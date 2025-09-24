琅讀金句／人歷經不可思議的困境後，不僅倖存，甚至活得更加出色
文／琅琅悅讀編輯室
【琅讀金句】
人歷經不可思議的困境後，不僅倖存，甚至活得更加出色。
英國最暢銷詩人唐娜‧阿什沃特，擅長將其筆下的溫暖與同理心，凝結成人們渴望已久的靈魂慰藉。當文字閃爍著良善、感恩和自我接納的光芒，宛如一位睿智朋友給予溫暖擁抱，撫慰你的靈魂，幫助你找到自己獨特的聲音，擁抱希望。
唐娜細膩的觀察，捕捉了那些能觸動你我的吉光片羽，書中穿插許多簡短、充滿力量的暖心小語，像散落在書頁間的寶石，在任何你需要的時候，都能帶來最深刻的共鳴與慰藉。
【編輯推薦】
即便萬物皆逝，希望仍舊存在，它是一股無形而強大的力量，而我們每個人每一天都能從中汲取力量。
希望是光芒，是鑰匙，是生命能量。若有一天，你找不到屬於自己的希望，處於低潮、陷入黑暗，看不見希望的光芒，請放心從《生活不完美，希望卻如花聖放》取用。
●本文摘選自大好書屋／日月文化出版之《生活不完美，希望卻如花盛放：在混亂與疲憊中，尋得內在的安穩力量》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
