琅讀金句／人歷經不可思議的困境後，不僅倖存，甚至活得更加出色

琅琅悅讀／ 琅讀金句
圖／Canva
圖／Canva

文／琅琅悅讀編輯室

人歷經不可思議的困境後，不僅倖存，甚至活得更加出色。

英國最暢銷詩人唐娜‧阿什沃特，擅長將其筆下的溫暖與同理心，凝結成人們渴望已久的靈魂慰藉。當文字閃爍著良善、感恩和自我接納的光芒，宛如一位睿智朋友給予溫暖擁抱，撫慰你的靈魂，幫助你找到自己獨特的聲音，擁抱希望。

書名：《生活不完美，希望卻如花盛放：在混亂與疲憊中，尋得內在的安穩力量》
作者：唐娜．阿什沃特
出版社：大好書屋/日月文化
出版時間：2025年9月4日

唐娜細膩的觀察，捕捉了那些能觸動你我的吉光片羽，書中穿插許多簡短、充滿力量的暖心小語，像散落在書頁間的寶石，在任何你需要的時候，都能帶來最深刻的共鳴與慰藉。

【編輯推薦】

即便萬物皆逝，希望仍舊存在，它是一股無形而強大的力量，而我們每個人每一天都能從中汲取力量。

希望是光芒，是鑰匙，是生命能量。若有一天，你找不到屬於自己的希望，處於低潮、陷入黑暗，看不見希望的光芒，請放心從《生活不完美，希望卻如花聖放》取用。

●本文摘選自大好書屋／出版之《生活不完美，希望卻如花盛放：在混亂與疲憊中，尋得內在的安穩力量》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

圖／琅琅悅讀

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
琅讀金句 成長 心靈勵志 日月文化 出版風向球

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

延伸閱讀

琅讀金句／人歷經不可思議的困境後，不僅倖存，甚至活得更加出色

在乎壽命長短，不如問能快樂多久？提前照顧自己為未來存健康

總是覺得生活很煩躁？代表你的「創新發明」可能就快誕生了

想加薪不是狂喊「我好辛苦」！試試這三招，讓主管自己開口加薪

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。