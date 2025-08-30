罵沒有用？和孩子溝通應使用更好理解的具體言語，達成圓滿溝通

文／玄眞妸

父母如果對孩子的行為使用否定言語，經常使用像是「你錯了！算了！停下來！不行！你好怪！」這種命令式語氣的話，孩子就會受到很大的傷害，所以我們盡量不要對孩子使用命令句型，而是要多使用「讓我們～吧，試試看～好不好？」這種邀請句型來進行表達。唯有如此，孩子與父母的關係才能保持正面，不會受到負面影響。

書名：《語言治療師的兒童溝通課：從對話×遊戲培育孩子的表達力、人際關係和社會性發展》 作者：玄眞妸 出版社：大好書屋 出版時間：2022年9月2日

另外，父母在評價孩子時，若以孩子的學習能力為標準，抱持著「這種程度的表達方式，孩子應該『就聽得懂了吧』？」的想法，孩子可能會產生過度的心理負擔，繼而陷入溝通的陷阱，如此一來，與孩子順暢溝通的管道或許就會被完全切斷。

父母有很多機會能近距離觀察孩子，如果孩子有任何不足之處，就應該透過這些機會，採取自然的方法來填補。與其一邊傷害孩子一邊教導孩子，不如根據孩子的特性，使用更好理解的具體言語，才能與孩子達成更圓滿、有效的溝通。只要實現了這一點，孩子就能夠學習、填補不足之處，同時慢慢掌握溝通的方法。

◆如果孩子無法理解比喻性說法

根據孩子的特性，父母應該盡量避免使用某些表達方式。尤其遇到孩子會按字面意思照單全收的話，就顯示他在理解「比喻性說法」這方面可能遇到很大的困難。在這種情況下，如果想與孩子進行有效的溝通，父母在與孩子對話時，應該仔細說明具體的細節，告訴孩子是在哪個情境下、出於什麼原因。以下介紹五個代表性實例。

★當孩子無法理解「等一下」

與其說「你稍微等一下」，不如一起看著時鐘講出精確的時間，對於這樣的孩子來說，這是更方便理解，也更簡單的表達方式。舉例來說，如果對孩子說「我們待會兒去幼兒園吧」的話，孩子往往很難判斷「待會兒」是什麼時候；在這個情境下，媽媽要明確地表達「當短針指到九時，我們就去幼兒園吧」，孩子就更容易理解了。年幼的孩子可能還不會看時鐘，在這種情況下，可以給孩子數字，告訴他們出發的時間。

★「多吃一點」這句話對孩子沒有用

面對不好好吃飯的孩子，與其說「你多吃一點吧」，不如把次數表達出來，告訴孩子：「你再吃三口吧！」孩子會更容易理解。另一個類似的例子就是刷牙，與其說「你要好好刷牙」，不如具體地說「每天要刷三次牙」或「睡覺之前一定要刷牙」，告訴孩子準確的次數和做法，才會對他們產生幫助。

★避免說出「快要累死了」

若在孩子面前使用「我快要累死了」或「我辛苦到快死了」之類的比喻性說法，會讓孩子感到不安，所以絕對不可以使用。若是孩子不懂比喻和象徵，會按照字面意思來理解，認為父母真的會死掉。在這個情境下，父母如果可以根據孩子的特性，適當地單純表達「我今天好辛苦」或「我今天好累」的話，孩子就能輕鬆理解，比較不會產生混亂。

★慢郎中與急驚風小孩

當孩子表現出一副慢條斯理、做事慢吞吞的樣子時，父母可能會以話語加以督促，但孩子往往很難理解「快一點」、「慢一點」這些抽象的語句。在這個情境下，我們可以透過孩子平時喜歡的具體物品或活動，來取代抽象的語句表達。舉例來說，如果是對火車有興趣的小孩，我們就可以把「慢一點」這個句子比喻成區間車，把「快一點」比喻成自強號，只要用孩子容易理解的直白說法或眼睛看得到的詞彙來進行，孩子就更容易理解了。

★結束遊戲時間

當孩子正在和朋友玩耍時，最好可以提前告訴孩子結束遊戲的時間，不要突然叫他們停止。很多父母都會突然要求孩子停下來，並催促孩子「是時候該回家了」，但大部分的孩子都不喜歡這種情境，尤其是那些會判斷狀況的孩子，更是難以忍受驟然的情境轉折。

對於這樣的孩子，應該要提前告知遊戲結束的時間，幫助孩子達成情境轉換。舉例來說，我們可以把時鐘展示給孩子看，提前告知「我們玩到長針指到數字五為止」，如此一來，孩子就能一邊觀察數字，一邊斟酌需要結束遊戲的時間，屆時就可以較無抗拒地接納情境轉換。

如上所示，如果孩子無法正確掌握意思、難以接納，父母就應該更冷靜、更細心地讓孩子信服與理解。這裡需要注意的是，即使孩子對語句產生了不同的理解，也不要感到憤怒，或以否定的言語傷害孩子的自尊心。

◆親子溝通，是社會溝通的起點

每個孩子都有各自的特質和與生俱來的個性，有的孩子只要父母說聲「啊」就能連帶理解下一句話，但有的孩子沒辦法區分「啊」究竟是開啟對話的表現，或只是狀聲詞而已。

這些都沒關係，若父母明白、理解孩子的特性，適當地進行溝通，親子互動就能圓滿順利。只要我們不急著指出孩子的問題，並用負面言語傷害孩子，就可在溝通的過程中，讓孩子學習與世界溝通的方法。

親子之間的溝通是所有社會溝通的起點，若孩子在與父母互動的過程中感受到溝通樂趣，就可以健康地成長。唯一能為孩子打開與世界溝通的大門之人，正是父母；若想達成良好的社會互動，在面對他人的話語時，傳遞、解讀訊息的能力十分重要，而這項能力的第一步，就需要親子同心協力完成。

