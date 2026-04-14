被詐騙該怎麼辦？掌握這3個關鍵步驟把損失降到最低

文／陳安迪

被騙之後，生活怎麼繼續？

第一時間停損、存證、報案，

是保護自己與他人的重要一環。

「被騙了，該怎麼辦？」

這幾乎是每個受害者在第一時間最想問的問題。

當發現自己遭遇詐騙時，很多人會感到驚慌、羞愧，甚至自責。但請記住一件事：詐騙是犯罪，不是你的錯。之所以會感到手足無措，正是因為大多數人對詐騙的司法程序並不熟悉，也不知道要如何在短時間內保全證據、維護自己的權益，因此常常錯失最佳的處理時機。

受騙之後，第一件事就是保持冷靜。愈急躁慌張，愈容易漏掉重要的證據，或做出讓自己陷入更大困境的行動。

也有不少人會想：「算了吧！金額那麼小，應該追不回來。」這往往是最致命的想法。即便金額不大，只要及早行動，仍有機會阻止詐騙者繼續作案，甚至幫助警方串聯更多案件線索。

蒐集證據，為自己留下防線

曾經有位受害者小茹，在網路上看到一則投資廣告，宣稱只要小額投入，就能穩定獲利。她抱著試試看的心態，先匯了一筆不大的金額。結果不但錢沒回來，銀行帳戶還被列為警示帳戶而暫停使用。

事情發生後，她的第一個反應不是報案，而是害怕被家人責怪，甚至想把整件事隱瞞起來。

但最後，她還是選擇保留所有對話紀錄和截圖，並立刻向警方報案。正因為這些證據，警方才能迅速鎖定金流，成功追回部分資金。

因此，受騙後最重要的一步，就是完整保存所有相關證據。無論是銀行交易紀錄、對話訊息，還是詐騙網站截圖，都不要刪除，也不要只保留部分訊息。證據愈完整，你的案件愈容易被警方受理，也能提高追回款項的可能性。

報案，是保護自己與他人的重要一環

很多受害者抱著「小錢不報案」或「沒損失就不用管」的想法，這種心態其實非常危險。在台灣，只要懷疑自己遭遇詐騙，就可以報案。即使尚未付款，警方仍會記錄你的資訊，作為日後案件比對的重要依據。

報案的過程不複雜，你可以選擇到住家附近的警察局，也可以使用網路報案系統，或先撥打165反詐騙專線諮詢。到警局後，只需要向值班人員表明：「我要報案，我遭遇詐欺案件。」警方會安排人員協助字做筆錄，記錄事件發生的時間、地點、方式，以及你損失的金額與付款方式。

簽署筆錄時，務必仔細核對內容是否正確。這份筆錄將成為日後與銀行或司法程序往來的重要依據。

需要注意的是，報案與立案並不相同。報案只是你告訴警方可能有犯罪行為，而立案則是警方或檢察官認定案件符合刑事要件後，才正式展開偵查。因此，即便案件尚未立案，報案本身仍能為你保留證據、爭取時間。

聯繫銀行，爭取黃金時間

在詐騙發生後的四十八小時內，往往是追回資金的關鍵時間。如果能在這段時間內聯絡銀行，提供報案證明並要求追查金流或凍結帳戶，就有機會攔截部分款項。愈快行動，追回資金的可能性就愈高。

曾經有一位受害者小慧，一開始並不覺得自己被騙，甚至抱著僥倖的心態。直到家人發現情況不對，強力介入，才意識到事情的嚴重性。她立即整理所有匯款證明與對話紀錄，並向銀行申請追查金流。最終銀行成功凍結了部分資金，替她追回超過三分之一的損失。如果再拖一天，這筆錢可能就會完全消失。

後續偵查與法律途徑

報案之後，案件會轉交刑事警察單位進行調查。警方可能會要求你補充資料或通知調查進度。若金額較大或希望追討損失，可以在報案後諮詢律師，透過刑事與民事程序追究對方責任。

在整個處理與等待的過程中，受害者必須反覆說明經過、等待結果，還要面對銀行、警方與外界的質疑。這些壓力累積起來，有時比金錢損失更難承受。

不少人因此感到羞愧、自責，甚至害怕讓親友知道。但這並不代表你做錯了什麼，勇敢報案，既是保護自己，也是保護更多潛在受害者。

常見的誤解與真相

許多人對「報案後會發生什麼」抱著各種期待與想像，但其中有不少與現實狀況並不相同。以下整理幾個常見誤解，提供大家參考。

誤解一：報案一定要有財損證明。

真相一：即便沒有金錢損失，也能報案，警方會進行情資登錄，作為未來比對案件的依據。

誤解二：報案後錢會立即返還。

真相二：報案並不等於立即返還。銀行需與警方、檢方配合進行凍結與追查，最終仍須依司法判決結果而定，整個過程可能長達數月，甚至數年。

誤解三：小金額不會理會。

真相三：無論金額大小，警方都會受理。許多案件正是透過小額線索，成功協助警方串聯其他案件。

誤解四：自己被騙，太丟臉不敢報案。

真相四：這不是你的錯，報案不只是保護自己，也能阻止更多人受害。

誤解五：報案沒用，錢一定拿不回來。

真相五：即使無法立即追回款項，報案仍能啟動銀行凍結程序、建立檔案，並成為日後法律救濟的重要依據，也能讓詐騙者付出代價。

書名：《陪家人拆「詐」彈：為什麼再多提醒，還是防不住詐騙劇本？》 作者：陳安迪 出版社：寶瓶文化 出版時間：2026年04月01日

關鍵三步驟：停損、存證、報案

受騙之後，最重要的是把握以下三個步驟：

1. 立刻停損：停止任何金流動作，馬上聯絡銀行凍結款項。

2. 完整保存證據：匯出所有交易與對話紀錄，不要刪訊息。

3. 盡快報案：即便金額不大，或尚未實際付款，也可以報案。

只要掌握這三步，錢是否可以追回，就不再是唯一衡量標準。更重要的是，你已經為自己、為他人建立了一道防線，讓詐騙者無法繼續逍遙法外。

在受騙面前，最致命的不是受騙本身，而是什麼都不做。當你選擇採取行動，及早停損、完整存證並報案，才能在混亂中重新掌握主動權。

即使追回金錢需要時間，至少你已經把握了正確的方向，也給自己和他人一個安全的保障。

●本文摘選自寶瓶文化出版之《陪家人拆「詐」彈：為什麼再多提醒，還是防不住詐騙劇本？》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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