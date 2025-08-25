人生活到50歲，我的理想是：恢復10歲時有的自信和活力！

50歲後如何生活與工作？該享受與學習什麼？松浦彌太郎建議：50歲之後開始「自己的故事」，因為50歲這個轉捩點，或許正是每個人重新找回自由的最佳時機。這本書推薦給：正在煩惱今後要怎麼生活的人、對未來的人生感到不安或焦躁的人、總覺得「必須要好好做」而過度努力的人。（編按）

文／松浦彌太郎

大人更該像十歲少年般憂無慮地生活

假如人生可以活到八十歲，那麼我還有三十年；如果能活到一百歲，那麼還有五十年。

如果只是漫無目的地度過這些時間，或許只是靜靜地老去而已。但是，如果由自己來決定「接下來的人生理念」，將自己視為「主角」，為人生的「劇本」描繪藍圖，那麼接下來的人生就像完全嶄新的一段旅程，充滿了令人期待的樂趣。

書名：《松浦彌太郎：50歲後我想這樣過》 作者：松浦彌太郎 出版社：遠流出版 出版日期：2025年7月30日

我的人生理念是「有趣、開心、隨心所欲」。

或許會有人笑我像個頑皮的孩子，但我非常喜歡這樣的自己。沒錯，像孩子一樣活著又有什麼不好呢？

我的理想是像十歲的自己那樣生活。每天過著沒有計畫，也沒有算計的生活，只是專注於眼前的有趣事物，全然投入，直到日落。「什麼都能做到！」這種自信滿滿的心態，讓每天都充滿樂趣。

即使今天發生了不愉快的事，到了明天就會忘記。十歲的男孩就是這樣，充滿活力，無憂無慮，熱愛生活的元氣小生物我。

對未來的人生，從未想過要以成為億萬富翁，或獲得更顯赫、更有名的頭銜為目標。

我想要重新培養那個曾經確實存在於我生命中，卻在不知不覺間遺落在某個角落的「純眞少年」。當確立了這個想法的瞬間，我的視野變得開闊，每一天都充滿了樂趣。

※※※

勇於冒險收穫豐盛人生

最近，我越來越深刻地感受到，這個世界上存在兩種人──

一種是勇於迎接風險的人，另一種是迴避風險的人。

而且，這種差異並不取決於年齡，在各種社群、圈子裡，人們也會明顯地分成這兩類。自從開始與年輕人共事之後，我更加深刻地體會到了這一點。

而我呢，從小就是屬於前者的類型，即使沒有刻意去想，也會自然而然地選擇那些「雖然有點危險，但看起來很好玩」的冒險。我就是這樣長大的孩子。

我人生中第一次重大冒險，就是選擇高中退學，也因著這個決定，我吸收了與他人不同的獨特經歷與學習，這也讓我的世界變得更加寬廣，並作為「成功經驗」銘刻在我的記憶裡。

因此，即使長大成人，我依然確信「選擇刺激緊張的道路，對我來說才是正確的選擇」。

所謂承擔風險，也就是踏入「未知的世界」。

相反地，所謂「不想承擔風險」，或許正是內心希望停留在自己熟悉的「舒適圈」內的一種表現。這兩種選擇並沒有絕對的對錯。

最重要的是，先認淸自己屬於哪一種類型，「果然現在的我還是不想承擔風險，所以還是待在這裡，不去冒險吧」；或者「我想放手一搏，勇敢挑戰！」重點在於能夠自己做出「選擇」，而不是隨波逐流。

不過，有一件事我特別想在這裡記錄下來。

從我自身的經驗來看，再加上長年觀察身邊人的人生，我有一個類似「假設」的想法。

承擔風險，乍看之下可能會讓人聯想到失敗與損失，事實上，只有願意承擔風險的人，才能收穫豐厚的成果。

無論是先將工作歸零、轉職，還是創業，這些都屬於承擔風險的行動，當成功時，所獲得的回報將會非常可觀。這些回報會隨著時間像複利般倍增，最終讓人生更加豐富精彩。

至於我自己，過去一路走來，在緊張與刺激中承擔風險所留下的足跡，這些經歷讓我的人生更加獨特且充滿色彩，帶來了豐富的收穫。此外，我也深刻感受到，這些經歷大幅拓展了我能夠接觸的人與環境的範圍。

說到底，當今世界所運行的資本主義，本質上，它是一種支持勇於承擔風險並挑戰之人的運作模式。

當然，這與魯莽的賭博必須要明確區分，但最終，我認為，承擔風險的人更容易吸引財富，這種現象確實正在發生。

那些承擔風險並成功的企業家所創造的產品，最終是由沒有承擔風險的人來購買並使用。或許這樣說有點奇怪，但確實存在這樣的模式──「不願承擔風險的人」之財富，最終流向「承擔風險的人」手中。

老實說，這世界上根本沒有「絕對穩定」這回事。

無論規模多麼龐大的公司，都無法保證能夠永續經營，如果認淸未來的一切都無法保證，那麼，就可以解釋為：「承擔風險並行動，才是最穩定的方式。」

越是能承擔風險的人，反而越能保持穩定，這眞是個奇妙的悖論啊。

我會懷抱勇氣，今後也將帶著緊張與興奮，繼續嘗試承擔風險。

因為我希望無論到了幾歲，自己始終能夠保持不斷挑戰新事物的狀態。在我看來，承擔風險是一種讓自己持續保持行動力的機制，猶如引擎的怠速運行，讓我能夠隨時迎接挑戰。

●本文摘選自遠流出版之《松浦彌太郎：50歲後我想這樣過》。

