡單的事情就能在降低損害方面發揮巨大效用，讓工作環境更有利於心理健康。

當有人對我們做了一件善事時，我們通常也會感到更快樂。我們會感覺到有人在替我們的需求著想，我們並非孤軍奮戰，而且與周遭人的關係變得更緊密。善良帶來的快樂效應是經過研究證實的。二〇一五年的一項研究要求「給予者」花九十分鐘為周遭的人做一些小小的善舉，像是幫忙扶著門、發送餅乾，或在卡片上寫正面積極、表達支持的訊息。給予者被要求錄下接受者的臉部表情。不出所料，與沒有接受到任何善舉的對照組相比，他們更容易露出發自內心的微笑。

一項針對可口可樂馬德里總部員工進行的研究顯示，當人們接受善舉時，他們會覺得自己比對照組（未接受任何善舉的人）更幸福。受試者表示，他們的幸福感和對工作的正面態度大幅提升。隨著人與人之間的關係變得更緊密、對彼此更信任，他們與其他同事的情誼也更深厚了。同一項研究還發現了一種「漣漪效應」，除了對照組之外，辦公室裡其他人的工作滿意度和生活滿意度都提高了，同時感覺更有自信，更有掌控力，憂鬱症狀也減少了。這也增強了「把善意傳遞下去」的動力，讓給予者和接受者雙方都覺得與工作的連結更強烈。

三號贏家：見證者

僅僅是身處善意的環境之中，對我們也有好處。如果你曾在擁擠的火車上目睹有人讓座給老年人，或為輪椅人士騰出空間，那麼你就會了解善意的漣漪效應是多麼強大。這就是為什麼在善良領導者的帶領下，團隊會更緊密，成員之間的情誼會更深厚，因為他們周遭經常有善舉發生。

事實上，只要見證一個善舉，就能讓人體內催產素水平上升，壓力水平降低。哈佛大學的一項研究檢視了見證善舉對免疫系統的影響，並發現了一些相當驚人的結果。受試者被要求觀看一段德蕾莎修女行善的五十分鐘影片。研究人員會監測他們體內唾液免疫球蛋白A（salivary immunoglobin A）的水平。結果顯示，觀看影片後，唾液免疫球蛋白A大幅增加， 即使過了一小時，水平還是很高。唾液免疫球蛋白A在免疫系統中扮演著重要角色，是人體抵抗食物中有害病原體的第一道防線。研究人員稱之為「德蕾莎修女效應」，即使只是目睹善舉也能夠為我們帶來正面的心理和健康益處。同樣地，史丹佛大學的一個研究小組發現， 光是做幾分鐘的慈愛冥想（loving-kindness meditation）就能增加社會連結感和積極度。

這為職場帶來一個啟示：當我們願意關注團隊內部發生的善舉時，只要花一些時間分享這些故事，就有可能改善整個辦公室的健康和福祉。

「善良中蘊含平衡與流動。它不是盲目的付出，而是一個循環，不斷產生漣漪、擴散出去。」 —艾瑪·羅（Emma Law），英國地方政府策略主管

書名：《職場好人學 ──誰說腹黑是主流，善良才是最強競爭力》 作者：葛拉漢．艾卡特（Graham Allcott） 出版社：臺灣商務印書館 出版時間：2026年2月1日

四號贏家：漣漪效應受益者

每天，發揮善意的機會都會出現在我們眼前。只是我們常常太忙而沒注意、抽不出時間，或是覺得採取行動太麻煩。有時，我們感到有點尷尬或難堪，於是便選擇了更簡單的方法，什麼也不做。我們在做決定時經常只考量「我們和對方」，也就是給予者和接受者。不過，當這些想法在腦中快速閃過時，我們往往忽略了更廣泛的面向，因為善良會產生漣漪效應。

在剛才的例子中，我們知道第三個贏家是見證了善舉並體驗到「德蕾莎修女效應」的人。這提高了他們的幸福感，甚至免疫力。接著，善良的漣漪效應還會繼續迅速擴散，激發更多的善舉。多非常多。你做出一項善舉所創造的第四個贏家是所有接受自己善舉的人，因為你讓接受者或見證者受到啟發而「把善意傳遞下去」。

《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）一項引人注目的研究是關於一位二十八歲的匿名人士，他走進美國一家診所，將自己的腎臟捐給一位需要幫助的人。這一項驚人的善舉在美國各地激起了漣漪。受益者的伴侶和其他家庭成員聽到此事後，深受感動和鼓舞，紛紛將自己的腎臟也捐給其他有需要的人。報告指出，後續至少有十人因為一開始那位匿名捐贈者而獲得了新的腎臟。

接受更細微、更「日常」善舉的人也可能受到啟發，「把善意傳遞下去」。加州大學一項研究指出，當一個人捐出了一美元，這份簡單的禮物會引發連鎖反應，讓更多人慷慨解囊，且金額可達原本的三倍之多。該大學的政治學教授詹姆斯·福勒（James Fowler）在談到研究結果時表示：「當人們從合作中受益時，就不會變回過去自私的自我。」

●本文摘選自臺灣商務印書館出版之《職場好人學：誰說腹黑是主流，善良才是最強競爭力》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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