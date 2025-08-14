只有25%的人感到幸福？享樂式幸福vs.意義式幸福，哪個更值得追求？

●本文摘選自方智／圓神出版之《精準顯化六步驟：用心智魔法練習幸福，實現你想要的一切》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／詹姆斯．多堤（James R. Doty）

兩種幸福

哲學家、精神導師和科學家曾經辨別出兩種形式的幸福：享樂式幸福和意義式幸福。享樂式幸福（也就是我們常說的「快樂」）只是短暫的感受，特徵是放在追求愉悅與避免痛苦上；意義式幸福則更著重於意義、實現自身潛力並對社會有所貢獻，最終換來長久的幸福感。

書名：《精準顯化六步驟：用心智魔法練習幸福，實現你想要的一切》 作者：詹姆斯．多堤 出版社：方智／圓神出版 出版日期：2025年8月1日

在這兩種幸福中，究竟哪一種能帶來真正快樂的人生，已經爭論了幾個世紀。古希臘哲學家阿瑞斯提普斯（Aristippus）認為，人生的目標在於盡可能體驗更多的歡樂，所謂幸福就代表一個人所有歡樂時刻的總和；而亞里斯多德則主張真正的幸福源自做出真正值得的事。儘管這兩種幸福息息相關，並時常重疊，但真要說起來也可以有極大的差異，而這些差異對我們的行為、人際關係、身體健康和長壽具有深遠的影響。

二○一三年，一組心理學家調查了將近四百名成年人，這些人的共通點，都是想在人生的許多面向中尋求快樂程度與意義之間的關聯，包括行為、情緒、人際關係、健康、壓力程度、工作生活和創意追求等層面。他們發現，雖然快樂的人生和有意義的人生通常有所關聯，但並不見得會同時發生；他們也透過統計分析來區別這兩種幸福，發現所謂有意義（獨立於快樂之外）並不一定與舒適和富裕等社會標準有所關聯，但所謂快樂（獨立於意義之外）則與這些社會標準有關。他們還找出充滿歡樂的人生和充滿意義的人生之間的主要差異。

快樂通常聚焦於當下，而意義則著重於反思過去、現在和未來之間如何演變。正如先前所提到，快樂通常是短暫的體驗，而意義能帶來更長久的滿足感。源自美好感受的快樂，往往與自我中心的「索取」行為有關，而有意義的感受則往往關係到無私的「付出」行為。快樂仰賴於舒適、輕鬆和便利的感受，而有意義的人生則往往涵蓋大量具有挑戰性，甚至會帶來壓力、擔憂和焦慮的體驗。最後，以富有創意的方式來表達自我，並且關心個人、文化和社群認同，通常能造就充滿意義的人生，卻不一定能帶來快樂的人生。

許多人追求物質文化中的「快樂」形象，也就是享樂式幸福，或是讓自身所有渴望都得到滿足。然而在大多數情況下，追求這樣的目標無法長期帶來美好人生的感受。雖然的確得先滿足物質需求，才有辦法專注於探尋意義和目的，但到了某個程度，物質享樂帶來的滿足感會逐漸減弱。因此，健康、富裕和輕鬆的人生能提升享樂式的幸福感，卻終究無法滿足人生的意義。對多數人而言，只有過著充滿意義、目的，並且奉獻於超乎自身以外更宏大事物的人生，以此換來意義式的幸福感，才是真正持久的幸福。

讓人生充滿意義有益健康

這兩種幸福的差異，就刻在我們的細胞裡。研究員芭芭拉．弗雷德里克森（Barbara Frederickson）和史蒂文．科爾（Steven Cole）在一項研究中，調查了由八十四名參與者自我回報的快樂感與意義感。為了評測快樂感，研究員提出了像是「你有多常感到快樂？」、「你有多常感到滿足？」、「你有多常對人生感到興致高昂？」等問題。參與者回報的「享樂式幸福」感越頻繁，在快樂項目上的得分就越高。而為了評測他們的意義感，研究員也提出一系列問題，來檢視參與者對於自身以外更宏大事物的傾向，包括「你有多常覺得自己的人生方向明確？」、「你有多常面臨需要克服挑戰、讓自己變得更好的體驗？」，以及「你有多常覺得自己有能力為社會做出貢獻？」等問題。

記錄下每位參與者的快樂感和意義感後，研究員進一步檢查了他們體內特定基因的表現程度。身為基因學家的科爾，早先已經辨別出與各種長期逆境相關的特定基因表現。失去心愛之人的悲痛、財務困難、孤獨感或軍事衝突等體驗，會導致身體進入戰鬥、逃跑或僵住模式，亦即神經系統陷入了反映威脅、分離和失去連結的模式。當身體持續處於威脅感之中，便會觸發一種基因模式，有以下兩大特徵：負責發炎反應的基因活性增強，而涉及抗病毒反應的基因機能下降。換句話說，當身體預期會遭遇逆境和孤立時，會做好對抗細菌感染的準備；而當身體狀況良好並感受到社交連結時，則會準備好對抗病毒。

這種基因模式揭露了人類演化史上的印記：早期人類在遭受孤獨和隔離所帶來的負面影響時，更容易因為受傷而感染細菌；而當我們的祖先融入部族或聚落的社會結構後，則更容易因為與不同人群長期接觸而感染病毒。我們身上仍舊攜帶這種基因上的傳承，而事實證明，這種基因特性也直接參與了我們對幸福的思辨。

當研究人員檢查參與者的基因時，有個令人驚奇的發現：回報具有高度快樂感但缺少意義感的人，與那些面對長期逆境（例如長期處於悲傷或孤獨）的人，表現出相同的基因模式。儘管時常享受身體層面的快樂體驗，但他們的身體卻存在容易發炎的基因。從演化的角度來看，沒有意義的愉快體驗，無論是來自酒精和毒品、濫交，或是在購物網站按下了「購買」按鈕等，都會賦予身體類似長期處於逆境的感受。如今，發炎已被證實與心臟病及多種癌症在內的嚴重健康問題息息相關。然而，高達七五％的參與者回報快樂感較高、意義感較低，只有二五％的參與者回報有「幸福」的感覺，也就是在生活中感受到的意義多過於快樂。

儘管現今許多文化將物質上的福祉奉為最高目標，但讓人生充滿意義所能帶來的健康益處卻不可否認。抱持強烈目標感的參與者，即使未必感受到享樂式的快樂感，卻具有與減少壓力反應和發炎作用相關的基因表現。他們的免疫系統不再像我們的祖先那樣，把重心放在應付獨自處理傷口時可能面對的細菌感染，而是改為準備對抗存在於群體生活中、透過各種社交連結所傳播的病毒。他們的身體有能力分辨其中的差異。透過這個現象，我們可以從基因層面發現心率變異性的表現其來有自：能夠感覺與他人的連結而動態式跳動回應的心臟，會產生一種能顯著改善身體與心理健康的和諧狀態；而感覺到孤立感的心臟只能僵化地依照獨自的節奏跳動，從而導致心血管和呼吸健康不佳與其他疾病。

反思對成功的願景時，或許可以將這些發現納入考量。注意到某個欲望時，或許可以問問自己：「這個欲望背後代表了什麼渴望？這個欲望和我最深切的福祉一致嗎？這個欲望能不能造福我身邊的人，讓我與他人建立連結？這個欲望在我的細胞裡如何體現？它可能對我的身體、心理和情緒健康帶來什麼樣的長期影響？」

開始顯化意圖時，可能會面臨自我懷疑、恐懼，或覺得自己像是個冒牌貨。這是心智在面對未知的自然反應。當你不相信自己有能力改變現況，就會被根植於恐懼中的潛意識習慣所束縛。對自己與世界的負面信念，限制了我們看見未來的可能性；透過限制我們對自己的想像，這些負面信念決定了我們所能觸及的欲望，並迫使我們妥協於實際上無足輕重的渴望，或是並非我們最想要的選擇。假如我們不相信自己有能力，或是值得擁有某件事物，那繼續渴望它將會非常痛苦。

●本文摘選自方智／圓神出版之《精準顯化六步驟：用心智魔法練習幸福，實現你想要的一切》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅書店周年慶 轉出你的命定書！ 📚 登入抽命定書 即有機會獲家樂福禮券500元 🪄 輸入【udnhb2025】贈50元購書金、每逢週末六日三本79折 🎊 購書再抽抗噪藍芽耳機、浮世繪展門票！ 👉 前往登入抽選命定書，把好禮帶回家！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡