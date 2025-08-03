英管理大師韓第自述：九十歲回望，我最想修補的不是成就，而是性格

韓第在長達七十年的歲月中，曾經是經理人、作家、慈善家與哲學家。即使在接近九十歲時中風，也無法削弱他對知識的渴望與對生命的熱情。 在九十二年的人生歲月當中，他緩步走過世界的塵囂，以睿智又銳利的眼光提出一句句充滿哲思的幽默話語，帶領我們省思自己的內在人生。本書是韓第人生中最後一部作品，也是他最貼近靈魂的一場自我追尋。（編按）

●本文摘選自天下文化出版之《九十自述：管理大師韓第活出長壽與知足的生命感悟》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／查爾斯．韓第

書名：《九十自述：管理大師韓第活出長壽與知足的生命感悟》 作者：查爾斯．韓第 出版社：天下文化 出版時間：2025年7月31日

你的墓碑會刻上什麼文字？

我曾經參加一場新書簽名會。作者是位知名記者，但是我跟他不熟。他看我走近，隨即把筆放下，對我（及周遭的人）說：「啊，查爾斯，我見過最聰明的人。」

「謝謝，」我說。「你可以把這句話寫在書上嗎？」

「當然可以，」他答道。

「嗯，」我想，「這真是很棒的讚美。」但是我們走到隔壁的房間享用茶點和餅乾時，一位女士對我的老婆麗茲說：「麗茲，你是我見過最好的人了。你怎麼能這麼好？」

我突然忍不住有點嫉妒。

後來，我們上車之後，我說：「我想跟你交換，聰明給你，讓我當最好的人吧。」

「嗯，」她答道，「你最好從現在開始好好努力，因為你還差得遠呢。」

我想這就是婚姻的砥礪。

但我後來想到：「我希望別人怎麼形容我在人生各方面的表現呢？」

例如，身為祖父，我知道我的孫子女會希望我是個親切又有趣的人。但「親切、有趣」在我經營的組織裡可行不通。作為管理者和領導人，我希望別人眼中的我誠實、公平、可靠…… 是的，當然，還有聰明。

但為人丈夫，嗯，我承認我的外表不吸引人，所以我會努力彌補，希望自己是個有趣的人，而且我要再次強調，我希望自己是個可靠又值得信賴的人。

我的朋友多半也認為我是這樣的人：有趣、可靠、值得信賴。而對陌生人來說，我則是個友好、熱情的人。

我回顧自己一生所有的角色，發現有兩點特別突出：第一，我需要努力變得更和善或友好；第二，別人希望我可靠、值得信賴。我有多聰明並不重要。如果他們不能依靠我、信任我，對他們而言，我的聰明才智根本毫無價值。

因此，這個自我學習的練習很有用。大多數人都應該試試看。你希望人們用什麼形容詞來形容你？你的墓碑會刻上什麼字？聰明、誠實、可靠、善良？

隨著我逐漸走向人生盡頭，我常沉溺於分析自己，發現自己在很多方面都有不足。問題是：我該怎麼補救？好吧，有一、兩個方面也許還能「急救」一下，但其他方面恐怕為時已晚。回想起來，我覺得我在某些方面蹉跎了一些歲月。

然而，我希望我的孩子和孫子女能從我身上學到一些東西。善良、可靠、誠實和公平，這些經常被忽略的美德才是人們最終會記住你的原因，而不是你贏得哪些獎項、賺到多少錢，或是得過什麼榮譽。

何不試試看這個練習？ 趁你還活著，還有時間彌補你那些小小的缺點。

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