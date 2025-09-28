AI人工智慧可以代替領導者嗎？掌握４個關鍵發展內在領導特質

文／詹姆斯・唐納德、克雷格・哈斯特

未來領導力最大、最不確定的趨勢也許就是人工智慧。這是一項具有驚人潛力的科技，但是即使是像OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）這樣的人工智慧創造者，也會警告潛藏的倫理、法律和社會方面的危險，以及監管法規的必要性。以生成式人工智慧聊天機器人舉例來說，基於其程式設計的演算法，本身就存在偏見、歧視和竄改資訊的嚴重風險。

書名：《打造高專注正念領導力：6堂AI時代領導人的關鍵練習》 作者：詹姆斯・唐納德、克雷格・哈斯特 出版社：寶鼎／日月文化 出版時間：2025年9月4日

AI已經在改變許多工作的完成方式。無論是使用AI回應客戶的詢問與抱怨、完成端到端的製造流程、取代餐廳的服務人員、撰寫論文或報告，或者是員工培訓，幾乎人類活動的每一個領域都有AI在快速地介入。

一些專家指出，迄今為止，人工智慧的主要應用是解決資料處理的任務，也就是非常特定和狹隘的功能需求，例如製造業和物流業。這就是所謂的「狹義AI」。相較之下，更複雜的就是「通用AI」，例如可以作出判斷、取代與醫生的諮詢和正常的社交互動，目前正漸漸走進人類的日常生活。問題是：這項科技將會發展到什麼程度，或被允許發展到什麼程度呢？起初，人工智慧主要是從人類手中接下較單調的工作任務，而非完全取代人類的工作角色。這種應用被形容為「去掉人的機械動作」，而非完全用來取代人類。然而，光是這一部分，對許多產業的員工和領導者而言，已經是一個巨大的挑戰。

與AI應用程式合作及透過AI應用程式工作，對員工的工作滿意度、工作動機、及解決問題的能力有何影響？機器人無法滿足人類哪些需求？例如，領導者需要做些什麼，以確保組織文化、誠信、積極性與創新，不會因為更多的AI 在職場上帶來好處，而使這些價值有所損失？這些問題的答案，無疑會依照受到影響的自動化種類、產業和工作類型，而出現很大的差異。不過無論如何，這些變化都很可能對我們工作的世界，還有領導者在管理員工方面的職責，產生重大的波動。

也許一個更重大的問題是：當狹義AI變成通用AI後，接下來會發生什麼事呢？意思就是，當人工智慧開始複製更精密複雜的通用智商能力時，會引發什麼變化，而這種聰明至今仍是智人（學名：Homo sapiens）的專利。當人類愈來愈無法辨別，以證據為基礎的「現實」，以及由AI產生的、較少根據的「另類現實」時，會發生什麼事？專家指出，人工智慧的發展將與過去許多科技發展相同，朝著「Ｊ曲線」的路徑前進：有一個三到四十年的發展期（大多數不為人所知），然後才會在企業和社會中出現爆炸性的普及。想想飛機的飛行、駕駛、個人電腦、網際網路和智慧型手機，按理說，我們已經站在的引爆點上了。

隨著人類生活接近更多通用人工智慧，這將為領導力帶來大量的問題。人工智慧是否有可能完全頂替領導者的位置呢？假如／當這件事真的發生會如何呢？比起一台機器──縱使極度聰明，人類可以貢獻的是什麼？這類的說服理由將必須一再被舉證出來。尖端機器人的聰明及處理能力，可能代表人們將會配置機器人，來協助規劃工作的優先排序，在團隊間分派工作任務，監控專案的績效，以及解決業務問題。如果人工智慧變得無所不在，人類是否會變得精神懶惰、自鳴得意和注意力不集中？領導者的角色甚至會變得多餘？我們並不這麼認為，因為正如本書所概述的，偉大的領導力和啟迪是深具人性的工作。不過，人工智慧的興起和攀升，把這些問題放在未來領導力前線的中央位置──導致領導者的工作範圍也許會縮小，轉而著力在更多以人為主的策略性問題。

這些都是很大的議題，而且也許是因為這些科技大多以「Ｊ曲線」的方式發展，所以很難精準預測AI將會以哪些方式，影響領導者和他們所經營的組織。我們全體正在共同進行人類歷史上前所未有的實驗，而且結果已經開始湧現。問題是，我們是否有意志、機智和覺察能力去閱讀和理解那些結果，然後校正我們使用AI的方式？

根據迄今為止的研究和我們自身的經驗，我們提出四個核心領導力領域（即四個Ｐ），並且觀察到這些領域正受到資訊泛濫的威脅。領導者為了生存，勢必要掌控這四大關鍵議題（目標、優先事項、人、個人）。未來情境對領導者的要求，將會變得更加複雜和多樣化，把更多領導者的注意力「向外」拉，去應付眼前即時要求的、短暫且往往膚淺的問題。

無論你是在建立新事業、領導大型企業，或是指揮公共機構，你都無可避免地要煩惱如何最有效地調配你的注意力。與其習得更多技術性能力，或搭上一時的流行和「高招」，我們視領導者的「內在功力」才是在未來左右勝負的差異。針對這四個Ｐ，我們提供了一系列的小型實作和反思問題，以協助身為領導者的你應對這些挑戰，並提升你的領導團隊實力。

此外，在每一個Ｐ當中，我們都提出四個「內在」領導特質（真誠度、覺察能力、開放心態及平衡），我們認為對於資訊時代的任何一位領導者而言，這些特質都是創造成功的樞紐。這些特質絕非新的發現，但是現在可能比以往任何時候都更被迫切需要，因為潮水般的資訊正在搶奪我們的注意力和精力。身為領導者，我們有多大能耐堅持並加強這四項個人特質，將在很大程度上定奪我們在資訊超載時代的領導成就。這四項特質有點像是湍急大河中的一座石島，可以成為我們攀爬的重要制高點，讓我們可以在此清晰地鳥瞰自己應該如何前進。一旦具備這些特質，我們就能明智地下決策、有意識地回應，還有對那些仰賴我們的人給予明晰的領導。

