你的人生還有幾個星期一？讓剩餘時間成為推動生活的力量！

我們每天都在活著，卻只能死一次。這不是一本談論死亡的書，而是教你如何無懼死亡，真正開始活著。你無法再活一次，卻可以立即行動，我們總以為還有時間，其實，每一天都在倒數。與其逃避死亡，不如直視它，讓它成為推動我們真實生活的力量。(編按)

文／喬迪．威爾曼

數算你的生命

你知道自己還剩下幾個星期一可活嗎？我指的是你這一生的總和。我們將會深入討論一個哲學性的議題：為什麼數算此生還剩下幾個星期一要比數算口袋裡的錢更加重要，不過，現在先請你把計算機拿出來，並且遵照以下的指示操作：

．將81（如果你是女性）、76（如果你是男性）或79（如果你自認兩者都不是）這個數字減去你目前的年紀。 ．將這個數字加1，因為你讀了這本書，所以我們得幫你加點分數。 ．將你得到的數字乘以52個星期，你就會得出最後的答案。 ．看到這個數字，你有什麼感覺呢？這個數字看起來很多嗎？還是少的讓你心驚膽跳？

如果還不過癮，想不想再算一下你還剩下幾個星期一可以工作呢？

．想想看你還打算工作幾年？ ．將這個數字乘以你每年打算工作的星期數（扣掉渡假、過節以及放有薪假的那幾個星期），你就知道還剩下幾個星期一可以工作了。 ．你覺得太少還是太多呢？現在是不是該去找一份讓你感覺躍躍欲試而非無聊透頂的工作呢？還是你想像我從前那樣，等到把兩百根訂書針用完再說呢？

還意猶未盡嗎？想一想在你的餘生中，還有幾個星期一可以做以下這些事情呢？

．你還能休幾次長假？許多人每隔幾年都會休一次長假。假設你身體不錯，到了70歲還可以旅行，那麼在你死前還可以搭幾次巨無霸噴射機呢？我有一位55歲的女性客戶，最近在意識到她以後或許只能出國五趟時，臉色霎時變得慘白，接著立刻報名參加了一個旅行團，前往她之前很想去，但卻一直未能成行的蒙特內哥羅（Montenegro）。

．你還有幾次機會去探訪遠方的家人或朋友？如果你的母親住在土桑市（Tucson），而你每年去看她兩、三次，請想想看：在她死前，你還能吃到幾次她做的燉牛肉？想到這裡，你會不會想多去看她幾次？（如果你的答案是：「謝了！我才不要！」，那也完全沒有關係。）

．你在職場還有幾次晉升的機會？還能拿下幾個大客戶（如果你每隔兩、三年就能爭取到一筆大訂單的話）？我有一名客戶是一家企業的領導人。有一次他突然發現，在退休之前只能再收購一、兩家公司了，於是便調整了優先順序，又收購了一家很棒的企業。「趁著我還沒掛點之前再幹一票。」他開玩笑地說。

．你還有多少時間可以追求自己的嗜好？如果你每隔一年就去跑馬拉松，在你的膝蓋出狀況之前，你還能跑幾次？如果你每隔兩、三年就會自己動手整修老舊的汽車，那麼你還能修幾台？我認識的一位作家在意識到她只能再寫五本書（她原先打算寫二十本）之後，便開始將寫作重心放在她最想寫的那幾個故事上。傑克．坎菲爾（Jack Canfield）（沒錯，就是創作《心靈雞湯》系列的作者之一）最近訪問了我。在訪談中，他告訴我，有一次有人問他：「如果你未來只能講十場演講，你會談些什麼主題？為什麼你到現在都還沒談呢？」這讓他猛然驚醒，之後便開始把演講的重點放在他必須要（而非想要）談的主題上。

．在你的孩子尚未離家時，你還有多少年時間可以跟他們相處？在他們開始不想跟你去旅行，甚至不想在星期六的晚上跟你一起坐在沙發上看電影之前，你還可以和他們共度幾個暑假和春節？想到這裡，你會不會想在放假時和他們一塊兒做些別開生面的事（無論是否要花很多錢）？我有位客戶要她的孩子們填寫一個趣味問卷，問他們在放假時想做些什麼。等到假期結束後，她便用她所拍攝的影片和照片剪輯了一部影片，紀念他們一起去湖邊遊玩、比賽吃冰棒以及其他有趣又實惠的活動時光。

平均來說，我們一生大約有4,000個星期一。如果你已經過了約莫半輩子，那麼在你離世前你或許只剩下大約2,000個星期一可活了。你想要如何度過這些有限的時光呢？

你要不要拿出你的筆記本或日記本思索以下這些問題？

．看到自己還剩下多少個星期可活，你有沒有受到什麼衝擊？ ．看到這個數字，你心中是否產生了一種迫切感？ ．當你想到自己的生命如此短暫時，心裡有什麼感覺？ ．這是否引發了你的存在危機？ ．你還有多少個星期可以工作？這對你來說是好消息還是壞消息？ ．你未來還有幾次升遷或發展事業的機會？你為什麼遲遲沒有展開行動呢？你在等什麼？ ．你還有幾次機會可以來一場規模較大的旅行？你想去哪裡？ ．你還有多少機會可以探視家人，並且和他們一起渡假？你是否應該趕緊多安排一次旅行？ ．你還有多少機會可以拜訪朋友，並且和他們一起出去走一走？你是否能再和他們聊聊，並安排一次週末的聚會？ ．你在業餘愛好上有哪些成果？你要如何慶祝這些成果？

書名：《只死一次的人生：一生不過 4000 週，與其倒數，不如行動，正向心理學教你如何立刻改變、不留遺憾》

作者：喬迪．威爾曼

出版社：遠流出版

出版日期：2025年8月28日



請想一想要如何回答前述這些問題，並寫下可能會（或考慮要）採取的行動。你不需要立刻做出任何承諾。我們的目標是要擬定一份可以對你產生激勵效果的清單。請保留這份清單，我們稍後還會用到。

當想到自己的一生何其短暫時，或許將更能體會生命的價值。如果你知道自己永遠不會死，你的生命就會變得平淡無奇，並且將一切都視為理所當然。當你知道還有5,750,000次以上的機會去馬爾地夫群島（the Maldives）時，你就不太可能會享受去那裡渡假的感覺。

當你知道未來還可以從事好幾十億種職業時，你就不會有動力去夢想中的公司求職。當你知道還可以交到85,345,950以上的朋友時，你就很難體會友誼的價值。當死神無法打倒你時，你就不會珍惜生命。所以，面對現實吧，你並非不死之身。

事實上，你即將成為一具屍首，而且正在逐漸腐爛。你的細胞正以一種無法察覺但確切無比的速度腐壞，因為你得了一個被我們稱為「生命」的絕症。因此，要不要讓你有限的餘生變成一股動力，促使你過自己真正想過的生活呢？

●本文摘選自遠流出版之《只死一次的人生：一生不過 4000 週，與其倒數，不如行動，正向心理學教你如何立刻改變、不留遺憾》。

