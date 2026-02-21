我們總把壞脾氣留給最愛的人，和家人好好相處是終身課題

和家人好好相處，是終身功課

「愛很容易，相處很難。」

女兒呀！

「愛很容易，相處很難。」

這句話，你年紀再大一些，應該就能深深體會。

我們無法選擇自己的家人，但我們從小就被教導要愛他們。愛，是一種本能，就像你小時候自然地黏著爸爸媽媽，爸爸媽媽也很自然地把你抱在懷裡，無須理由。但隨著年紀增長，你會發現一件事，「愛」從來不是問題，問題出在「怎麼相處」。

家人之間的相處，有時候真的比跟陌生人還要困難。

你會很自然地對外人保持禮貌，說謝謝、對不起、請問，可是一回到家，卻用最隨便的語氣對待最親的人。你是不是也曾不耐煩地對媽媽說：「哎呀，你真煩！」卻在學校對老師畢恭畢敬地說：「謝謝老師，我會留意。」

很多人對家人發脾氣時，心裡想著：「反正你是我家人，你會原諒我的。」所以，最壞的情緒往往都留給了最親的人。

那些「我累了」、「我煩了」、「我不爽」的能量，沒有找出口，就直接砸向了眼前那個最熟悉的人──爸爸、媽媽、哥哥、姊姊、丈夫、妻子。

久而久之，傷痕就慢慢堆積，變成了裂痕，而裂痕若無人修補，就會演變成永遠無法修復的距離。

你知道嗎？在家庭裡，每個人都在默默付出，但這些付出常常被視為「理所當然」。媽媽煮飯，是應該的；爸爸付帳，是天經地義的；你幫忙洗碗，是順手的。

直到有一天，這些人累了、退後了，我們才驚覺，原來那個每天煮飯、每天洗衣、每天載你上下課的家人，是那麼重要。

親密，讓我們放下了防備，也模糊了界限。

我想起一個朋友對我說：「我可以在公司對最討厭的客戶笑臉迎人，但回到家看到我老公沒洗杯子，我就忍不住翻臉。」

我聽了很有感觸。很多人都在外面小心翼翼地做人，卻在家裡肆無忌憚地放任情緒。結果外人覺得你脾氣很好，家人卻覺得你難以相處。

這就是家庭最弔詭的地方：我們對陌生人太有禮，對親人太苛刻。可是親人不是鐵打的，他們也會累，也會心寒。

過於真實的自己，毫無保留地展現在家人面前，不是壞事。但如果這種「真實」只剩下糟糕的語氣、失控的脾氣、說不出口的道歉，那我們要的究竟是「被了解」，還是「被原諒」？

爸爸小時候，跟爺爺奶奶、兄弟姊妹的相處時間其實不多。因為我出生後，就由外婆照顧，一直到快上小學，才回到瓜拉登嘉樓 和他們一起生活。

但沒過多久，我就被送去獨中 寄宿，十三歲開始宿舍生活。中學畢業後也一直在外求學，從此再也沒有機會和他們天天生活在一起。

這是我內心深處的一個遺憾。血緣仍在，但親情的時間累積並不多。所以，後來爸爸特別珍惜和你、和你媽媽一起相處的時光。

我明白，人生能有一個溫暖的家庭，每天都可以和最親的人一起吃飯說笑，是一種難得的福分。

我們家沒有奢華的生活，房子普通、車子不貴、假期不常出國，但我們一家人可以坐在客廳裡，一起吃簡單的晚餐，聊彼此的近況，這樣的畫面，就已經讓我覺得很幸福了。

好好相處，是一種能力，也是修養。

一個成熟的人，懂得為家庭設下健康的界限。家人不是你的出氣筒，也不是你想怎樣就怎樣的對方。他們雖然親密，但也是獨立的個體。你可以表達自己的需求，也可以說出你的底線。

別以為「家人之間不需要說清楚」。正因為親密，才更需要好好溝通。

吵架，是每個家庭都難以避免的事。問題不在於有沒有吵架，而在於吵架之後，怎麼收場。

有的人越吵越遠，有的人吵完能更了解彼此。這中間的差別，就在於有沒有願意放下姿態、願意聆聽、願意原諒。

我們常說「家家有本難念的經」。每個家庭都有它複雜的成分，有它的裂痕與殘缺。但只要願意經營、願意傾聽、願意體諒，那本「難念的經」，也可以慢慢念順。

書名：《你可以不完美，但一定要完整：一位律師父親寫給女兒，也寫給渴望擺脫迷惘的你》 作者：杜韓念律師 出版社：寶瓶文化 出版時間：2026年1月29日

女兒呀！

親人，是一種難得的緣分。相遇靠天意，相處靠人心。

希望你以後不只是會愛你的家人，而是真正懂得怎麼愛，怎麼相處。希望你願意為家庭裡的每一段關係，花時間、花心思，並給予包容。

也希望你記得：家庭不是一成不變的避風港，而是一段需要持續修補、維護、珍惜的關係旅程。

希望我們一家人，永遠都在努力相愛，也努力相處。

永遠愛你的

爸爸

●本文摘選自寶瓶文化出版之《你可以不完美，但一定要完整》。

