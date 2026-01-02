一月到來，我準備了十二項新年願望！打造專屬「冒險地圖」

極簡生活家Kasin分享她在30歲那一年，為自己設立的年度願望清單，並且詳實記錄她如何實踐這些理想目標。新的一年，讓我們揮別渾渾噩噩度日的無意識習慣吧！(編按）

文／Kasin

1月：火力全開地衝啊！

「設定目標是為了享受過程，設定一個讓自己可以享受過程的目標，才是目標該有的意義。」──李惠貞《成為自由人》

新的一年開始，我問了自己一句很簡單的話：「我真正想做的事情，到底是什麼？」

我沒有想變得多厲害，也不是要證明什麼，就是有點好奇：如果讓生活多一點自己真的喜歡的東西，到底會變得怎樣？

我把那些一直放在「想做清單」上的事，慢慢寫下來，然後挑幾個先來試試看。那天的我心裡其實只有一個很單純的念頭：今年啊，好像可以過得跟以前不太一樣。

寫下年度清單的這一刻，我不再設限自己

身為規劃控的我，去年年底時，默默地開始計畫、安排著今年想做的事，我決定把二○二四年訂為「不一樣的一年」，想要多方嘗試、體驗沒有接觸過的事情，讓自己的宅家生活多一點刺激。

1月4日這一天，我泡了一杯鮮奶茶，打開手帳的年度規劃頁面，開始列下今年想做的事。不是隨便寫幾個新年新希望，而是打算列出一份完整的目標清單，一份我真正想完成，也想好好享受的願望清單。那天下午，有點像是和自己開了一場祕密的會議，允許自己天馬行空。

面對空白的頁面，我仔細地思考了希望怎麼過這一年，列出了：拓展交友圈、多點面對面的機會、給予、精進興趣、維持身體健康、去京都旅行、持續記錄生活等等關鍵字，透過這些關鍵字，延伸出更多實際的行動。

書名：《實現目標的一年：過得還不錯的30歲》 作者：Kasin 出版社：遠流出版 出版時間：2025年12月25日

腦力激盪的過程中我反覆問自己：「如果不用管錢、不用管他人的眼光，也不必考慮成果，我會想做什麼？」答案就這樣源源不絕地跑出來──我想要挑戰烘焙乙級、我想要定期捐款給認同的單位、我想要見見那些線上認識的創作者……很快地就填寫了滿滿的一長串願望，加起來總共有二十項。

我的心情有點像是在跟宇宙下訂單，沒有說它一定要有什麼回應，但我相信：當我把想做的事具體寫下來，它們就比較不容易被忘記，也比較容易實現。

把願望寫下來不困難，公開它才是最緊張的事。

發文前我有點猶豫：大家會不會覺得我太誇張？如果最後沒做到呢？會不會很丟臉？

但轉念一想，這份目標清單是我寫給自己的，不是用來向誰證明什麼。更何況，我已經不是第一次體驗到「說出來，事情就會開始動起來」的那種魔力了。

我告訴自己：「這不是KPI，不是績效表，而是我這一年要玩的冒險地圖。」每一項目標都是我給自己設計的遊戲關卡，而我要做的，就是一個個去破關。

那篇貼文發布後，收到好多回饋和鼓勵。這讓我意識到，也許我們都很需要一些被啟動的時刻。而我的這份清單，不只是為了自己，也可能成為別人行動的開關。

我沒有設限，因為我想看看：當不限制自己的渴望，這一年到底能走多遠？到底可以有多麼不一樣。訂目標，不是為了逼迫自己按表操課，而是讓我有方向，有理由出發，有勇氣去接觸那些我原本可能錯過的經歷。

這份清單，是我對自己的邀請。也是我給未來的一個暗號：這一年，我準備好了。

●本文摘選自遠流出版之《實現目標的一年：過得還不錯的30歲》。

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