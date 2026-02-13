不臥床、自理生活！看七十八歲阿嬤溫馨重啟尊嚴自立之路

本書分享許多案例與實務經驗，介紹自立支援的核心理念與實踐方法。用案例故事說明，如何透過「不約束、不包尿布、不臥床」三大原則，以及「飲水、飲食、運動充足、正常排便」的四要模式。 協助失能長輩從臥床恢復到自立，以降低家庭與照顧者的長期負擔。書內並設計提問引導讀者了解被照顧者的需求，更進一步認知照顧工作上的考量，以更多同理心去創造和諧、共好的照顧關係。

文／朱為民、林金立

自主自立的老後人生之道

明好阿嬤很特別，她已經七十八歲，獨居，身形佝僂，需要持單枴才能平衡走路。因為四年前的一場大病，阿嬤整整臥床超過半年，後來依靠輪椅快兩年，雖然每天去醫院做復健，但如她說的：「筋骨練尬金勇，但是不會走路。」

為什麼會這樣，阿嬤自己也知道。「治療師金厲害，但是我回家無聊，坐在沙發上看電視就睡著了。」長期側躺的結果，原本就有點駝背的情況，變得更佝僂。

她本來每天會去住家附近的巷弄長照站，因為生活自理能力愈來愈弱，多次在家摔倒，轉介到同仁老學堂日照中心，我們跟她討論的目標很清楚，就是有效率的運動與復能，把生活能力回復回來。

書名：《不被束縛的晚年——自立支援照顧，讓長者脫離臥床、自理生活、自由行動，減輕照顧者負擔，實踐高品質的長照》

作者：朱為民、林金立

出版社：商周出版／城邦文化

出版日期：2024年12月19日

剛開始阿嬤一週來四個全日，保留一天回去跟據點的老鄰居共餐，幾個月後步行能力改善就變成半日，持續運動與進行生活功能訓練。後來減少到一週只來兩個半日，訓練生活功能，持續提升步行穩定度。

阿嬤無法自己完成沐浴，所以在家時，申請居家服務的沐浴協助。我們其實有點擔心她會不會又跟以前一樣一直躺著，後來發現多慮了，沒來日照的上午，她已經可以走路去據點跟老朋友聊天，甚至每天下午，她還會叫固定的計程車去健身房。

明好阿嬤講得很俏皮：「我其實沒什麼運動啦，去吹冷氣，還有看人運動比較多，比較不會無聊，一個月又不用一千元。」一個駝背、拄著枴杖的阿嬤走進健身房，這個畫面光想就覺得歡樂。

◆

雖然身體有部分功能失能，但還能的、可以自主的部分，就盡量發揮運作。

以一週平均計算，阿嬤一天使用長期照顧服務的時間只有一小時多，其他時間是獨自、自立運用生活中的資源，自在的生活。其中，有去據點的社交活動，有計程車做接送服務，到健身房度過下午時光，晚餐順道買回家，或者是叫外送。

阿嬤對不同外送平台的會員優惠，甚至比我年輕同事更熟，她說：「本來女兒說要來煮，我說叫外送比較好吃。」講這句話時，既自信又調皮。

明好阿嬤的轉變，是從絕望深谷爬出來後的超脫體認。她一輩子為家庭付出，辛酸不在話下，身體衰弱後，曾經消沉、沮喪、拒絕所有服務的介入，她曾說：「都被我罵走了，現在想想金拍謝。」

住在隔壁村莊的女兒，每天要回來三次，煮飯、清掃、洗澡，後來因為有鄰居的力邀，才勉強到附近的長照站，裡面都是她熟悉的老朋友，很自然同儕效應出現，她變得更有精神，慢慢從過去陰鬱的人生走出來。明好阿嬤說她以前都在照顧家人，現在都不用承擔了，卻造成小孩的負擔，這讓她很自責。

到日照中心復能是新的轉變，她知道自己原來還可以進步，做很多事。上健身房則是女兒的建議，剛開始會擔心造成別人負擔，結果發現大家都在做自己的訓練，根本不會有人覺得她有什麼奇怪，而且也認識了同世代的朋友，她建立新的社交圈了。

二十三小時自立，一小時照顧

在一次研討會中，聽到來自歐洲的專家講了自立支援的觀察，他們發現一天中，需要專業者提供服務的時間，平均差不多一小時，有二十三小時是靠自己自立生活的。但是在那麼長的時間，要怎麼過得安全、充實、自在？要達到這樣的目標，必須有幾個前提與準備。

第一個「前提」：處於安全的環境，具有求助能力

將居所的環境改造得適合移動且無障礙，去除危險的因素，並增加環境賦能，例如去除坡坎，止滑防潑水，床邊、浴室、門邊的扶手設置，安裝感應式燈具、有安全裝置的爐具等等。

至於求助能力，針對認知功能良好的長者，可設置並教導使用緊急聯繫設備；對於認知狀況不佳或失智者，則在衣服、身上掛上聯絡方式，在他生活習慣外出一定會攜帶的物品上，裝上定位追蹤系統。

我就曾經看過一位失智長者，他的生活習慣是戴手錶看時間，家人就幫他換了一隻手錶型GPS定位手機，並設置定位分享，這樣就不用時時刻刻擔心他的動向。所以許多通用科技，包括手機的支援功能、網路監視器等，都可以運用上，少了生活限制，情緒也會變得更穩定。

第二個「基礎」：具有站立能力

只要能夠依靠扶手、輔具站立，大部分生活需求就能自行解決，例如能夠移動輪椅至廁所，拉著扶手稍微起身移位至馬桶，排泄問題就能自行解決，如果再裝上自動沖洗設備就更沒問題了。

第三個「支援」：社交圈

有朋友關心並互動，是生活品質的重要基礎，每個長者都要有一個離家不遠，能夠固定時間去聊天的地方。各地關懷據點可以好好運用，在那裡不僅可以社交，更能得到周全性的關照以及資源整合。此外，建立親人、好友的社交群組，固定傳遞生活資訊與問候圖，使用智慧型手機與社群軟體，已經變成新世代長者的生活重心。

第四個「技能」：運用現有生活產業與產品，變成自立、自在生活的工具

例如要外出，可以叫無障礙計程車；要去醫院看病，到達醫院後找志工櫃台，他們會提供貼心且正確的服務。那麼三餐怎麼辦？我遇過一個使用居家服務的長者，本來對於備餐抱怨連連，每天三餐是照顧的大困擾，後來他家人使用外送平台幫他預約訂餐，甚至還教他自己使用，然後跟他說「這個也有補助啦」，到平台上找美食就成為他生活樂趣之一。雖然他現在知道政府並沒有補助這項，可是體驗到方便與樂趣，錢其實也不是問題了。

很多長者會用「錢」來當理由，拒絕使用服務，但無論是長照服務或其他的生活產業，只要有了好的使用體驗，這個問題就不見了。

共生的社區

愈高齡的社會，照顧需求更高，但是照顧量能卻更弱。有限的照顧量能，必須集中到需求更高、更急迫、無法替代的地方。

許多失能是可逆的，我們可以先努力的是，在社區中有一個讓專業服務、資訊以及社區產業可以流通的地方，成為社區共生的基地，這可以是日照中心、長照站、關懷據點等，而專業服務（如居家醫療、居家服務、照顧技巧訓練、家屬支持）可以在這裡溝通、整合甚至提供。

生活產業因應客戶高齡化，學會服務的技巧，例如超市店員知道怎麼引導失智者購物，計程車司機學會移位上車技巧，早餐店成為資訊提供的網絡，還有能力的高齡者可以有兼差賺錢的機會。

長照服務提供必要性、無法替代的服務，生活產業與通用科技成為更廣泛的生活支援系統，當一個社區中具備讓高齡者的健康、照顧需求滿足，技能得以維持，而且還可以兼差賺錢來花，老後之道就不是一條孤單的路。

●本文摘選商周出版之《不被束縛的晚年——自立支援照顧，讓長者脫離臥床、自理生活、自由行動，減輕照顧者負擔，實踐高品質的長照》。

