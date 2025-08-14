不需靠昂貴包包展現優雅，也不需靠昂貴衣服來博取他人喜愛

如果經常做出超出自身經濟能力的過度消費行為，那麼，開始意識到自己的消費是否理性且合理，就是終結消費成癮的重要一步。（編按）

文／阿婆姐姐

為什麼會買個不停？

「肚子餓的時候別逛市場。」「腳痠的時候別買椅子。」

這兩句話，都是在勸人要理性消費。雖然大家都覺得自己是理性消費，但實際並不然。當你很想買一樣東西的時候，通常都是被廣告吸引而急著想買，往往購買的原因都不是自己需要，而是為了向別人炫耀。

書名：《不怕老後沒錢花：從有錢定期定額開始，把握基本退休現金流，讓普通人打造未來靠山的小資理財法》 作者：阿婆姐姐 出版社：幸福文化／讀書共和國 出版日期：2025年8月13日

情緒會影響我們消費，據說我們在購物的時候，大腦通常都處於β（Beta）狀態，而不是α（Alpha）狀態，也就是說，我們大多數的購物行為都不是出於理性思考，而是在無意識狀態下做出的決定。

所謂的無意識，顧名思義就是處於「連自己都沒有發現」的狀態。看到化妝品的廣告，我們會下意識認為用了之後，皮膚就能跟模特兒一樣好；只要吃了減肥食品，就感覺自己會變得跟偶像一樣苗條。然後我們會開始告訴自己：「我需要那個東西」、「擁有它我就會變得更好」，下意識合理化無意識的消費行為。

歸根究柢，消費就是一種「在無意識下購買，然後在意識層面上將其合理化的行為」。白話一點，消費就是在神智不清的狀態下花錢（廣告公司很了解人類的這種特質，然後針對目標群體下廣告）。

購物真的可以紓壓嗎？

我們的消費行為，可以被分為四大類：生存消費、日常消費、過度消費、消費成癮。

生存消費，顧名思義就是為了活下去而做的最低限度消費；日常消費，是為了維持日常生活的必要支出；過度消費，不屬於生存和日常消費以外的消費，如果反覆進行過度消費，就會進一步變成消費成癮。

我們所有的消費行為都隸屬於上述的其中一項，如果懂得如何區分自己目前的消費是屬於上述哪一個種類，就能夠確認自己現在的消費合不合理。

所謂的「狂買東西」就是一種消費成癮，「我最近狂買東西欸！」我們日常生活上很常說到這句話，但它其實是「過度沉迷於購物，不買東西就感到焦慮難耐的病態行為」。

沒辦法分辨這個東西必要與否，在衝動下，頻繁做出超乎自身經濟能力消費狀態，這已經不是單純愛買東西的毛病了，而是無法控制自己的慾望，會對自身和他人造成傷害的疾病。

生存消費和日常消費，是我們生活上必要的消費，但過度消費和消費成癮，是會侵蝕人生的消費行為。但有些人會沉淪在消費成癮中無法自拔，為什麼會這樣？造成消費成癮的原因是「匱乏」，他們缺的不是東西，而是自我的匱乏。就好比肚子餓要吃東西一樣，他們為了滿足「心靈的飢餓」，不斷反覆消費。

EBS（韓國教育電視台）《Docuprime》資本主義的第二部曲〈消費是情緒在作祟〉中，曾提到某一項實驗。研究人員把受試者分成兩組，其中一組觀看平靜愉快的電影，另一組觀看悲傷的電影。看完後，他們拿出一樣東西，詢問受試者最高願意支付多少錢購買這樣東西。結果，看完悲傷電影的受試者，出價比另一組高出4倍。結論是，處於悲傷狀態的人，會比平時更渴望購物，也願意支付更多金錢。紀錄片表示，當人類感到失落，會在不知不覺間產生慾望，想填補心裡的空缺。這個實驗，顯示出人們會誤以為內心的空虛，可以靠買東西來填補。

透過購物擁有一樣東西，可以暫時緩解低落的心情，感覺彌補了心裡的空虛。但也因此，未來只要感到憂鬱或焦慮，就會忍不住再去購物。但是購物只能帶來短暫的愉快，憂鬱的根本問題還是沒有被解決，反而是收到信用卡帳單之後，壓力又更重了。「購物可以紓壓！」是來自於一種錯誤和短暫學習反應。

你想買的東西，其實是自己的價值

心靈的飢渴，無法藉由購物來填補，就像是在無底洞裡倒水一樣，不管再怎麼倒都填不滿，反而只會使水缸破裂。就像童話故事《豆姑娘與紅豆女》（韓國版的《灰姑娘》）裡，壞繼母要求豆姑娘去把破掉的水缸裝滿，就在豆姑娘吃盡苦頭的時候，剛好出現一隻可以塞住破洞的蟾蜍，拯救了她。我們雖然沒有這隻蟾蜍，但我們可以靠自己修補內心的破洞，也就是「找回你的自我認同」。

所謂的自我認同，是一種「打從心底認同自我的價值，不仰賴他人的肯定與稱讚的正向思維」。自我認同感較高的人，因為對自己感到滿意，所以對其他事情的滿足感也相對較高；但是自尊感較低的人，總是覺得自己不夠好，所以想尋求某樣東西，來提升自己的價值。

為了掩蓋自己身上的裂痕，對自己的外在修修補補。但實際上，自我認同感愈低，現實中的自己與理想中的自己，差距就愈大，又導致他們花更多的錢，想填補兩者之間的落差。所以說，有過度消費和消費成癮的人，最該做的不是剪卡或抑制自己的消費欲望，而是應該先努力找回那份已經崩潰的自我認同感。

「我應該是瘋了吧？！」

我認識的一位友人，經歷了一件重創自我認同感的事件，整整一年深陷在憂鬱的情緒當中，開始報復性消費。他當時把大部分的收入都花光了，幾乎沒有儲蓄。後來他終於清醒了，但再怎麼後悔都已經為時已晚。

我聽說他後來花了幾年彌補這件事，過了一段苦日子。購物成癮原來是一件非常不幸的事情，如果欠下債務，還會連累家人一起陷入經濟困頓，這不僅是個人的不幸，甚至可能造成一個家庭的不幸。

因為個人的關係，情況甚至會嚴重到要拖著家人一起受苦。如果你經常做出超出自身經濟能力的過度消費行為，那現在就應該正視這份危機。誠實面對問題，承認原因並非外在環境而是你內心的匱乏，然後儘快努力戰勝這份匱乏。

不要為了討好別人而花錢

透過現在的消費習慣，去探索隱藏在自己內心裡的各種情緒吧！如果你的消費行為，多半是為了取悅他人的眼光，就應該要意識到，你不是在為了自己消費，而是在為了別人消費。

以我為例，逛街的時候有一個鐵的紀律。如果看到一件想買的衣服，我會問自己，如果這地球上只剩下我一個人，我還會買這件衣服嗎？如果地球上只有我一個人，代表不能穿給別人看，即便如此還是想買的話，就代表我真的喜歡這件衣服，不在意別人的眼光，也不是為了討好別人。

我們其實都不需要靠昂貴的包包來展現優雅，也不需要靠昂貴的衣服博取他人喜愛，不用開昂貴的車也一樣能被肯定。從現在開始，不要再為了取悅他人而消費了，讓我們為自己的幸福而消費吧。

●本文摘選自幸福文化／讀書共和國出版之《不怕老後沒錢花：從有錢定期定額開始，把握基本退休現金流，讓普通人打造未來靠山的小資理財法》。

琅琅書店周年慶 轉出你的命定書！ 📚 登入抽命定書 即有機會獲家樂福禮券500元 🪄 輸入【udnhb2025】贈50元購書金、每逢週末六日三本79折 🎊 購書再抽抗噪藍芽耳機、浮世繪展門票！ 👉 前往登入抽選命定書，把好禮帶回家！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡