社交界線可以自由調整！根據當下狀態作為判斷依據最正確

文／藤野智哉

界線可以隨時調整

設定界線是要避免內耗，不是自我設限。談到在人際關係劃清界線時，有些人會認為，一旦劃了線就必須永遠都要遵守。他們會一本正經地認為，若是決定拒絕職場上臨時的午餐邀約，就得堅持到底，所以會認為上次拒絕了同事的午餐邀約，所以這次也必須拒絕。不過，這是一種誤解。

界線是可以調整的，因為一個人的想法、體力和感受，本來就會隨著時間變化。每個人的能力和感受的極限並非一成不變、固定不移的。假設一位工作兩年的員工，他一年前還是菜鳥時的承受能力，和今天的承受能力當然不可同日而語。也就是說，很可能會發生以前覺得做不到，但現在則感覺比較從容有餘裕了、沒問題。再說得更極端一點，昨天的自己和今天的自己也可能不同。因此，你當然可以根據當下自己的狀態來改變「能做」或「不能做」的界線。

界線的標準，是根據自己當下的狀態

人在疲憊時，可以接受的範圍就會縮小；反之，如果狀態良好，可以接受的範圍就會變大。你可以依照「現在的自己」的體力或所處的環境來判斷與調整，才是合情合理的。界線也會隨著轉換工作、調職、結婚或生孩子等人生事件而改變。例如從前認為私生活優先的人，換了喜歡的工作後，當然也可能改變想法，覺得對現在的自己而言工作很重要，而拒絕了休閒娛樂的邀約。

書名：《顧好自己就夠了》

作者：藤野智哉

出版社：幸福文化

出版時間：2026年2月4日



許多人結婚有了家庭後，可能會拒絕不必要的工作或公司聚餐，以確保與家人相處的時間和精力。也有人隨著年齡增長，體力恢復變慢，而想稍微減少一些工作上的聚餐、拒絕不重要的活動，或盡量不去參加續攤。你只需要根據自己--更精確地說，是根據「現在的自己」的狀況來做決定。依照當下的心情、身體狀況、周遭環境和人際關係，來思考現在的界線要設定在哪裡。

不過，要能劃出現在的界線，必須具備一個非常重要的能力，也就是要能掌握自己現在的能力極限和當下的價值觀。你可以自問：「以目前的體力和時間餘裕，能做這件事嗎？」和「以我現在的價值觀，這件事是要優先處理的嗎？」這就是掌握自我的能力。正是因為了解自己，才能夠設定好界線；當你愈來愈了解自己，就能好好掌握如何劃出並調整界線的訣竅。

Point 關鍵在於能不能掌握自己當下的狀態，包含體力、能力和價值觀。

●本文摘自幸福文化出版之《顧好自己就夠了：勇於宣告底線、停止消耗情緒和時間的忍耐，暖男身心科醫生教你35個立下界線的課題》。

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡