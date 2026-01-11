遇到職涯衰退怎麼辦？用「反向願望清單」為未來提前佈局

文／艾爾文

一個你需要提早預防的問題：職涯衰退

我們往往會花時間思考如何發展職涯，卻很少想過：當職涯開始衰退時，該怎麼辦？

職涯會衰退嗎？當然會。但意識到要提前做準備的人，少之又少。在學校和社會裡，我們學到的都是如何找一份好工作，卻沒有人教我們如何轉換工作，更別說如何重啟職涯──從一個熟悉的行業，跳到另一個陌生的領域。

有些人可能會想：「我距離退休還有好一陣子，現在煩惱這些太早了。」考量到本書部分讀者的年齡層，這想法不無道理。

然而，這其實是一個警訊。因為我們與職涯衰退的距離，如今已經大幅縮短。

哈佛商學院教授亞瑟．布魯克斯（Arthur C. Brooks）提到，大部分人以為職涯衰退是發生在五六十歲之後的事。但就他觀察，現代知識工作者因為頻繁使用腦力，不到四十歲就可能出現職涯衰退的徵兆。除了思考速度不像過往敏捷，學習新事物的能力與動力也會逐漸下滑。

布魯克斯自己就是過來人，他在教學與研究上面臨江郎才盡的困擾。他是在掙扎許久後，才好不容易走出衰退的低潮，重新迎來職涯的第二人生。這段寶貴經歷也讓他體會到：面對職涯衰退，最好的方法是提前準備。他鼓勵大家要漸漸從依靠反應力、學習力等快節奏的工作模式，轉向以經驗和輔導為主的工作模式。

具體上該怎麼做呢？布魯克斯有一個獨門方法，他建議我們定期梳理「反向願望清單」。

反向願望清單

嚴格來說，反向願望清單並非列出想要的事情，而是反過來「刪減」想要的事情。

這個清單是布魯克斯用來實現幸福的方法。他在五十歲的某天意識到，雖然已經實現年輕時的願望，自己卻比以前更不快樂。那時，他就萌生反向願望清單的想法。

其後，布魯克斯會在每年生日的時候，先寫一份常見的願望清單，上面列出他最真實的欲望和野心──想賣出多少本書，想獲得什麼名聲，想賺多少錢。

寫好之後，他會逐一檢視清單上的事項，反思它們是否真能為自己帶來幸福與平靜。如果不行，他就會把那些項目劃掉，藉此提醒自己：幸福並非來自於追逐更多目標，而是來自於想要的更少。

雖然梳理反向願望清單的初衷是減少欲望、獲得幸福，但我們同樣能把這個思路用來規畫職涯，專注於對自己長期身心有益的工作。我將這套方法化成四個步驟：

步驟一

列出跟外部目標有關的清單。這個清單就是常見的「願望清單」，上面的事情跟你的欲望直接相關。比如你希望擁有多少錢，希望獲得何種名聲、職位、社會地位，希望實現什麼抱負等。

簡單來說，這份清單列的是你想要獲取的外部成就和回報。

步驟二

列出跟內在目標有關的清單。寫在這個清單上的事情，必須是真正能提升你生活滿意度的事。

你可以設想五年後的生活過得充實又有意義，內心感到滿足、自在、幸福。在這樣的生活狀態下，你覺得自己做了什麼事情？和哪些人在一起？完成了什麼目標？

簡單來說，就是你希望透過做什麼事情，來獲取內在的幸福、快樂與滿足。

步驟三

找出外部目標跟內在目標衝突的地方。將兩份清單一左一右擺在眼前，衡量哪些項目互相衝突，然後選擇自己真正想要追求的那一個。依照布魯克斯建議，應該要以第二份清單上的內在目標為主，去追求真正能讓你快樂的事情。

步驟四

最後，檢視你目前的職涯發展，長遠來看是否能滿足清單上剩餘的目標。如果不行，就可以提早思考如何轉換到符合內在目標的職業道路。

書名：《讓未來，變成自己喜歡的樣子》 作者：艾爾文 出版社：方智出版 出版時間：2026年1月1日

思考自己想要什麼樣的人生

我覺得梳理這些清單最強大的地方，在於每一步驟都會引導人思考自己想要什麼樣的人生。

尤其是步驟三，當我對照自己的外部目標和內在目標時，我才察覺到「我以為想要的」和「我真正想要的」兩者之間存在多大的衝突。在以前，我雖然感受到它們之間似乎有衝突，但直到把它們全部寫出來對照後，才看清楚問題在哪裡。

然而，知道彼此衝突之後，是不是就只能放棄其中一個呢？在我看來，如果能提前應對職涯衰退，就不必急於做出取捨。事實上，外部目標與內在目標並非該放棄哪一個的問題，而是順序上的問題。

過往，我確實以為只能在兩者之間做取捨，認為：要麼選擇高收入，但不是自己想要的工作；要麼選擇收入不高，但自己想要的職業。這也是我一開始選擇科技業的原因，我以為要先賺到足夠的收入，才有條件去做自己喜歡的事。

但我後來發現，想要同時追求外部目標和內在目標，還是有辦法，只是我以前搞錯順序了。先追求外部目標再轉向內在目標，雖然起初在財務上比較穩定，但之後要放棄收入轉而追求內心想做的事情實在太難。相較之下，先追求內在目標再延伸到外部目標，雖然需要更長的時間耕耘，但最終同時實現的可能性卻高很多。

好比找工作時以較高的收入為目標，並不容易找到自己喜歡的工作。但先從事自己可能喜歡的工作，再漸漸提升工作能力和收入，就能夠兩者兼顧。即便過程要花更多時間和心力，這樣的途徑也被很多人證實有效。由於工作本身就具備吸引力，我們會更願意投入心力精進自己，也更有韌性克服挑戰，長期下來就能同時達成內外目標。

當然，並非梳理好反向願望清單，就一定能找到答案。有時候，就算你解決了內心的衝突，依然需要臣服於「現實」的衝突──礙於現況不能換工作，為了家庭必須保有現在的收入。在這世上，每個人都有自己要糾結的事，有自己才能懂的生活。

不過，這份清單還是值得你經常更新。畢竟，能夠清楚知道自己為何做現在這份工作，跟不情不願地做比起來，擁有的主動權完全不同。縱使自己不一定喜歡，但至少會知道自己是為什麼而努力。

人生不一定要放棄什麼事情才能前進，只要知道自己是為了什麼前進，前方的路看起來就會比以往明亮了。

用不同的眼光重新審視人生

很多時候，我們會把自己的人生，視為一條只能直線發展的路線，忽略了即便出社會後，還是有機會重啟另一段人生。我們需要的，只是從另一個角度來看待此刻的生活，用不同的眼光重新審視人生。

如同法國作家馬塞爾．普魯斯特（Marcel Proust）在《追憶逝水年華》所寫：「唯一真正的旅行，唯一能讓人重獲青春的方法，不在於造訪陌生的國度，而是要擁有不同的視角，能用他人的眼光去看世界。」

對我而言，這句話意味著：真正的改變，不在於換工作、換城市生活，或是到遠方深度旅行，而是來自於內心的重生；無論是藉由他人的畫作、音樂，或是從新的角度看待自己的生活。

人生，雖然只能活這麼一次，但我們可以在這一生中擁有多樣的能力、無數的機會。我們可以學習新的技能，可以跨進新的領域，可以開拓新的可能，而希望，也可以擁有不止一個。

這樣的人生，即便只有一次，依舊充滿無數的可能。

●本文摘選自方智出版之《讓未來，變成自己喜歡的樣子》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡