縮短與有錢人的距離！頂尖公關教你建立不被取代的個人品牌

有目的性，攸關職涯成功和個人成就。在我指導大學生和應屆畢業生的25年裡，本節的心得教訓是我最常引用的。它們具體可行，並不像火箭科學那樣複雜。

有目的性就是有目的地生活。這需要好奇心和分辨能力，需要停止瞎搞瞎忙，並擬定計畫。想要有目的地生活，需要努力和紀律，這是指認真思考自己的優缺點，做冒險的事情，不把批評視為針對個人，並清楚看到每個機會的利與弊。

書名：《有錢人的幸福，和你想的不一樣：不只變有錢，還能長智慧！從美國1%頂層億萬富豪，到泊車老弟都適用的富足心法》

作者：克里斯多福．厄爾曼（Christopher Ullman）

出版社：聯經出版

出版日期：2026年1月29日

活得有目標，我們就更有可能得到自己想要的、成為最好的自己、穩定成長，並持續保持自身的價值與影響力。這正是為什麼這些經驗教訓如此直接和有力。請讀兩遍，使它們成為你的一部分。想像自己處於每一種情況中，了解自己是否達到標準，以及有哪些地方需要成長，讓這些心得教訓幫助你擬定人生計畫。

閱讀本節時，需要考慮四個問題：

1 我對自己的優缺點有多誠實？我是否真正接受回饋意見？

2 我能否更具好奇心地尋找目標？

3 對我來說，什麼是重要的？我如何界定成功和成就？

4 我的注意力是分散還是集中？

界定你的個人品牌

米契爾．丹尼爾斯

雖然我為丹尼爾斯工作已經21年，我一直關注著他的職涯軌跡和成就。有很多事情需要關注。丹尼爾斯在擔任喬治．布希政府首任預算主管之後，曾兩度擔任印第安納州州長，並於2013年至2022年擔任普渡大學校長。

因此，當我在2017年12月的《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）雜誌上讀到一篇關於丹尼爾斯的個人特寫報導時，我感到既熱切又欣喜。以公關標準來看，這篇文章算是成功出擊：準確、徹底和正向。但身為了解丹尼爾斯並見證他崛起的人，這實際上是對打造個人品牌力量的驗證。

品牌是什麼？我將品牌定義為，一個人、一家公司或一項產品具有的基本想法、特質或行為，這些想法、特質或行為會引發情緒和理智反應。

以我的舊東家凱雷為例。我們培育的品牌是可靠夥伴的品牌。對凱雷來說，清晰而真實的品牌使它能夠募資、聘請傑出人才並建立夥伴關係。但你不能走到某人面前說：「嗨，我很值得信賴，請給我資金，來我公司工作，或者成為我的合夥人。」信任是衍生性的，是基於你行為的一種結論。美國運通（American Express）前董事長兼執行長肯．錢納特（Ken Chenault）是這麼說的：「那就是建立強大品牌的方式，品牌是透過日復一日的行動穩定建立的，藉著持續滿足顧客的期望而建立。」

人也有品牌。彭博社那篇關於丹尼爾斯的文章，讀起來就像某一篇我希望有朝一日能在哈佛商學院講授的個案研究，每隔幾段文字，就描述丹尼爾斯說了什麼、做了什麼，或相信什麼，這些都讓我得出結論：他是貼近民眾、既創新又具效能的人。

例如，丹尼爾斯擔任普渡大學校長時，連續11年凍漲學費，而且（在新冠疫情讓線上學習盛行之前）購買一個線上學習平台。教職員對這些非傳統做法提出批評，但丹尼爾斯還是繼續進行，結果這些措施大受歡迎。此外，我最喜歡的一個例子出自他的從政生涯：他兩次參選印第安納州州長時，在漫長的競選活動日結束之後，不是回飯店休息，而是住在當地人家裡。

此外，這篇人物特寫也將丹尼爾斯描繪為謙遜、節儉、充滿緊迫感、有說服力、具挑釁性、幽默、不耐煩和古怪。如果你在想，他是否真的具有這些特質，那肯定是有的，丹尼爾斯確實就是這樣……而且數十年來都是如此。在我從事公關工作的生涯裡，這篇報導是我看過最出色的報導之一。（希望丹尼爾斯有給他的公關人員加薪！）

我最近又跟丹尼爾斯聯絡上，他思考了品牌的本質。

「品牌需要真實和一致，是你真心相信是正確的東西。而且你需要支持它，需要實踐它。」他告訴我。

在州長競選活動中，他說：「我們努力與遇到的每個人建立連結和融洽關係。」他也總結說，一致性和重複性是必要的，他說：「要一直做下去，直到別人承認我們確實是認真的。這必須是真實的……否則就會出差錯。」

如果你想被譽為創新者，你就必須創新；如果你想做個貼近民眾的人，你就必須貼近民眾。給豬塗口紅也許能暫時有效偽裝，但裝模作樣的人最終還是會被揭穿。

丹尼爾斯和他的公關人員（包括我自己）花了很多年一再談論那些事情，並強調它們，所以彭博社的記者不可能沒注意到。這聽起來可能有些冷冰冰和預謀性，因為情況確實如此。但那並不表示它不真實。

你是公眾人物時，必須向全世界說明你是誰——否則別人會替你做這件事，而你可能不會喜歡結果。丹尼爾斯教導我，界定自己是誰並以謹慎的方式告訴世界，對公眾人物和非公眾人物來說都是合情合理的。每個人都必須成為自己的公關人員。

無論你是學生還是處於職涯中期，所有的人在市場上都有一個品牌。兩個關鍵問題是：我們知道這個品牌是什麼嗎？是否有努力去界定和建立它？個人品牌是需要持續培育，活生生和不斷發展的生物。

我喜歡認為我的品牌是快樂、關懷、有創意、有能力和勤奮的。假設這是準確的，那是怎麼發生的？沒有捷徑……我必須日復一日地成為那樣的人，讓那些特質滲透到他人的腦海中，形成他人對我這個人的整體形象。

那麼個人品牌到底有什麼重要性？天哪，太重要了！如果你想求職、約會或申請汽車貸款，你的品牌極為重要。人們認為你是樂觀還是沮喪？是可靠還是賴帳者？是謙虛還是自大狂？

要像丹尼爾斯一樣……決定你希望自己的品牌是什麼樣子，然後忠實地加以實現。

