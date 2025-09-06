溝通，是可以練習出來的「態度」！尊重、換位思考缺一不可

成熟大人讓人不自覺想靠近、信任、共事，他們的魅力不在於多會說，而是知道「該怎麼說」。有效溝通不只是技巧，更是可以練習出來的「態度」，跟著本書一起強化溝通力，試著做出小小的改變，就能看到關係大大提升，推動事情往好的方向進行！

文／朴根一

只是心直口快？這可不能合理化冒犯他人的事實！

A：不是啊，像你這麼出色的人，怎麼會為了那點小事感到煩惱呢？是不是有點誇張了？

來賓：才沒有，我那時候真的很煩惱。哈哈……

B：A先生，你今天說話帶刺呢！

A：沒有啦，我只是好奇才這樣問！

B：（看向來賓）A先生就是這樣心直口快，不要在意，輕鬆聊就好。

來賓：好的，謝謝。

B：A先生，今天切換為「溫暖主持人」模式，如何呢？

嘲諷的說話方式，無論意圖是什麼，都會給對方帶來深刻的傷害，並破壞彼此的關係，這就是典型的「被動式攻擊」。在眾目睽睽之下，說話要更加小心。以前面提及的情況來看，主持人用嘲諷他人的方式開玩笑，即使來賓知道這是節目的調性，也會感到受傷。因此，當一位主持人嘲弄來賓時，另一位主持人通常會打圓場，以平衡談話氛圍；但在日常生活中，很難立刻找到這樣的平衡點。

像這樣自以為幽默而嘲弄他人，會讓對方有被羞辱、冒犯的感覺，談話氣氛也因此搞僵。尤其在商務場合中，這樣的說話語氣是非常危險的。

舉例來說，如果客戶詢問了一個簡單的問題，而你卻回答：「這不是當然的嗎？」聽到這樣的回答，客戶是不會想繼續對話下去的。無論再多的說明、解釋，嘲弄的語氣已使其顯得毫無意義。

不妨這樣回答：「那部分我們也有討論過，謝謝您的指教，我們會進一步評估。」這樣的態度展現了解決問題的意志，並且對建立信任感有很大的幫助。在會議或報告的場合中，嘲弄的口氣也很容易引發衝突。

如果主管說：「這點子你也好意思提出？」報告者的士氣會受到打擊，而聽眾的注意力也會受到干擾。這樣的說話方式對團隊合作毫無幫助。

請嘗試以開放式問句來展開對話吧。「針對這個點子，你可以再詳細說明嗎？」這樣的話語可以幫助報告者保持信心，並進行一場有建設性的討論。

建立「為自己說的話負責」的意識

嘲諷在心理學中，被視為一種被動式攻擊行為。這些人不會直接表明自己的憤怒，而是以隱諱的方式讓對方感覺到不舒服，進而造成影響。被動式攻擊的典型特徵，包括「間接表達」和「逃避責任」。

「我只是開玩笑而已，你幹嘛這麼敏感？」這些話漠視了對方的感受，表現出一副責任不在自己身上的迴避態度。

「這有很重要嗎？」這種表達方式，展露出不重視對方提出的問題，且逃避嚴肅對話的傾向。

書名：《一開口，就讓人有好感：成熟大人都重視的50個表達細節》 作者：朴根一 出版社：幸福文化 出版時間：2025年9月3日

心理學家希歐多爾．米隆（Theodore Millon）將這種被動式攻擊行為分成四種類型：「不快型消極主義者」、「優柔寡斷型消極主義者」、「不滿型消極主義者」、「婉轉型消極主義者」。這些人不會直接表達自己的不滿，而是間接導致雙方關係惡化。

被動式攻擊會讓對方感到困惑並擾亂對話節奏。請試著使用能表現出合作意願的說話方式吧。

「我不太了解您的意思，能否再次詳細說明呢？」這種表達方式一開始可能會感到尷尬，但對方會有受到尊重的感覺，進而提高對話品質。

意識到自己忍不住生氣時，先停頓一下並深呼吸，然後用平靜的語氣重新對話。與其說：「你為什麼這麼做？」不如說：「你能告訴我哪裡有困難嗎？」也是一個好方法。換位思考理解對方立場的態度，可以減少衝突、建立信任，並使關係更加緊密。請循序漸進練習減少被動式攻擊的行為。

●本文摘選自幸福文化／讀書共和國出版之《一開口，就讓人有好感：成熟大人都重視的50個表達細節》。

琅琅書店周年慶 轉出你的命定書！ 📚 登入抽命定書 即有機會獲家樂福禮券500元 🪄 輸入【udnhb2025】贈50元購書金、每逢週末六日三本79折 🎊 購書再抽抗噪藍芽耳機、浮世繪展門票！ 👉 前往登入抽選命定書，把好禮帶回家！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡