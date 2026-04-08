貧困限制選擇，想「階級翻身」往往得離開原本生活的世界

文／珍妮佛．莫頓Jennifer M. Morton

在他處尋找機會

傑隆的故事清楚呈現了貧窮問題帶來的嚴重後果，而這樣的情況其實並不罕見。並不是所有力爭上游者都會面臨像傑隆一樣極端處境，然而，正如我們將看到的，對力爭上游者而言，提升教育與經濟地位的機會，往往存在於他們所處的社區之外。因此，即便在親友的支持與關愛之下，為了提升自己的社會階級，力爭上游者在現實生活中，往往必須遠離那些原本對他們成長與發展而言重要的人際關係。

為了上大學、找到中產階級的工作，並在擁有良好升學傳統的學區中養育孩子，他們必須實際拉開與成長環境的距離。這種距離同時具有隱喻意義，力爭上游者會感覺到，自己的生活與成長過程中的人際關係、關注的事物以及觀點逐漸脫節。每個人必須走得多遠因人而異，但如何拿捏這段距離，往往是向上流動過程的重要經歷。

在美國，貧困家庭的孩子周遭往往都是與自己處境類似的人。貧困問題往往集中於特定社區，這表示低收入家庭的孩子很可能住在其他貧困家庭附近，也與其他貧困的孩子一同上學。如果這些孩子是拉丁裔或黑人，他們就讀的學校有三分之二以上來自低收入家庭的機率，比白人孩子高出兩倍。

貧困人口聚集的社區往往存在嚴重的問題，使得居住其中的孩子很難獲得良好的國民基本教育。由於資金不足、班級規模過大、師資缺乏經驗、校園暴力、缺乏足夠的社會支持等諸多原因，嚴重弱勢社區的學校往往比中產階級社區的學校差得多。在弱勢社區學校上學的孩子，不僅畢業率偏低（只有六八％能順利畢業，而貧困比例較低的學校則為九一％），就讀四年制大學或取得學士學位的可能性也更小。

傑隆就讀的高中，對他這種背景的學生而言是典型的選擇，學校裡主要是低收入的有色人種學生。傑隆畢業那一年，兩百六十名學生中僅有六十人左右順利畢業。而那所學校連續多年被德州教育局（Texas Education Agency）評為「學術表現不合格」後，最終只能面臨關閉的命運。傑隆能夠順利從高中畢業就已經令人佩服，可以離開社區去上大學，簡直是奇蹟般的成就。

與中產階級家庭的孩子相比，出生於貧困家庭的孩子不僅物質資源更為匱乏，在社群的組成以及孩子與社群的緊密程度上也有所不同。由於社會經濟高度分化造就的現實情況，出生於貧困家庭的孩子也會與其他同樣處於弱勢的人建立早期的重要人際關係。就這個現象本身而言並沒有任何問題，但正如我們將看到的，高度集中的貧困人口往往伴隨著其他挑戰，威脅這些人際關係的穩定。

此外，出生於貧困家庭的孩子不僅與處境類似的孩子一起生活、上學，也會在社群內建立深厚的連結。社會學家安妮特．拉蘿研究勞工階級與中產階級家庭的教養方式，發現勞工階級的家長往往給予孩子更大程度的自由，允許他們花大量的時間與社區內的其他孩子及大家庭的成員玩在一起。因此，這些孩子通常與大家庭以及社區內其他勞工階級或貧困家庭的孩子建立深厚的連結。相較之下，中產階級家庭的孩子往往必須遵守更嚴格的日程規畫，像是在鋼琴課、足球練習等課外活動之間奔波，並透過這些活動與其他中產階級的成人和孩子互動、建立關係。

根據證據顯示，出生於貧困家庭的孩子往往生活在貧困人口高度集中的社群，就讀於飽受各種問題困擾的學校，並與其他處境相似、面臨類似挑戰的人發展關係。然而，這並不代表力爭上游者追求向上流動時付出的倫理代價本質上有什麼特別的問題。畢竟，受過良好教育的中產階級家庭孩子也會離家去上大學。事實上，遠赴千里以外求學被視為典型的美國大學體驗。

那麼，經濟與種族高度分化的現象，究竟帶來了什麼影響，使得力爭上游者必須承受的距離與倫理代價如此與眾不同呢？

書名：《向上流動的代價：愧疚、自我偽裝，與難以割捨的親緣羈絆……那些勵志翻身故事沒告訴你的隱形犧牲》 作者：珍妮佛．莫頓Jennifer M. Morton 出版社：遠足文化／讀書共和國 出版日期：2026年3月25日

其中一項關鍵差異在於，在高度貧困社區長大的人必須離開原本的社群，才能獲得良好的教育，最終過上中產階級的生活，住進治安較佳、擁有優秀學區的社區，以供子女進入好學校。當然，許多中產階級的年輕人基於各種原因而離開原本的社群，但他們多數人不必離開才能享受中產階級的生活。這是一種選擇。如果他們選擇留在家鄉，繼續維持與親友的關係，並扮演社群的核心角色，他們並不會像傑隆這樣的力爭上游者一樣注定陷入貧困。

第二項關鍵差異在於，力爭上游者為了獲取機會而與家人和社群保持距離，與中產階級家庭孩子將離家作為大學生活「體驗」相比，兩者的選擇對他人帶來的影響截然不同。力爭上游者以各種方式為家庭做出貢獻，像是親密關係、相互照顧、情感支持、照護關懷以及經常提供的財務支持，一旦他們離開後，他們很難在這些方面繼續做出貢獻。

在許多情況下，他們也對自身社群貢獻良多，像是作為其他孩子的榜樣、參與志願服務，或是單純幫助有需要的鄰居。由於力爭上游者生活的社群往往是貧困人口高度集中的地區，居民之間仰賴彼此提供重要支持。因此，力爭上游者離開的倫理代價，必須由已經面臨重重難題的社群承擔。這並不是說家人與社群不可能因力爭上游者的成功而獲利，而是強調這樣的成功也會讓力爭上游者的社群、朋友與家庭付出代價，讓他們原本面臨的困境更加艱難。對出生於優勢社群的孩子而言，選擇離家上大學通常不會伴隨著如此沉重的代價。

●本文摘自遠足文化/讀書共和國出版之《向上流動的代價》。

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