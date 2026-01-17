大膽思考是實現目標的關鍵！7個因素拉近你與成功的距離

文／戴蒙・札哈里斯

大膽思考所帶來的回報

「如果你的思想狹隘，你的世界也會狹隘；如果你大膽思考、勇於夢想，你的世界就會寬廣。」——保羅・科爾賀（Paulo Coelho）

我們所做的每件事情，都有其背後的原因。我們的每一個行動與決策，都源於某種渴望達成的結果。我們每天上班是為了支付生活開銷，每月進行投資是為了確保退休後的經濟安全，送車去保養則是為了讓它能夠長期正常地運作。

那麼，我們為什麼要訓練自己大膽思考？這種訓練究竟能帶來什麼樣的成果，值得我們投入如此多的時間與精力？

大膽思考為何如此重要的七大理由

正如接下來所列舉的，大膽思考在現實生活中有許多益處。若你能訓練自己持之以恆地以大膽思考，就有望獲得深遠且持久的回報，這些回報甚至能徹底改變你的人生；其中有些可能不是立刻就感覺得到，但隨著時間的推移，它們會逐漸累積，最終得以改善你生活中的每一個層面，包括：

•你的職業發展 •你的人際關係 •你的家庭生活 •你的社交生活 •你的財務狀況 •你的興趣愛好 •你的身體健康 •你的心理健康與整體幸福感

以下就是七個訓練自己大膽思考的理由，這份清單或許並不完整，但卻足以說明一件事：你投入在其中的一切將獲得回報，而且這些回報絕對值得。

第一個理由：它能激發你解決問題的創意

日常生活中處處充滿挑戰——無論是在工作中、家庭裡，甚至連購物這類小事也不例外。有時，這些挑戰可能會涉及個人的損失、失敗或挫折，有時則成為達成目標的障礙。

大膽思考能讓你以跳脫框架的方式來解決問題，當你不再受限於傳統思維或普通的解決方式時，探索創新的點子會變得更加容易。

第二個理由：它強迫你踏出自己的舒適圈

大多數人在有選擇的情況下，往往會偏好待在舒適圈中，因為那能讓人感覺更加自信與安全；熟悉的日常模式彷彿是一座避風港，提供穩定與可預測的環境。

然而，這種舒適的代價不容小覷；它會讓你妨礙自身在個人和專業上的成長、使你錯失克服恐懼和培養新技能的機會，也剝奪了你正面迎接挑戰、培養韌性和適應力的可能。

大膽思考可以讓你正視這些代價。它會提醒你，舒適圈實際上是一座由自我設限構築的牢籠；在面對不確定性時，這座牢籠雖然提供你自己受到保護的錯覺，卻同時也讓你停滯不前。一旦察覺到這一點，你將更願意嘗試新事物並挑戰自我。

第三個理由：它能凸顯你的整體方向

你是否有過迷惘和迷失的感覺？是否曾覺得自己一天的生活漫無目的，沒有明確的目標？

若你未能將眼前的行動與想要達成的目標連結起來，就會陷入這種狀態。例如，把工作視為例行公事，卻忽略了職涯的發展方向；隨意吃垃圾食物，卻不去考慮對長期健康的影響；參加了家庭聚會，卻沒有用心經營與親人之間的感情。

大膽思考鼓勵你重新去審視，為什麼要做自己正在做的事？它能夠引導你思考自身的目標、促使你正視它們，並讓你充滿使命感與動力。

第四個理由：它能協助你分辨任務的輕重緩急

待辦事項清單上的每項任務和計畫看起來都很重要，但這往往只是因為你太過專注於手邊的事罷了；如果處於這種狀態，你就很容易忽視整體狀況，失去權衡輕重的能力，把時間與精力耗費在對目標毫無助益的瑣事上。更糟的是，你可能很容易就會陷入焦頭爛額、甚至心力交瘁的境地。

大膽思考能幫助你從更高的視角出發，讓你以更大的目標與責任，來檢視待完成的任務與計畫。它賦予你自主權，讓你能問自己：「為什麼我要做自己現在正在做的事？」它鼓勵你去區分哪些事情極其重要、哪些則是無關緊要；同時，它也促使你反思，你是否正以有助於實現目標的方式，來分配自己的時間、精力和注意力資源？

第五個理由：它能促使你訂立計畫

缺乏具體行動計畫的目標，就只是空想而已。即便是再積極正向的思考，也無法幫助你實現目標，除非你為達成這些目標而制定具體的策略。若沒有通往目的地的路線圖，再多的樂觀和熱忱也無法讓你抵達成功的彼岸。

大膽思考能夠促使你描繪出這張路線圖。它協助你描繪長期藍圖，確立明確的方向，並推動你制定達成目標的行動方案。它也會協助你盤點時間、精力、專注力、財力等資源，並引導你以審慎明智的方式加以運用。大膽思考還鼓勵你將遠大的目標，拆解成多個可執行的小型目標與階段性成果。

積極正向、樂觀和熱忱固然不可或缺，但若想實現遠大的理想，就必須制定一份執行計畫。

第六個理由：它能強化你面對挫折的韌性

班傑明・富蘭克林（Benjamin Franklin）曾說：「人生在世，除了死亡和稅賦之外，沒有什麼事是必然的。」但他忘了提到第三個無法避免的事件：偶而的失敗。我們都會遇上挫折、犯下錯誤，甚至面對失敗。而唯一能完全避免失敗的方法，就是從不嘗試追求任何事物。

既然失敗在所難免，你就不該害怕。相反地，你應該專注於如何回應失敗。你會放任失敗癱瘓你、阻礙你前進嗎？還是你會把失敗看成一種學習的契機，從中汲取經驗來讓自己進步，激勵自己下次有更好的表現？

大膽思考會鞭策你以長遠的眼光看待目標，並認清在任何一條通往實現目標的道路上，勢必充滿阻礙；任何一條通往長期成功的旅途，必然夾雜著失誤與失望。大膽思考並不代表你能避免這些困難，因為根本不可能完全避開；但它能鼓勵你採取將挫折視為成長機會的心態，讓你在遭遇困難時，依然能夠成長茁壯。你甚至可能因此變得比原本更強大、更堅韌。

第七個理由：它能提升你的適應能力

適應能力與面對失敗的韌性密不可分，兩者相輔相成。當你遭遇失敗時，會學到哪些方法行不通，進而學會進行調整，嘗試以其他途徑來達成不同的結果。這種反應源自於一種積極向前的態度；與其陷入絕望之中，你反而會選擇主動應變，正面迎接挑戰。

據傳湯瑪斯・愛迪生（Thomas Edison）在開發普及型實用燈泡的過程中曾說：「我沒有失敗，我只是發現了一萬種行不通的方法。」作為一名大膽思考的實踐者，愛迪生總能在自己的計畫和努力受挫時迅速調整；最後，他的發明改變了全世界。

大膽思考幫助你更能夠隨機應變，無論你在何時面臨挑戰和挫折，它都得以激發你的創意，激勵你構思創新的解決方案。它促使你具備強大的適應能力，而在現今這個瞬息萬變的時代，適應能力無疑是最重要的生存技能之一。

讓我們暫停一下，稍微喘口氣。你已經有足夠多極具說服力的理由，來看得更長遠、放膽夢想並設立更宏大的目標。儘管理由還有很多，但希望我們提到的這些，已經足以鼓舞你邁出前進的步伐。

然而，要是大膽思考有這麼多好處，為什麼大家不這麼做？如果想像自己實現非凡的目標，真的能夠帶來改變人生的結果，又為何還會有人選擇裹足不前？在下一章中，你將了解背後的原因。

