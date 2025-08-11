別再誤會MBTI的I人與E人！關於內向和外向的4個重要觀念

琅琅悅讀／ 寶瓶文化
文／邱淳孝

「你是I人，還是E人？」

「你看起來朋友不少啊，跟別人都可以聊很久，怎麼可能是內向的人？」

「你是心理師，不是應該很會跟人相處嗎？」

「你剛剛在大家面前說話，看起來一點都不緊張啊，台風很穩。所以你的外向是訓練出來的嗎？」

書名：《只是快撐不下去了：給不敢讓人失望的「高功能內向者」日常救援手冊》
作者：邱淳孝
出版社：寶瓶文化
出版時間：2025年7月25日

原來，我們都誤解了內向

很多人對「內向」有許多誤解。事實上，內向者不一定害羞、孤僻或朋友少，也不代表語言表達能力差或沉默寡言。同樣地，外向者也不一定善於言談、特別活潑，或行事誇張、充滿活力。

在解釋什麼是「內向」之前，讓我們先做個簡單的自我測驗。

透過這項測驗，你可以快速了解自己是否屬於內向者。

你是內向者嗎？

「內向」的定義

「你是I人，還是E人？」在近兩年已成為熱門的話題，這要歸功於簡單易懂的測驗。它將人分為十六種類型，其中最廣為人知的就是I人、E人這兩大類。

然而在MBTI之前，心理學家榮格就主張：「內傾者的能量，來自於自己的內心世界」。在榮格的理論中，人並非分為十六類，而是八類。榮格使用的也不是「內向、外向」，而是「內傾、外傾」的說法。

內傾性格的人，能量流動向內。比起外在世界，他們更重視個人內在的精神世界，能量來源也主要來自於內在。

相對地，外傾性格的人，能量流動向外。他們更注重物質世界、重視，較關注外在事物，能量也主要來自外在環境。

此外，還有「大五人格理論」（又稱OCEAN理論），認為每個人在以下五種性格特質上都有不同程度的表現：開放性（Openness）、嚴謹性（Conscientiousness）、外向性（Extraversion）、友善性（Agreeableness）和神經質（Neuroticism）。在這一個理論中，「內向」是「外向性」這個向度中的一種程度傾向。

不同的心理學家對內向特質有不同的詮釋，看似各有差異。

以下，我整理幾個關於「內向／外向」的重要觀念，下一個章節會再進一步說明兩者的差異。

一、內向／外向，是一種性格／特質

在心理學裡，「性格」指的是一種恆久不變、內在穩定的特質，而非外在行為表現。

我們不會單純用一個人朋友多寡，或是否善於言談，判斷這個人是內向者或外向者。

二、內向／外向，是一種天生的傾向

每一個嬰兒出生時都帶有專屬的「天生氣質」。有的嬰兒哭聲豪放，有的含蓄，有的對環境刺激特別敏感。在判斷自己是內向或外向時，除了透過前面的測驗，也建議你回想自己「小時候」的性格傾向。

有些人原本是外向者，但因人際創傷而變得警戒、壓抑、謹慎，最後看起來像內向者。

反之，有些內向者因為環境、訓練或他人的期待，學會與人頻繁互動，培養出良好的人際能力，看起來像個外向者。

詳細的內容，在〈三、這些不（只）是內向：談「假性內向」〉章節會提到更多。

三、內向／外向，是一個「中性」的特質

我知道許多人深受「內向」特質困擾。他們常不喜歡，甚至貶低自己的內向特質，為自己貼上負面標籤，例如不勇敢、懦弱、太敏感、動作慢、口拙、表達能力不好、孤僻等。

但事實上，內向／外向只是一種性格，而性格本身是中性的，並無絕對的好壞之分。關鍵在於你如何看待，並運用你的特質。

四、內向／外向，不是一種「分類」，而是一種「程度」

在最流行的MBTI理論裡，為了方便討論，而把人分成十六類，但很多人會說：「人怎麼可能只分成十六類？」

沒錯，「分類」的好處在於簡單易懂，容易歸類，但缺點是不夠細緻——我們無法分辨一個九十分的內向者和五十五分的內向者的差異。因此，我更傾向用「程度」的方式來思考。

幾乎沒有人是百分之百的內向者或外向者。我們不需要過度執著於分類，只要把這樣的測驗當作認識自己的一個起點就好。

