如果失去高齡女性的勞動，會發生什麼事？社會運作恐面臨癱瘓危機

文／京鄉新聞性別企劃組

如果有一天，她們的勞動消失了

假設有個宇宙反派降落在韓國，這名壞蛋能在彈指之間讓特定族群消失，而他決心要暫時帶走60歲以上的婦女。這時，許多人陷入了悲痛，但可能也有一些人覺得：「年紀大的女性對經濟貢獻的比例不高，這應該不是最糟的情況吧？」

有些人很在意「數字」和「損失」。以2021年上半年來看，在2064萬6,569名受雇勞工中，60歲以上的女性有153萬3,410名，這表示她們一旦消失，勞動力將減少7.4%。然而，有些人卻因為要消失的是高齡婦女而鬆一口氣，因為他們在計算高齡女性的勞動在韓國國內生產毛額（GDP）中所占的比重、高齡女性中達到免稅門檻的勞工人數等數值後，對老人勞動抱持著厭惡態度，認為「這些老人的打工是建立在稅收上」、「用稅金供他們做粗活」，因此這些人感到樂觀。

沒想到，事實是──60歲以上的女性消失後，韓國立刻癱瘓了，因為從事「必要勞動」的工人有四分之一都消失了。

書名：《我們只是沒有名片，從來沒有休息過！：她們不只是誰的妻子、誰的母親，探訪這些韓國大姊們真正的「工作」故事。》 作者：京鄉新聞性別企劃組 出版社：方舟文化 出版時間：2025年12月31日

每四名必要勞動者中，就有一名是60歲以上的女性勞動者。我們分析統計廳對各地區僱用狀況調查的微觀資料（2021年上半年）發現，在整體必要勞動者336.79萬人（受雇勞工）中，60歲以上的女性有87萬4,185人（26%），若算入50歲以上的女性，其占比將達到42.1%。在全體受雇勞工中，高齡女性的存在感並不高，但只要用「必要勞動」這個放大鏡靠近觀察，她們的存在就變得非常明顯，令人驚訝。

必要勞動是新冠疫情後出現的概念，意指在災難中為了維持社會機能而不可或缺的工作，由於這些勞工在工作過程中不可避免會與人接觸，因此染病風險高，通常是保護民眾生命和身體、在危機狀況中支援弱勢群體的工作。大多數必要勞動者都不算在居家辦公的群體中，在疫情爆發初期，他們毫無防備地暴露在染疫風險中，等到疫苗開發出來後，他們才被指定為優先接種對象。儘管這麼做不僅是為了保護他們，也是因為社會沒有他們就無法運作。世界各國會以不同的詞來描述必要勞動，如Essential worker（必要勞動者）、Key worker（關鍵勞動者）、Frontline worker（前線勞動者）等，但本質是相同的。

什麼樣的職業是必要勞動？韓國於2021年5月18日制定了《指定必要業務及保護並支援從業人員之相關法律》（필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 법률），然而，該法律只是將必要勞動者定義為「災難發生時，為了保護民眾的生命和身體或維持社會功能的穩定，而從事必要業務的人」，並沒有具體提到行業類別。

我們參考韓國標準職業分類，認為①家務助理及育兒保母、②護理師、③照顧及保健服務從業人員、④送貨員、⑤醫療保健相關從業人員、⑥社會福利相關從業人員、⑦汽車司機、⑧清潔人員及環境美化員等，八個職業屬於必要勞動，並參考了2020年12月政府發表的「必要勞動者的保護與支援對策」、首爾勞動權益中心和城東區政府的研究資料等32。為了使用標準職業分類的子分類統計數據，我們分析了統計廳各地區僱用調查微觀數據，年度數據則跟2021年最新數據一樣，統一使用上半年資料。

分析結果顯示，必要勞動者中67.4%是女性，32.6%是男性。除了送貨員和汽車司機之外，其他職業的女性比例都壓倒性地高過男性。女性比例最高的職位是家務助理及育兒保母（98.2%），其次依序是護理師（94.7%）、照顧及保健服務從業人員（93.8%）、醫療保健相關從業人員（91.4%）。

高齡女性的比例尤為突出，若將全體必要勞動者按年齡層人數排序，由高到低依序是五十來歲女性（16.2%）、六十來歲女性（15.7%）、四十來歲女性（11.2%），以及70歲以上女性（10.2%）。由此可見，說必要勞動是由女性、尤其是高齡女性支撐，並不為過。

●本文摘選自方舟文化出版之《我們只是沒有名片，從來沒有休息過！：她們不只是誰的妻子、誰的母親，探訪這些韓國大姊們真正的「工作」故事。》

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