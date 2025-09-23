想加薪不是狂喊「我好辛苦」！試試這三招，讓主管自己開口加薪

●本文摘選自方智／圓神出版之《升遷不單靠努力，讀懂空氣更順利：職場小白必學工作話術與人際觀察》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／蔡祐吉

如何提升你的職場價值

你打算提出調薪，但不想讓主管覺得你情緒化，你該怎麼說？

A.「我最近真的壓力很大，也做了很多，主管應該知道吧，我想加薪。」 B.「主管我知道現在升遷和調薪不容易，我只是想了解目前我這角色的職級設定，大概在哪個貢獻層級可以往上走？」 C.「我還好啦，不加薪也沒關係，反正我也不是為錢工作。」

正解是B，因為它成熟、有節奏、有框架，讓主管容易接球，也會把你當成「願意一起規畫未來的人」。

書名：《升遷不單靠努力，讀懂空氣更順利：職場小白必學工作話術與人際觀察》 作者：蔡祐吉 出版社：方智／圓神出版 出版時間：2025年9月1日

◎你被稱讚很多次，卻從沒被主動加薪過

主管常說你很穩、很好合作，每次專案有難題都找你幫忙。你也總是盡全力完成任務、配合調度。

但你發現一件尷尬的事：「我好像很『好用』，但從來沒人說我『重要』。」

每次你想開口談加薪，心裡又浮出一個聲音：

「現在說會不會太奇怪？我是不是還不夠格？」

其實問題不是你不夠好，而是——你還沒有讓主管知道：「留住你」這件事，比「加你薪」更划算。

◎什麼是「好用」，什麼是「不可取代」？

在職場裡，「好用」通常代表三件事：

‧任勞任怨。 ‧交辦即做。 ‧不會製造麻煩。

這樣的你，會被主管「喜歡」，但不一定被「重視」。

因為你在主管心裡的潛台詞可能是：「這個人不錯，但萬一他走了……應該也找得到人補。」

但「不可取代」的人，主管心裡的語言是：「他走了會出事。我不想冒這個風險。」

所以要談加薪，你的起手式不是：「我做的事可多了」，而是：「公司如果沒有我，會有什麼問題？」

◎讓主管「自己說出口」你值得加薪

比起「去爭取加薪」，如果能讓老闆自己主動願意為你加薪，是不是更好？但……該怎麼做呢？

1.先審視：你創造的是「成果」還是「價值」

成果是可替換的，價值才不可取代。

成果型工作者說：「我每週幫忙產出報表。」

價值型工作者說：「我主動串接報表、行銷數據和客訴回饋，讓行銷部重新設計投放邏輯。」

前者任何人都能做，後者只有你「主動＋整合＋提案」。

要談加薪前，你要整理的不是你「做了什麼」，而是你「解決了什麼」。

2.建立「價值定位語言」：不講情緒，只講風險與利潤

請你練習這類語言：「這半年我主導的流程優化案，平均每月減少了20%投訴與重工成本，也讓客服工時下降了40小時。這些成果其實也多虧您給我空間發揮，我當然也希望能更長期參與這類任務。」

這樣的台詞重點有三個：(1)沒有要求；(2)沒有哀求；(3)讓主管自然聯想到：「要留住你」。

3.談加薪時，不要從「你」的需求談，要從「他的判斷」談

錯誤說法：「因為我最近加了很多工作量，所以想看看能不能調薪？」

正確說法：「這段期間我試著多補幾塊部門橫向的環節，也累積了一些成效，我會很希望能長期走這條線。如果主管認為現在是適合的時機，我也很願意繼續投入。」

為什麼這樣說比較強？

1.把選擇權交給主管→尊重他的判斷 2.沒有明說「我想加薪」，但已在談價值 3.升高了你是「投資型人才」的定位，而非只要錢的員工

◎什麼時候可以談加薪？

加薪其實不是隨時都好談，有三個最佳時機點值得把握。

1.專案結束＋貢獻顯現之後

例如你剛完成一個對公司影響深遠的案子，這時你可以說：

「這個案子能完成，很開心也累積很多經驗，我希望可以走更深的方向，未來也承擔更多核心專案。也想請教主管，我現階段有沒有值得加強的地方？」

這樣的說法是把自己擺在「成長VS.投資」的天秤上，而不是陷入「付出VS.回報」計較中。

2.考核面談前後，適度釋出訊號

不要考核面談都說「沒問題都好」，等主管結束才來說：「我以為會加薪……。」

你可以這樣開場：「我今年試著多學幾個橫向技能，未來我想往更能整合、協調的角色發展，也想請教您目前部門對這塊的期待跟布局？」

這樣的對話，主管會理解為：「他想往上走，要幫他設計空間。」

3.部門調整或組織改組初期

這段時間最適合「讓自己被看到」，並鋪陳下一步的價值。

你可以這樣說：「這次改組我這邊如果能補位也很願意，當然也理解這樣會增加負擔，我會同步提升流程熟悉度，請主管看哪邊我能多分擔。」

這種語氣，就是在說：「我可接位，也值得投資。」

★逢凶話吉TIPS 你不是在爭一筆薪水，而是在傳遞這樣的訊息：「我值得投資、值得留下、值得公司給予更多資源。」 「好用」的員工很多，「非你不可」的員工才會被主動挽留。 要被加薪，請先讓主管明白：「你走了，損失的是公司。」 加薪，不是獎勵你的努力，而是保護主管的風險。 說對這句話，比任何哭訴、委屈、要求，都來得更有效。

●本文摘選自方智／圓神出版之《升遷不單靠努力，讀懂空氣更順利：職場小白必學工作話術與人際觀察》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡