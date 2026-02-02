當好人注定吃虧？你的善意可以轉換成最強競爭力

你是否也曾在加班、背鍋、被插隊功勞之後，默默問自己一句：「是不是當好人就注定吃虧？」《職場好人學》要做的不是安慰，而是翻轉這個職場迷思——成功的關鍵，未必是更強勢、更冷硬，而是把「善良」變成一種可實作的影響力。（編按）

文／葛拉漢．艾卡特

職場善念的藝術

所謂的「善念」當然是盡可能行善，但也代表著更進一步超越自我。心存「善念」就是不斷自問：「我該如何為其他人創造表達善意的空間和機會？」善良不僅僅是個人行為，也應該是我們要去創造的一種文化，這種文化擁有將整個團隊和組織凝聚在一起的力量。如果我們塑造出尋求善意的文化，即使在面臨嚴峻挑戰的時刻，也總是能找到更友善的工作方式。事實上，在面臨嚴峻挑戰的時刻更是應該要如此。

我們的問題從「為什麼」轉向「如何做」，並從職場善念的八個原則尋求解答。透過訪談和「善良英雄」案例研究，你會發現，發揮善念不是只有一種方式，而是有很多種方式可以讓你根據情況去做選擇。在繼續之前，我先很快地介紹一下這八個原則：

原則一：善良從你做起

我們從最根本的心態轉換開始，發自內心擁抱你的善念超能力，只有先善待自己，才能真正善待他人。我們必須為自己和周遭的人樹立榜樣，善待自己能讓我們擁有正確的心態去善待他人。

原則二：設定明確的期望

清楚地表達期望（即使期望很高）對營造心理安全感和信任感來說十分重要。身為領導者必須定義三個「V」：你為人們設定的「願景」（vision）；引導決策和文化的「價值觀」（values）；以及你希望團隊中每位成員增添的可衡量「價值」（value）。不管你的角色是什麼，這三個「V」能帶來清晰的方向。界線、回饋和溝通都是發揮善念的做法之一。

原則三：用心傾聽

全神貫注地傾聽他人說話是再體貼不過的事，但我們常常覺得太忙或太尷尬，無法用心傾聽。這個原則將教你如何培養同理心傾聽技巧，聽見別人真正要說的話。

原則四：以人優先，工作其次

這是我個人多年來的座右銘。我立下這個原則是為了設定標準來管理人，尤其是在鳥事發生時，但它的意義遠不止於此。重點在於了解人們需要尊嚴，並尊重大家在工作之外都是人。

原則五：謙虛

當你不在意功勞歸誰時，工作上就能成大事。只要專注於激發他人行動並「成為焦點，而非明星」，就能促進信任和團隊合作。如果我們對自己的技能充滿信心，同時又擁有慷慨的精神，那麼謙虛的態度能夠讓我們擺脫自我的束縛，為團隊的幸福、發展和表現著想。

原則六：以他人希望的方式對待他人

大家常說：「己所不欲，勿施於人」，但更積極的做法是以他人希望的方式對待他人。真正考驗善意的是你的意圖和影響力是否相符，以及你的善舉對施受雙方來說是否同樣意義重大。我會告訴你如何用心行動，確保你的影響力和意圖相符。

原則七：放慢腳步

無意間對人不友善的最大原因是忙碌。只要慢下來，就能發揮同情心和同理心，它們在步調快速的社會中往往被拋在腦後。如果我們想要知道別人有什麼需求，或騰出時間把人放在第一位，那就要放慢腳步，而這個原則會提供實用的方法。

原則八：把善良傳出去

善念不僅僅是關注自身的行為，還要建立一個鼓勵和期待善意的文化或團隊。優秀的領導者會定調，即使他們不在場也無關緊要。我們的最後一項原則將告訴你，不管你的角色是什麼，都可以讓工作場所變成每個人都感到被包容並鼓勵發揮善意的地方，進而提升員工的忠誠度和積極度並達到更高的績效。

如何將這本書做最有效的運用

你將會發現，善良是關於行動，不只是言語，所以這本書會給你滿滿的實用建議，每個章節的最後都附有問題供你反思。我鼓勵你利用這些問題來挑戰自己，並將書中的觀點和原則刻在腦海中。

每個章節的最後還有「善意挑戰」，我非常喜歡這些挑戰，它們來自我的「職場善念」課程。你可以獨自完成，也可以邀請一兩位同事一起進行。每週閱讀一章，把書中的活動和工具應用在工作中，完成當週的挑戰，然後利用問題自我反思和評估或與同事討論。

書名：《職場好人學：誰說腹黑是主流，善良才是最強競爭力》

作者：葛拉漢．艾卡特

出版社：臺灣商務印書館

出版時間：2026年2月1日



你將在第一部中看到，善念會帶來成果，但它當然也是一個能為他人帶來幸福而改變世界的機會。多年來，不管在個人生活還是職業生涯中，我都了解到，透過善意，我們可以產生明確目標，並和他人建立更緊密的連結。我們可以在團隊中培養歸屬感、使命感和認同感。我們可以用同理取代狂亂。也許更令人驚訝的是，「善良」這個主題可以解鎖各種自我發展的機會。當我們被迫重新檢視我們與善良、與他人以及與自身的關係時，有時會感到非常不自在和極度脆弱。根據我的經驗，最深刻的學習都源自於此。因此，希望你能以開放的心態看待書中觀點，並全心全意地迎接挑戰。有些看似簡單，有些則不然，但所有挑戰都可能把你推出舒適圈。如果你在過程中突然發現更深層的人生問題或個人真理，也不必感到驚訝。

最後，在進入正題之前，我想用簡單幾句話來鼓勵你。你的時間可以拿去做成千上萬的事情，但現在卻翻開了這本書。這反映出你對工作、對世界的渴望，以及你想要過什麼樣的生活。這趟旅程也許不會總是一帆風順，但只要你堅持下去，我向你保證，一段充滿樂趣、洞見和轉變的體驗就在我們眼前。

那就開始吧。

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《職場好人學：誰說腹黑是主流，善良才是最強競爭力》。

